Javier Milei decide quién ocupará el juzgado electoral de Viedma y LLA empuja el pliego de Ezequiel Andreani

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques , tienen sus manos la definición del candidato a juez federal de primera instancia de Viedma . La política aguarda esa designación con ansiedad, fundamentalmente porque al tratarse de un juzgado multifueros tiene a su cargo las competencias electorales.

A poco más de un año de las elecciones nacionales y mientras se resuelve la probable suspensión de las PASO , las incidencia de la Justicia Federal en la capital de Río Negro resulta clave para todos los aspirantes a cargos en el Congreso . La provincia renueva en 2027 las bancas que ocupan Lorena Villaverde (LLA), Sergio Capozzi (PRO-Provincias Unidas) y Marcelo Mango (FdT-UxP) en la Cámara de Diputados .

La terna de la que Mahíques y Milei deben extraer el nombre del futuro juez está compuesta por Carlos Oneto , Verónica Medina y Ezequiel Andreani . En el concurso para la magistratura había quedado en primer lugar Leandro Gómez Constenla , un barilochense de 44 años que también había concursado para el juzgado federal de su ciudad natal, en el que terminó asumiendo a principios de agosto. Andreani reemplazó el lugar de Constenla para el juzgado de Viedma.

Los dos referentes de La Libertad Avanza en Río Negro, el senador Enzo Fullone y el vicepresidente del partido Damián Torres , impulsan la designación de Andreani. La razón principal que esgrimen sus promotores es que se trata de un rionegrino, a diferencia de los otros dos finalistas.

Andreani quedó cuarto en el orden de mérito original del concurso, aunque con mayor puntaje que Verónica Medina , pero la asunción de Constenla en Bariloche lo rescató para continuar con las aspiraciones de llegar a Viedma.

Enzo Fullone, senador y armador de La Libertad Avanza en Río Negro.

Andreani es un funcionario judicial de carrera que ingresó al Poder Judicial en 1997 y es secretario del juzgado federal de General Roca desde 2008. Ya tiene experiencia en el juzgado al que aspira porque estuvo a cargo como juez subrogante y ejerció efectivamente su competencia electoral. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, en 2002. En 2018 fue formalmente nombrado conjuez de la cámara federal de General Roca. La subrogación en Viedma fue en distintos momentos, pero de manera más prolongada entre 2023 y el 1 de marzo de 2025. Desde entonces, subroga en la ciudad neuquina de Zapala.

No es la primera vez que Andreani participa de un concurso. En 2015 fue cuarto de cuatro aspirantes al juzgado federal de Roca y para el juzgado de Bariloche quedó sexto. También está anotado para el concurso de Zapala, donde está sexto en el orden de mérito.

El sindicato de trabajadores judiciales, con Julio Piumato a la cabeza, cuestionó en 2023 que mientras ejercía la subrogancia en Viedma permaneciera viviendo en General Roca. De hecho, fue acusado mediáticamente como el “juez fantasma”. De cualquier forma, la acusación no tuvo implicancias profesionales.

La que quedó décimo cuarta, pero fue tercera

Verónica Medina se desempeña actualmente como secretaria del juzgado federal de primera instancia Nº 1 de Resistencia, Chaco. En el concurso de antecedentes y oposición para el juzgado federal de Viedma quedó décimo cuarta en puntaje, pero finalmente fue ubicada en tercer lugar en el orden de mérito, por delante de Andreani y por detrás de Oneto y Constenla.

Medina se recibió de abogada y escribana en la Universidad Nacional del Nordeste, en 2005. Tiene trayectoria como docente y capacitaciones en derecho tributrario y perspectiva de género.Tiene experiencia prolongada dentro de un juzgado federal que también cumple funciones electorales.

Su candidatura en Viedma no fue aislada. Medina participó en varios concursos federales. En Rafaela quedó tercera, en Resistencia novena y en Corrientes figura como renunciante, entre otros. En su experiencia en la Justicia Federal no hay antecedentes de participación en cuestiones electorales, a pesar de que el juzgado 1 de Resistencia tiene competencias en la temática.

El de mayor currículum en la Justicia

Carlos Oneto es un funcionario judicial federal marplatense, especializado en Derecho Penal. Es secretario efectivo del tribunal oral en lo criminal federal de Mar del Plata, donde trabaja desde 2010. Posee doctorado, dos titulaciones de posgrado penal, experiencia docente y publicaciones sobre litigación adversarial y proceso penal. Además, quedó segundo en el concurso para el juzgado de Viedma, detrás de Constenla. De la terna es el que mayor currículum posee.

Su relación con la Justicia se remonta a 1999, cuando se inició como auxiliar en el tribunal en lo criminal N° 1 de Mar del Plata, donde hizo prácticamente toda su carrera judicial, llegando a ser secretario del tribunal oral en lo criminal federal en 2010. Para 2015 fue designado conjuez de la cámara federal de apelaciones de Mar del Plata.

Javier Milei deberá definir el nombre del próximo juez electoral de Viedma.

Abogado recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se doctoró en Derecho e hizo especializaciones en España y Argentina. Se involucró en la docencia y elaboró una importante producción académica, en la se destaca “La reformulación de los fines del proceso a partir de los criterios de oportunidad y los acuerdos conciliatorios”, publicado en La Ley en 2020, citado en una resolución federal sobre la aplicación del principio de oportunidad durante la pandemia.

Como secretario del tribunal oral federal de Mar del Plata intervino en expedientes complejos sobre delitos de lesa humanidad, narcotráfico y trata y explotación de personas.

Años sin definiciones en Viedma

Los procedimientos para la designación del juez federal de primera instancia de Viedma llevan más de cinco años. En 2021 se llevó a cabo el proceso de inscripción y examen de oposición. En 2022 fue el turno de las entrevistas. En 2024 se publicaron las ternas en el Boletín Oficial para las impugnaciones y recién en estas semanas podría avanzarse en la resolución.

Fuentes del oficialismo rionegrino descartaron injerencia política del gobernador Alberto Weretilneck en el futuro nombramiento. “Tal vez a Alberto le hagan alguna consulta, pero no se va a meter porque saben que es sólo un gesto. Van a decidir lo que les convenga al gobierno nacional”, afirmaron ante la consulta de Letra P.

El nombre del juez mostrará, además, hasta dónde llega la influencia en esta materia de los libertarios rionegrinos en la Casa Rosada.