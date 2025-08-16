Legislatura bonaerense: Karina Milei va por Agustín Romo

El jefe del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de Buenos Aires , Agustín Romo , está apuntado por Karina Milei : la secretaria general de Presidencia lo correrá de la conducción para colocar allí a alguien que responda a Sebastián Pareja , armador designado en territorio bonaerense.

Romo es libertario línea Fuerzas del Cielo , hombre del asesor estrella de Javier Milei , Santiago Caputo , y único representante de ese sector en la Legislatura bonaerense . Quedó como jefe de bloque cuando su compañero de militancia Nahuel Sotelo dejó la bancada para asumir en la Secretaría de Culto de la Nación . El diputado es cuestionado por toda la bancada, conformada por muchas tribus, y que a partir de diciembre sin dudas le será aún más adversa.

Con Romo conviven otras tribus, principalmente los representantes de Pareja, acaso su principal obstáculo, con quienes no mantiene el mejor vínculo. A principios de este año hubo un fuerte cruce interno en los pasillos de Diputados mientras se desarrollaba una sesión, en la que casi todo el bloque abandonó sus bancas.

El parejismo admite que acompañó la decisión de que Romo fuera presidente de la bancada, aunque creyendo que las cosas iban a ser de otro modo. Advierten que el caputista confunde su rol de creador de acuerdos, estratega político y administrador de tensiones con las redes sociales y el discurso digital libertario. Argumentan que no llama a las reuniones de bloque ni trabaja las comisiones.

A ello debe sumarse que esta semana abandonó la bancada Juan José Esper Zamar , un hombre que responde a Joaquín De la Torre que tenía buena relación con Romo, pero que armó un monobloque en espejo con el senador provincial. En las próximas semanas podría seguir ese camino Guillermo Castello , disconforme con el armado general del espacio que ahora quedó con 12 representantes.

Además, los parejitas explican que el 19 de julio, fecha en que se cerraron las listas para las elecciones del 7 de septiembre, las diferencias internas se dirimieron y quedó en evidencia quién manda en LLA bonaerense. Afirman que Pareja es quien maneja la organización política y que, por lo tanto, debe tener alguien suyo conduciendo los bloques legislativos.

bloque dip Otros tiempos. En el bloque de La Libertad Avanza reinaba la felicidad.

El mega bloque adverso de La Libertad Avanza

El bloque se compone de 12 bancas: Romo, que juega solo; los parejitas Gastón Abonjo, Ramón Vera, Geraldine Calvela y Sebastián Pascual; el sub-bloque de Patricia Bullrich conformado por Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti y Sofía Pomponio; la diputada Jazmín Carrizo, referenciada en Carolina Piparo, y Castello.

Como contó Letra P, la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires cambiará por completo el mapa de laLegislatura bonaerense, con una renovación que, probablemente, deje a LLA como la fuerza con mayor crecimiento respecto de su composición actual. En Diputados podría conformar un megabloque con más de 30 bancas y siete jefaturas políticas distintas.

Según las estimaciones de lugares considerados entrables en cada una de las secciones electorales, se presume que podrían entrar hasta 20 nuevos representantes de LLA (incluido allí el PRO, en el marco de la alianza). Eso se sumará a las ocho bancas violetas y las cinco amarillas que hoy integran la composición del cuerpo y que tienen mandato hasta 2027.

Si se confirmara algo similar a esa suposición, Romo tendría que comandar una bancada adversa, que en su mayoría responde a Pareja o sus aliados -Cristian Ritondo y Diego Santilli, los PRO que firmaron la integración-.

1753399444040-javier-milei-y-sebastian-pareja Sebastián Pareja ganó consideración en la mesa política de Javier y Karina Milei.

Romo y Sotelo contra todos los que rayen

En ese cálculo se incluye a Sotelo, exjefe de bloque que en este turno irá quinto en la lista de la Tercera sección electoral que podría jugar en tándem con Romo. Aun así, parece configurarse un escenario bastante complejo para ambos. El parejismo ya se adelanta a esa jugada y sostiene que las decisiones que se tomen en ese futuro espacio serán las que decida la mayoría, infiriendo una imposición de la eventual postura karinista.

Sotelo.jpeg Nahuel Sotelo y Agustín Romo.

De todos modos, nadie descarta que Romo finalmente no esté en ese mega bloque: empiezan a crecer las versiones de una posible candidatura a diputado nacional que lo saque de la Legislatura. Una idea que Las Fuerzas del Cielo resisten, con la intención de colocar algún apellido en esa nómina, pero sin perder la jefatura provincial en Diputados.

A pesar de que nadie lo diga públicamente, esa interna está cada vez más pronunciada. Romo no asistió este jueves al acto de lanzamiento de la campaña bonaerense que encabezó Milei en el club Atenas de La Plata.