El PJ de Neuquén corrió a Asaad de la presidencia y se reactiva la disputa por la conducción del partido

El intendente de Vista Alegre , José Carlos “Turco” Asaad , fue apartado del cargo de presidente del PJ de Neuquén, luego de una denuncia en su contra por violencia de género . Ahora hay dos bandos, el Peronismo Territorial y el parrillismo , que se disputan la conducción del partido que vuelve a entrar en tensión.

La facción identificada con el exsenador Oscar Parrilli , que perdió las últimas elecciones pero lidera el Congreso partidario , considera que la vicepresidenta primera, Anahí Valdez , es quien debe asumir en lugar de Asaad.

El miércoles, luego de que la denuncia contra Asaad tomó estado público, la dirigenta realizó una reunión junto a integrantes del Consejo Provincial . De la convocatoria participaron Luis Miguel Lucero , Florencio Héctor Pérez , Sandra Beatriz Luengo , Juan Domingo Linares , Jorge Eduardo Cano , S ergio Andrés Leiva y Ángela del Carmen Ortiz . El "grupo de los 9” acordó que el jefe comunal debe hacer uso de una licencia preventiva, mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario.

Bajo este fundamento la Carta Orgánica del partido fija que debe reemplazarlo la vicepresidenta. “Los presentes remarcaron que las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y partidario y que no implican un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona denunciada, cuestión que corresponde determinar a las autoridades competentes”, plantearon en un comunicado público.

Asaad tampoco pudo resguardarse en su núcleo interno. Este jueves los 10 integrantes restantes del Consejo Provincial del PJ convocaron a una reunión sin la participación del parrillismo, y votaron por unanimidad que Asaad sea suspendido preventivamente del cargo. Además, definieron enviar las actuaciones al Tribunal de Disciplina .

En el comunicado que enviaron manifestaron que la determinación “expresa la voluntad de garantizar el funcionamiento institucional del partido y el cumplimiento de sus normas”. Afirmaron que Lucas Riquelme, vicepresidente segundo del partido y uno de los referentes de Peronismo Territorial en la ciudad de Plottier, debe ser quien ocupe el cargo de Asaad.

“No es que estamos vulnerando el derecho de Anahí Valdez como vicepresidenta primera electa por los afiliados del partido ni mucho menos, no se trata de ir en detrimento de nadie. Esto es una situación que explotó estos días y de los cuales el consejo como órgano superior del partido toma las decisiones”, dijo Riquelme a Letra P. “Yo tengo mi propia legitimidad como ser vicepresidente segundo del partido y presidente de la segunda ciudad de la provincia. No es que soy un cuatro de copas o que me ponen ahí por capricho. También represento a la lista que ganó la interna partidaria. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer también es valorar la voluntad del electorado y de los afiliados que votaron una conducción con una línea”, agregó.

Para el Peronismo Territorial Riquelme debe suceder a Asaad.

Este sector representa la línea más afín al gobernador Rolando Figueroa y entiende que la reunión convocada por Valdez no tiene legitimidad y que ella no puede ser la sucesora, ya que se alió políticamente con el parrillismo durante la definición de las autoridades en el Congreso partidario.

El intendente fue electo en 2023 por el sello Comunidad, el partido de Figueroa, que también le soltó la mano. El gobernador dijo que si se comprueban los hechos por los que está acusado tiene que renunciar.

Asaad fue denunciado penalmente por su expareja esta semana. Se abrió un legajo en la fiscalía en donde se lo investiga por lesiones leves. El jefe comunal tiene vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Él negó los hechos en un posteo que publicó en redes sociales.

El frente abierto en el Concejo Deliberante de Vista Alegre

Como si la situación en el PJ fuese poco, Asaad también deberá enfrentar el planteo en el Concejo Deliberante de Vista Alegre. Allí se definirá su continuidad en el municipio. En la sesión de este jueves, al concejo ingresó una nota que firmaron cuatro concejales que solicitan que se abra el proceso de suspensión y/o remoción de Asaad por “inhabilidad moral”.

La presidenta del cuerpo, Sandra Hernández (Frente Grande), confirmó a Letra P que la presentación fue remitida al área de Legales del concejo y que la próxima semana analizarán el dictamen de la abogada.

Vista Alegre es una localidad de 4.277 habitantes, según el último censo, ubicada en la región Confluencia. Está muy cerca de la capital, apenas a 24,6 kilómetros. Se trata de un municipio de segunda categoría que no cuenta con una Carta Orgánica con lo cual rige la Ley 53.

El Concejo Deliberante tiene siete integrantes, incluida la presidenta. Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz (MPN), Antonio Osés y Noelia Jara (Juntos por la Vida) y Munir Chacón (Comunidad).

La nota en la que piden que se inicie el proceso político contra el intendente la impulsan los tres concejales del MPN, más Osés. Este último requirió retractarse, explicó Hernández, por qué entendía que estaba mal formulado el planteo. La ley 53 establece que en los casos de mal desempeño corresponderá al Concejo Deliberante juzgar al intendente. Para disponer la suspensión preventiva necesitan calificar la transgresión como "grave" y reunir cinco votos como mínimo.