Myriam Bregman mueve sus fichas en Rosario y pone a correr tres nombres para 2027

La diputada nacional Myriam Bregman aprovechará su visita a Rosario para poner en escena a tres figuras del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) con proyección hacia 2027. Octavio Crivaro , Irene Gamboa y Franco Casasola compartirán escenario con la dirigente en una actividad que servirá para mostrar el armado local del espacio.

Bregman encabezará este domingo un encuentro partidario en el estadio del Club Sportivo América , pocos días después de que la izquierda se movilizara en la denominada “ Marcha de la Bronca ” .

El PTS buscará sostener el impulso que dejó esa manifestación y extenderlo a distintos puntos del país. “Fue una jornada nacional muy importante. En la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron cerca de 50 mil personas y hubo convocatorias destacadas en provincias como Mendoza y Neuquén ”, señaló a Letra P un militante de izquierda.

A diferencia de aquella movilización, convocada por todos los partidos que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) , la organización de la actividad en Rosario quedará exclusivamente en manos del PTS.

“Pensamos la venida de Myriam como parte de una estrategia para seguir sumando apoyos y fuerzas”, afirmó uno de los organizadores.

Los tres nombres del PTS que ganan lugar en Rosario

Según pudo saber Letra P, Bregman cerrará la jornada después de las intervenciones de tres dirigentes con peso dentro del espacio en Rosario. El trío aparece en el radar partidario de cara a la discusión electoral de 2027, aunque en el PTS aseguraron que todavía no existieron conversaciones formales sobre candidaturas.

Uno de ellos será Octavio Crivaro, histórico referente del PTS rosarino y con varias elecciones santafesinas en su haber. El sociólogo nacido en Bahía Blanca compitió por distintos cargos a lo largo de su trayectoria política, desde concejal hasta gobernador, y también buscó ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación.

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Otra de las figuras será Irene Gamboa, trabajadora universitaria y referente del movimiento de mujeres de Rosario, con un recorrido de participación en asambleas y movilizaciones. En 2025 integró la lista de candidatos al Concejo por el FIT-U.

Franco Casasola completará la terna. Proveniente del sindicalismo docente, formaba parte de la comisión directiva de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) antes del cambio de conducción local, ocurrido tras la elección de junio del año pasado.

El PTS empieza a mirar las elecciones de 2027 en Santa Fe

Aunque en el PTS afirmaron que todavía no hubo conversaciones sobre la estrategia para las próximas elecciones provinciales, dentro del espacio reconocieron que Crivaro, Gamboa y Casasola forman parte de los dirigentes con posibilidades de ocupar los principales lugares en las listas de 2027.

El partido de Bregman integra el FIT-U desde hace más de una década junto con otras fuerzas trotskistas, entre ellas el Partido Obrero (PO). En los últimos comicios provinciales, ambos espacios compitieron en las primarias para definir las principales candidaturas de la coalición.

En las PASO para gobernador de 2023, Carla Deiana, del PO, derrotó a Crivaro en la interna y se convirtió en la candidata del frente para esa categoría. Con el calendario de 2027 todavía distante, el PTS comenzará a exhibir en Rosario las figuras con las que buscará fortalecer su presencia política en Santa Fe.