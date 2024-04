El peronismo en su laberinto

El 22 de marzo, el peronismo hizo catarsis pública en el Congreso nacional que se celebró en Ferro . En medio de reproches, anunció el armado de una comisión de acción política que empezaría a trabajar en la reconstrucción partidaria. Desde entonces, la plana mayor del PJ no volvió a reunirse. Lo iba a hacer esta semana, pero todavía no logró ponerse de acuerdo en nada.

Lo vivió la CGT, cuando intentó coordinar con Unión por la Patria (UP) la participación en la marcha del 24 de enero, en una reunión organizada por Axel Kicillof en la casa de la provincia de Buenos Aires, en la que no hubo ningún representante de La Cámpora. Hasta entonces, la organización que lidera Máximo Kirchner no se había pronunciado a favor del paro convocado por la central obrera. “Se están matando entre ellos. Así no podemos hacer nada”, se quejó en aquel momento un dirigente gremial de primera línea que intentaba mediar en el diálogo entre unos y otros.