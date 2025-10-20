ELECCIONES 2025

La pulseada por los votos: el peronismo pide que los resultados se difundan por provincia

Fuerza Patria solicitó ante la Justicia que los datos de los comicios se informen por distrito. Sostiene que consolidar votos a nivel nacional favorece a LLA.

José Maldonado
José Maldonado
El peronismo pide que el escrutinio se informe provincia por provincia.&nbsp;

El planteo apunta contra la decisión de la Dirección Nacional Electoral (DINE) de agrupar los votos a nivel nacional por frentes políticos, una modalidad que beneficiaría a La Libertad Avanza. El espacio libertario es el único que compite con el mismo nombre en los 24 distritos, mientras que el peronismo se presenta con sellos distintos según provincia: Fuerza Patria en algunos casos, pero también Frente Fuerza Patria en Chaco, Frente de la Victoria en Formosa, Fuerza Entre Ríos o Frente Justicialista en otras provincias. Con el criterio propuesto, esas listas aparecerían fragmentadas en el cómputo nacional, aunque pertenezcan al mismo espacio político.

El conflicto se destapó el pasado sábado, cuando la DINE organizó el simulacro general de transmisión y recuento provisorio. En esa ocasión, el área de Difusión de Resultados presentó una consolidación de votos a nivel nacional que agrupaba las alianzas bajo criterios que, según el peronismo, no fueron explicados con claridad. La metodología aplicada en el ensayo encendió las alarmas en Fuerza Patria y motivó la presentación judicial para que la Cámara Electoral intervenga antes de la elección.

El argumento de Fuerza Patria

En el escrito judicial, al que accedió Letra P, los apoderados Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila sostienen que la consolidación nacional carece de sustento normativo. "La próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único", señalan, y agregan que la función de la DINE debe limitarse a "contar y hacer público los resultados oficiales de la elección", sin inmiscuirse en "recuentos o lecturas políticas".

Más allá de los argumentos técnicos, la presentación expone una pulseada por el relato del resultado electoral, con el gobierno buscando mostrar un triunfo nacional. La Cámara Electoral deberá resolver el planteo antes del domingo.

