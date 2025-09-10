EFECTO PALIZA

El nuevo (viejo) gobierno de Javier Milei: regreso a 2024 y la grieta interna sin remedio

Calatán como reivindicación del ala dialoguista. La pelea en la que el Presidente no se mete, el quid de la cuestión. La silla vacía de Lule. El salmo de Marra.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caupto.

El gobierno de Javier Milei que intenta resurgir de la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires pretende no ser la Stacy Malibú con un sombrero nuevo que denunció Lisa Simpson. Sin cambios de nombres y algunos reordenamientos que buscan surfear por arriba las olas de la interna libertaria que carcome su gestión, el Presidente se puso al frente (por ahora) de varias mesas políticas que buscan replicar la dinámica 2024 de su administración. Lo viejo, esperan en la Casa Rosada, tal vez funcione.

La novedad de este miércoles fue la entronización de Lisandro Catalán como titular del resucitado Ministerio del Interior, cargo que venía ejerciendo informalmente como número dos de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Todavía no hay nombramiento formal, pero el hombre ya se autopercibe ministro y espera juntarse pronto con un quinteto de gobernadores, suficientes, como quedó probado, para blindar vetos presidenciales.

Calatán debutará con un veto a la ley que modifica el sistema de reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que fue consensuada entre las autoridades de las 24 jurisdicciones. "No tiene impacto fiscal. Representa el 0,05 del PBI para el 2025 y el 0,15% para el 2026", refunfuñan en las provincias. "Con este veto es muy difícil convocar a los gobernadores, porque no tienen credibilidad, perdieron la confianza en los aliados y los dialoguistas. Sólo los quieren usar para frenar la incertidumbre postderrota electoral", apuntan.

En la Casa Rosada se defienden: como contó Letra P, quieren resetear la relación con los gobernadores "afines" -como admitió el propio Francos en el posteo que reveló el ascenso de Catalán-, para volver casi a foja cero, a la época dulce del Pacto de Mayo y la ley Bases, conseguida con una tropa legislativa propia mínima. "No vamos a negociar con una pistola en la cabeza", dicen en un despacho. "No hay plata", se justifican en otro, apelando al mantra mileísta.

Hay plata para Lisandro Catalán

Lo cierto es que Milei, a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, le prometió herramientas de seducción a Catalán. Al reparto de los ATN, que continuaría siendo de manera discrecional como toda la vida, se viene el anuncio del Presupuesto 2026 por cadena nacional del Presidente. "La idea es que los gobernadores sean parte de ese proceso", avisan en el flamante nuevo viejo Ministerio del Interior. Algo de plata hay.

Más allá de Catalán, la presencia en la mesa federal dedicada a los gobernadores es la de Toto Caputo. Hasta ahora, el interlocutor de Economía con los mandatarios era Carlos Guberman: al secretario de Hacienda lo llaman "Señor No".

Este miércoles, Caputo recibió a Nacho Torres (Chubut), uno de los gobernadores de Provincias Unidas.

La interna mete la cola

La misma foto mirada desde el prisma de la interna deja otra lectura: en la silla vacía falta Lule Menem. Golpeado primero por el Karinagate (es uno de los mencionados en los audios de Diego Spagnuolo como parte de un sistema de retornos), el riojano cayó a la lona con la paliza electoral en Buenos Aires. Más como armador libertario que como subsecretario de Gestión Institucional, sus últimas dos reuniones que figuran en registros oficiales fueron con gobernadores: en agosto, recibió a Leandro Zdero (Chaco) y a Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La ausencia de Menem en las distintas mesas políticas no parece ser suficiente para aplacar los fuegos de la interna. "Lo que podría haber sido un anuncio político potente quedó diluido como una decisión administrativa", reprochan en un sector libertario la baja potencia de la refundación del Ministerio del Interior, eliminado por Milei el año pasado cuando Francos pasó a Jefatura, con un tuit.

"Los gobernadores no se comen el verso", aportan sin apostar a que haya demasiados cambios en la relación con Nación. La idea de darle el Ministerio a un mandatario como prenda de cambio (como hicieron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, por caso) nunca se evaluó: "El ministro del Interior debe representar al Presidente ante las provincias, no al revés", argumentan en Balcarce 50.

La pelea en la que Javier Milei no se mete

Con el Gordo Dan como punta de lanza digital, Las Fuerzas del Cielo no sólo no disimulan su malestar sino que lo publicitan. Por ahora, Milei mira de lejos, intentando mantener un status quo que nadie resiste. De un lado está Karina Milei, con Sebastián Pareja y los Menem; del otro, Santiago Caputo, a quien destacó al subirlo al escenario de la derrota del domingo como para marcar un nuevo rumbo que mantiene el mismo GPS.

El Presidente buscó, hasta ahora sin demasiado éxito, licuar la interna en el triángulo de hierro al sumar sillas en tres mesas, con un estilo salomónico: así como Lule Menem quedó afuera de la nacional (como Karina entendió que podía blindarlo), Agustín Romo se quedó afuera de la bonaerense. Cercano a Caputo y al Gordo Dan, el diputado provincial no tiene lugar en la mesa en la que se sentó Maximiliano Bondarenko, el libertario electo que quedó abajo por 25 puntos en la Tercera sección y al otro día reveló que su madre jubilada no llega a fin de mes. El Jefe buscaría remover a Romo también de la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura.

Fue un excomulgado del mileísmo quien expresó a viva voz lo que algunos piden por lo bajo: que Milei conduzca la política implica que debe terciar en la interna que hace meses atraviesa toda su gestión. Ramiro Marra, expulsado de LLA por Karina, posteó el salmo San Mateo 5:30 del Nuevo Testamento que dice: "Y si tu mano -incluso tu mano más fuerte- te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno".

Dentro de LLA no se animan a pedir tanto (la salida de Karina), pero sí quieren que rueden cabezas. El Gordo Dan pidió las renuncias de Pareja y Lule Menem. El primero fue ratificado como jefe de campaña para octubre, en las elecciones en las que es también candidato, y el segundo sigue en su su oficina.

