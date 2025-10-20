Elecciones | 26 de octubre

Patricia Bullrich pidió que Córdoba vuelva a ser el bastión del cambio y cruzó al cordobesismo por tibio

La ministra agitó el “riesgo kuka”. Duro cuestionamiento a Schiaretti y los votos del PJ provincial en el Congreso. Caminata y expectativa moderada.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Patricia Bullrich viajó a Córdoba para respaldar a Gonzalo Roca

Patricia Bullrich viajó a Córdoba para respaldar a Gonzalo Roca

Notas Relacionadas
Patricia Bullrich y Gabriel Bornoroni, en conferencia de prensa en Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Bornoroni acelera la llegada de Bullrich para blindar la campaña libertaria del efecto Espert

Por  Yanina Babiachuk

Luego de un gira por algunos medios de comunicación, Bullrich hizo un recorrido por las instalaciones del Mercado Norte acompañada por los candidatos Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño, Laura Rodríguez Machado, Enrique Lluch y Evelin Barroso. También acompañó el jefe de campaña y autoridad del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni.

La visita de la funcionaria se da antes de la llegada de Javier Milei, este martes, y de Toto Caputo. El ministro de Economía disertará este miércoles en la Bolsa de Comercio que dirige el empresario Manuel Tagle.

Patrica Bullrich y la apuesta del cambio

Como previa de la visita del presidente Milei, prevista para este martes a las 18 horas en barrio Nueva Córdoba, la ministra pisó suelo mediterráneo, catalogó de “reformista” a la provincia y la puso en el centro de su estrategia política. En tiempos de encuestas que prometen panorama incierto, la expresidenta del PRO se mostró confiada y afirmó que la ciudadanía cordobesa “siempre ha apostado al cambio”.

La expectativa de lograr un mar de votos violetas en Córdoba es de moderada a baja. Atrás quedaron los tiempos del 74% del ballotage que enfrentó Milei a Sergio Massa.

En sus declaraciones, Bullrich subrayó que el cambio que propone no debe ser “a mitad de camino” ni diluido en pactos entre políticos, sino profundo y verdadero. “El cambio es a fondo o no es cambio”, planteó la dicotomía.

Bullrich Gonzalo roca soldano bornoroni machado
Patricia Bullrich, Gonzalo Roca y otras figuras de la lista de La Libertad Avanza, en el Mercado Norte de C&oacute;rdoba

Patricia Bullrich, Gonzalo Roca y otras figuras de la lista de La Libertad Avanza, en el Mercado Norte de Córdoba

“Se juega volver a una Argentina populista o seguir avanzando. Sabemos que este avanzar requiere esfuerzo”, afirmó. Bullrich pidió al electorado que vote “estratégicamente” y en contra del kirchnerismo, pese a que el partido liderado por CFK en Córdoba no es un contrincante fuerte.

El “riesgo kuka” le quita el sueño a las fuerzas del cielo tras la paliza del 7-S en Buenos Aires y los escándalos de corrupción o narcopolítica que se sumaron, como si fuera poco, a problemas en las principales variables de la economía.

Sin embargo, las dudas del triunfo tienen otros orígenes: escándalos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, proyección y concreción de políticas que impactan en la sensibilidad social y candidatos poco conocidos en el armado de la lista, son algunos de los puntos que marcan una caída de la imagen del partido violeta.

Las críticas a Juan Schiaretti y Alejandra Vigo

Además de marcar la grieta con el kirchnerismo, cuestionó al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti por pedirle al gobierno de Milei que cambie el plan económico. Bullrich preguntó: “¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al déficit? ¿Vamos a volver a la inflación?”.

Enfatizó que la base fundamental para la estabilidad y el crecimiento debe ser apoyada, y que los planes económicos son responsabilidad del gobierno.

Bullrich ROca en Cordoba
Patricia Bullrich y Gonzalo Roca, recorriendo el Mercado Norte de C&oacute;rdoba.

Patricia Bullrich y Gonzalo Roca, recorriendo el Mercado Norte de Córdoba.

Sin embargo, el blanco más fuerte fue hacia la esposa del exgobernador, la senadora Alejandra Vigo a quien acusó de votar “un montón de cosas en contra” de los proyectos impulsados por el oficialismo nacional. “¿Estamos para el cambio o con para el kirchnerismo?”, se preguntó.

La réplica del PJ de Córdoba

La respuesta de Vigo no se hizo esperar. En la red social X le dijo que seguirá votando “en contra de leyes que perjudiquen a Córdoba y a nuestra gente, como el veto que quita derechos a la discapacidad, el veto al financiamiento de la universidad pública y del Hospital Garrahan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alevigo/status/1980287233774219446&partner=&hide_thread=false

Del mismo modo, ratificó la postura ante la intención de “cerrar organismos clave para nuestras economías, como el INTA y el CONICET. Y siempre, procurando la gobernabilidad”. La invitó a debatir estos temas en el recinto cuando sea senadora.

La campaña se empieza a picar en el tramo final.

Temas
Notas Relacionadas
Patricia Bullrich, junto a Javier Milei. 
EL 2027 YA LLEGÓ

Quiénes suenan para reemplazar a Bullrich en Seguridad

Patricia Bullrich renunciará a su cargo para asumir una banca el 10 de diciembre y hay tres anotados para sucederla en el Ministerio de Seguridad.
Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro: la ministra criticó a los gobernadores por los impuestos y enfatizó en el santafesino.
LETRA P EN MAR DEL PLATA

Bullrich contra Pullaro y los gobernadores: "Le vienen a pedir plata al Gobierno cada diez minutos"

En el Coloquio de IDEA, les pegó a las provincias, pero focalizó sus dardos contra el santafesino. Ingresos brutos y la comparación con Rogelio Frigerio.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El peronismo pide que el escrutinio se informe provincia por provincia. 
ELECCIONES 2025

La pulseada por los votos: el peronismo pide que los resultados se difundan por provincia

Por  José Maldonado
Bertie Benegas Lynch, a cargo del debate del Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: la oposición exige aplicar las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades para acordar

Por  Mauricio Cantando
Patricia Bullrich viajó a Córdoba para respaldar a Gonzalo Roca
Elecciones | 26 de octubre

Bullrich pidió que Córdoba vuelva a ser el bastión del cambio y cruzó al cordobesismo por tibio

Por  Yanina Babiachuk
Andrés Larroque no descartó ir por el PJ bonaerense: Siempre a disposición
LA INTERNA SIGUE AHÍ

Larroque no descarta ir por el PJ bonaerense: "Siempre a disposición"

Por  Macarena Ramírez