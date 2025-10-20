El sprint final de Fuerza Patria: Axel Kicillof y Jorge Taiana visitan diez municipios, sin acto unificado de cierre

El gobernador tendrá un intensa agenda en el interior el martes y el miércoles y el jueves se concentrará en el conurbano aunque aún no está cerrada la agenda de ese día, el último de campaña antes de la veda. El candidato a diputado tampoco definió que hará ese día, aunque el día anterior encabezará un “banderazo” que funcionara como, al menos, uno de los cierres de la campaña.

Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , dijo que “cierre unificado, en principio, no va haber” y marcó que habrá “actividades varias por toda la provincia de campaña, de la misma forma que hicimos para el caso del siete de septiembre”. Durante la conferencia, el funcionario hizo un simulacro de votación con el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP).

El gobernador tendrá durante la semana una serie de actividades vinculadas a la gestión que funcionarán como eventos de campaña. Este lunes empezó por La Plata junto al intendente Julio Alak, Taiana y el secretario General de la CGT regional, Julio Castro , para realizar el cambio de la nomenclatura del tramo de la calle 36 entre 2 y 3 que pasará a llamarse José Ignacio Rucci , además de participar de un plenario de la central obrera.

Martes y miércoles Kicillof tiene una intensa agenda en el interior bonaerense, en principio, ya sin el candidato. El martes estará en la Segunda sección electoral con actividades en Pergamino y Ramallo. En el primero visitará una escuela de educación especial, tendrá una charla con profesionales vinculados a salud mental y visitará el parque industrial; en el segundo visitará un centro universitario y se reunirá con integrantes de una organización literaria.

El miércoles, estará en la Cuarta sección electoral, primero en Carlos Tejedor va a recorrer un parque lineal, un barrio donde se están construyendo viviendas, la obra de la Casa de la Provincia en ese distrito, las obras del centro universitario y el barrio Madres y Abuelas de plaza de Mayo. Finalmente, encabezará una reunión con sectores de la comunidad en un Centro de Jubilados.

Axel Kicillof

Después irá a Geneal Pinto, donde visitará un centro de jubilados, recorrerá un barrio donde se están construyendo viviendas, también recorrerá las obras de la Casa de la Provincia, y visitará un taller protegido de ese municipio en su aniversario.

El jueves, retomara actividades en el conurbano. En principio estará en Almirante Brown, junto al intendente, Mariano Cascallares. Primero inaugurarán la sede de la obra social del sindicato de televisión, Satsaid, y luego encabezarán el cierre de ciclo de capacitación de fiscales de ese distrito.

El sprint de campaña de Jorge Taiana

Por su parte, Taiana tendrá sus propias actividades. Además de compartir agenda con el gobernador en La Plata el lunes el candidato estuvo en dos distritos de la Primera sección electoral: San Miguel y Tres de Febrero, dos municipios gobernador por la oposición. Se mostró también con el tercer candidato, Juan Grabois, en una reunión con mujeres que enfrentan problemáticas de consumo de drogas, gatillo fácil y violencia vinculadas a sus hijos.

Taiana y Grabois

El martes, estará en la Segunda sección electoral con visitas a Zárate y Campana y el miércoles encabezará un “banderazo” en el municipio de Moreno, en la Primera sección electoral, acompañado por la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández. El mismo funcionará como al menos uno de los cierres de campaña.

Jueves: agenda abierta, con posible cierre en Quilmes

Ningún sector del peronismo confirma aún las actividades para el jueves, último día de campaña. Desde el entorno de Taiana aún no definen de qué actividades participará el candidato. Tampoco los sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner confirmaron alguna actividad en particular para el ceirre. Por su parte, el gobernador tiene un cierre tentativo.

Federico Otermin, Axel Kicillof y Mayra Mendoza en la reunión de Ensenada

Se está preparando todo para que Kicillof encabece la asunción de la autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la Universidad Nacional de Quilmes, ubicada en el distrito que gobierna la dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza. Si bien aún no está oficializada la actividad ya está trabajando en la misma y funcionaría como la actividad de cierre de campaña, al menos, del gobernador.