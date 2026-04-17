Martín Llaryora juega su reelección en el pago chico: pone plata y pide a los intendentes "no hacer locuras"

Martín Llaryora acaba de cerrar la paritaria docente con una suba del 40%, muy por encima de lo planeado ante un complejo escenario financiero. Pese a la caída estruendosa de los recursos nacionales y el freno de la actividad que impacta en la recaudación, el gobernador de Córdoba no le pierde el ojo a su intento de reelección.

Mientras busca con acciones enderezar el barco en la Capital , donde gestiona Daniel Passerini , Llaryora no descuida al terruño y sus alrededores. Es que del este provincial salió el mayor caudal de votos para conseguir la victoria en la reñida disputa de 2023, donde le ganó por tres puntos la elección a Luis Juez . En el departamento San Justo hubo más de 20 mil votos de diferencia entre el peronista y el candidato de Juntos por el Cambio.

Si bien el gobernador habló en marzo pasado durante su gira por Estados Unidos que el momento actual le pide “garantizar la paz social” y en consecuencia ralentizar algo de obra pública, no deja de apostar a hacerla. O al menos terminar las más importantes antes de las elecciones del 2027. En las principales ciudades del este provincial, la motosierra parece cortar menos. A la par, hay un pedido a los intendentes aliados: gestionar sin hacer locuras, lo que en criollo significa cuidar el mango.

Si hay una obra emblema en la actualidad para el gobernador es la finalización de los dos tramos que Nación no terminó de la autopista nacional 19 , ruta que fue transferida al gobierno de Córdoba. Gran parte de ese trayecto se encuentra dentro de San Justo.

La autopista, anunciada en la década del ’70, atraviesa la trayectoria política de Llaryora. Empezó con aquel “grito de San Justo” cuando era intendente de su ciudad y junto a otros dirigentes departamentales exigieron obras de infraestructura para esta región.

llaryora trabajadores autopista cordoba san francisco Martín Llaryora recorrió las obras de la autopista 10 que une Córdoba con San Francisco

La ruta fue traspasada y los trabajos sobre ambos trayectos comenzaron hace unos meses atrás. La inversión total por parte de la Provincia es de $191.166 millones.

“No es una obra vial más: es una decisión política clara para cuidar la vida de la gente y apostar al desarrollo productivo de toda la región”, ponderó Llaryora.

Inversiones fuertes en San Francisco

En San Francisco, donde gobierna uno de sus principales aliados, Damián Bernarte, hay varios frentes de obra abiertos donde el aporte provincial es millonario. Una de las más importantes fue inaugurada en noviembre del año pasado con la apertura de una avenida en pleno centro para conectar el norte con el sur y la refuncionalización del Centro Cívico, el corazón de la ciudad. La inversión provincial fue de más de $800 millones.

Por otra parte, se ejecuta en la actualidad -con un avance del 80%- la boulevarización de calle 9 de Julio (la segunda más importante de la ciudad) que incluye la construcción de un paseo peatonal y una bicisenda en altura sobre la rotonda de acceso oeste a San Francisco. La inversión es de $2.488 millones. Sobre su necesidad, se abrió una fuerte polémica.

Damián Bernarte intendente de San Francisco1 Damián Bernarte, el intendente de San Francisco tiene una agenda importante de obras con fondos provinciales.

A estas se le suma la transformación del histórico Parque Cincuentenario, quizás el pulmón verde más importante de San Francisco, para lo que la gestión Llaryora invierte cerca de $5.400 millones de pesos. El objetivo es convertirlo en un espacio de recreación, educación ambiental y conservación ecológica.

Otras ciudades de San Justo favorecidas

En otras ciudades grandes del departamento San Justo también la Provincia afina el lápiz e invierte fondos millonarios en infraestructura. En Las Varillas, el Gobierno de Córdoba avanzará con una obra de infraestructura eléctrica apuntando a mejorar la calidad y capacidad del servicio, beneficiando a unos 19.000 vecinos. La inversión supera los $681 millones. También se construye la nueva sede de Tribunales. Aquí gobierna Mauro Daniele, un vecinalista que llegó al poder en 2019 siendo un outsider y fue reelegido en 2023, de buena relación con el cordobesismo.

En Morteros, donde gobierna Sebastián Demarchi (otro vecinalista cercano al oficialismo) también se levanta el nuevo edificio de Tribunales del Poder Judicial de Córdoba, con una inversión superior a los $3250 millones. A la par, se ejecutan los trabajos finales de readecuación del Canal Mayor que permiten recuperar y ampliar la capacidad de evacuación del cauce que vincula a la ciudad y su área de influencia con la Laguna Mar Chiquita. La inversión oficial supera los $1.400 millones. Esto lleva consigo una nueva obra de infraestructura hídrica en el Canal Marconi, para mejorar el drenaje pluvial en sectores históricamente afectados por anegamientos.

Sebastián Demarchi de Morteros junto a Llaryora El intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

En el caso de Arroyito, días atrás se inauguró el edificio de la escuela Proa donde se destinaron más de $251 millones de pesos, y actualmente la Provincia colabora con una obra preponderante como la red cloacal en el sector sur. Aquí se trata de una inversión que supera los $82 millones. En esta ciudad gestiona el radical Gustavo Benedetti, hombre del sector que lidera la vicegobernadora Myrian Prunotto y aliado del Gobierno provincia.

En las tres localidades, sumando a San Francisco, también se construyen sedes de la Universidad Provincia de Córdoba (UPC).

El pedido político a los intendentes

Mientras llegan los fondos, la dirigencia aliada del peronismo, a cambio, tienen una tarea: gestionar de manera prolija, sin gastar dinero que no se tiene. En definitiva, se les pide “no hacer locuras”, coincidieron intendentes y jefes comunales consultados por Letra P. Esto implica –agregaron- cuidar el presupuesto, garantizar los servicios, pagar a término los sueldos, entre otros puntos.

También reconocen la preocupación con la situación general del país, en función de la caída de los ingresos y cómo repercute esto en el reparto: “Nos dicen que prestemos atención a los gatos porque los ingresos caen”, explicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/augustopastore/status/2043039215290667164?s=20&partner=&hide_thread=false Hay quienes creen que el Estado tiene que correrse.



En el Departamento #SanJusto creemos que tiene que estar más presente que nunca, dando respuestas.



Con equipo y gestión. pic.twitter.com/tRmeyrsgGf — Augusto Pastore (@augustopastore) April 11, 2026 Augusto Pastore, secretario de Gobierno de Córdoba ponderó las gestiones de los intendentes en San Justo.

Por otra parte, como es costumbre, es probable que en las grandes ciudades la fecha de la elección para renovar autoridades coincida con la provincial. Por eso, mostrar buenas gestiones es imperioso para cuando llegue esa fecha.

“En el departamento San Justo hay gestiones muy buenas en contextos desfavorables. Las más afectadas son las comunas que dependen directamente de la coparticipación. Nuestro espacio (por el PJ) tiene como estrategia exhibir la gestión y someternos a la votación de la gente”, explicó el intendente de una de las ciudades más importantes del este de Córdoba.

De arriba hacia abajo, la estrategia en Córdoba será la misma frente a la segura avanzada libertaria: plebiscitar gestión provincial contra el ajuste nacional.