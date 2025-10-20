Presupuesto 2026: la oposición exige aplicar las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades para acordar

El Gobierno intentó este lunes encarrilar la discusión del Presupuesto 2026, con una reunión entre Martín Menem , funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los bloques legislativos de la Cámara de Diputados. El riojano logró un compromiso para sostener el equilibrio fiscal, pero la discusión se trabó cuando la oposición exigió cumplir las leyes que no se están aplicando.

Una es la emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada y suspendida. Las otras son el refuerzo en presupuesto de universidades y la emergencia en pediatría, que ni siquiera fueron publicadas en el Boletín Oficial. Otro reclamo de la oposición fue por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, reacio a asistir al parlamento. El encuentro fue improvisado el fin de semana y exhibe la urgencia del Gobierno por mostrar diálogo con sectores opositores para que facilite las negociaciones con Estados Unidos.

Participaron de la reunión referentes de la UCR, el PRO, Liga del Interior, MID, Santa Cruz (bloques cercanos al Gobierno); Encuentro Federal y Democracia Para Siempre (UCR crítica). Junto a Unión por la Patria (UP) -que se negó a participar-, izquierda y la Coalición Cívica, estas fuerzas armaron este año una coalición opositora que dominó el recinto. Son las que emplazaron el debate del presupuesto para que sea dictaminado el 4 de noviembre, una fecha que el oficialismo buscará aplazar, con la promesa de hacer cambios y así sancionar el proyecto en extraordinarias.

La clave para estirar los tiempos será la postura de los partidos provinciales, como Salta y Misiones, en diálogo con el Gobierno. El único compromiso del oficialismo en la reunión de este lunes fue reformular el 20% del Presupuesto que no está indexado, pero sin sumar gastos. La oposición podrá elevar propuestas.

En la oposición dura exigen garantizar el cumplimiento de las leyes que Javier Milei vetó y el Congreso insistió, pero el Presidente se niega a aplicar. Todas las normas lo facultan a reasignar partidas como le parezca.

La letra chica del Presupuesto

La reunión se llevó a cabo el Salón de Honor de la Cámara baja y asistieron por el Gobierno el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete José Rolandi. Participó también el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, quien armó el encuentro de urgencia este fin de semana y buscará repetirlo después de las elecciones.

José Rolandi

Ninguno de los funcionarios respondió a los planteos sobre la mora en las leyes que esconde el Gobierno. "Ni siquiera hay una respuesta sobre discapacidad. Ese fue el punto crítico de la reunión. Si el Gobierno entiende que lo que vota el Congreso es ley, puede haber una conversación. Si no, no", sostuvo Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Fue el primero en salir junto al jefe de su bloque, Miguel Pichetto. También se expresó en ese sentido otro miembro de esa fuerza, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde al gobierno de su provincia. "Dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas y que se incluyan los temas que afectan a nuestras provincias, como cajas de jubilaciones y sectores productivos", sostuvo.

Pablo Juliano, de DPS, advirtió sobre la judicialización del Presupuesto si Milei no cumple las leyes. "El miércoles se tiene que promulgar la ley de emergencia en pediatría. No hagan lo que hicieron con discapacidad, porque habrá amparo", advirtió el necochense.

Agenda liviana

En el Gobierno consideraron positivo el saldo de la reunión de este lunes, porque ningún bloque opositor amenazó con complicar el déficit fiscal. "Es una batalla ganada", celebraron. La confianza de Menem es que, estima, algunos partidos provinciales, como los de Salta y Misiones, no firmarán un dictamen el 4 de noviembre y obligarán a estirar el debate.

Fuentes de la UCR y el PRO que estuvieron en la reunión señalaron que, si bien los funcionarios no fueron precisos, habría un compromiso para cumplir al menos parcialmente con las leyes. Una salida sería una decisión administrativa que al menos de certezas. Estaría trabajando el equipo del ministro de Transformación, Federico Sturzenegger, que este martes expondrán en la comisión de Presupuesto: Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.

El debate de la ley de leyes 2026 continuará el miércoles a las 10 con la exposición de Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y María Gabriela Rial, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas. La semana próxima se presentarán el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez.

Tetaz y Fernández Morelo

Los tiempos del Gobierno

En el oficialismo no descartan que el Presupuesto sea sancionado con la composición actual del Congreso, pero quieren quitarle a la oposición el cronograma rígido que se emplazó en el recinto. "Necesitamos Presupuesto. El año pasado también, pero a último momento nos vinieron con cambios que significaban el 2% del PBI", sostuvo ante Letra P una fuente del oficialismo.

La negociación continuará con intercambio de borradores, en un clima similar al de la ley bases, pero sin garantías de consensos. Otro punto de negociación será sumar obra pública. "Estaba en cero y ahora creció, pero la idea es agregar más proyectos", sostuvo ante Letra P uno de los aliados.

La reunión de este lunes fue armada de urgencia el fin de semana, una muestra de la necesidad del Gobierno de mostrar que puede negociar con la oposición, que es una de las exigencias de Estados Unidos para colaborar con Milei. Benegas Lynch llamó a los jefes de bloque y el único que rechazó fue Germán Martínez (UP).

Pamela Calletti (Innovación Federal) tampoco pudo llegar. Asistieron Massot y Pichetto (Encuentro Federal), Eduardo Falcone (MID); Karina Banfi, Pamela Verasay, Martín Tetaz y Lisandro Nieri (UCR); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (DPS); Martín Arjol y Pablo Cervi (LDI); Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero (PRO) y José Garrido (Santa Cruz).