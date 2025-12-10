LA CANCHA PARA 2027

El nuevo Senado: La Libertad Avanza necesita de la UCR y los partidos provinciales para tener cuórum

Sin interbloque, el oficialismo cuenta 20 bancas propias. Le falta 17 para sesionar. El radicalismo, clave con diez. Los espacios locales que serán decisivos.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado.&nbsp;

Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado. 

Aunque la conformación formal de los bloques del Senado será la última semana de febrero, la sesión preparatoria -en la que asumieron 24 senadores electos- ya dejó un recinto con un nuevo mapa político. La Libertad Avanza salió fortalecida, aunque todavía lejos de alcanzar el cuórum propio. La UCR y los partidos provinciales tendrán la llave de cada sesión.

Notas Relacionadas
Victoria Villarruel, con Bartolomé Abdala (presidente provisional), quien no quiere ser desplazado por Patricia Bullrich. 
EL NUEVO SENADO

Bullrich será jefa de bloque y Abdala enfrenta a Karina Milei para sostener la línea sucesoria

Por  Mauricio Cantando

Unión por la Patria se mantiene con la primera minoría, con un techo de 28 miembros, pero con chances de fragmentarse, lo que podría impedirle tener un tercio (25) para blindar propuestas de Javier Milei para completar la Corte Suprema.

La Libertad Avanza desde este miércoles tiene un bloque de 19 miembros, que escalará a 20 cuando el rionegrino Enzo Fullone ocupe la banca que dejó vacante la renunciada Lorena Villaverde. La cuenta libertaria suma a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, la única mudanza del PRO que hubo en la cámara alta.

El Senado oficialista

El bloque PRO por ahora quedó con tres miembros (Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara y Victoria Huala), un número insignificante que puede dejarlo fuera de las discusiones. Este miércoles se supo que Luis Juez armaba un monobloque, con su sello histórico, el Frente Civico. Una curiosidad es que, en el debate en comisiones por el diploma de Villaverde, el PRO fue la fuerza que más puso el cuerpo para defenderla. Juez lideró esa posición.

Bullrich no pudo sumar radicales porque el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) logró mantener a la UCR unida, con 10 miembros. Es un espacio heterogéneo, que agrupa senadores que en la última elección apoyaron a La Libertad Avanza, con otros que estuvieron en Provincia Unidas.

El oficialismo necesitará a la UCR cada vez que quiera discutir una ley sino quiere llamar a Unión por la Patria, cuyos jefes (José Mayans y Juliana Di Tullio) hacen gestiones para lograr la unidad. El espacio peronista seguirá funcionando como un interbloque, aunque unirá dos de los sellos que tuvo hasta este miércoles: Frente Nacional y Popular; y Unidad Ciudadana. Se llamarán Justicialismo.

No fue posible sostener el sello monolítico porque el santiagueño Gerardo Zamora armó su marca con Elia Moreno. El gobernador prometió seguir en UP, al igual que el pampeano Pablo Bensusán, quien también pide un monobloque, llamado PJ de La Pampa.

Mayans no pudo aún garantizar la continuidad de los cuatro miembros de Convicción Federal, el tercer bloque que tiene bajo su mando. Confía en sumar al riojano Fernando Rejal, pero los otros tres harían rancho aparte. Se trata de Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy) y Fernando Salino (San Luis).

Partidos provinciales, al poder

La representación que tendrán gobernadores sin compromisos con fuerzas nacionales será clave para el desenlace de cada sesión. También podrían torcer la historia en contra de Milei si, en algún momento de los próximos dos años, este sector decide aliarse a Unión por la Patria. Es por eso que el Gobierno no debería desatenderlos.

Los votos locales "con tierra" suman diez y recorren la geografía del país. Seguirán las duplas de Misiones y Santa Cruz. La primera (Sonia Rojas Decut y Carlos Arce) responde al líder local Carlos Rovira, socio de Milei y dispuesto a ayudarlos. El binomio austral (Natalia Gadano y José Carambia) funciona como aliado del gobernador, Claudio Vidal, pero mostraron ser capaces de desmarcarse.

Los nuevos sellos locales

El gobernador Gustavo Sáenz (Salta) pone un pie en el Senado con Flavia Royón, quien brega por unir a los partidos locales que formaron parte de Provincias Unidas, pero por ahora está lejos de lograrlo. No lo logró. Quedará con monobloque la neuquina Julieta Carroza, quien responde al mandatario Rolando Figueroa. Otro espacio unipersonal es el de la tucumana Beatriz Ávila, que se alió a Osvaldo Jaldo. Busca agregar a una senadora de UP: Sandra Mendoza. Tiene tiempo hasta febrero.

Provincias Unidas, de armarse, tendrá un tope de tres miembros, uno solo sin gobernador: el correntino Carlos Espínola, quien por ahora fue socio de la cordobesa Alejandra Vigo, leal a su gobernador Martín Llaryora. Ignacio Torres (Chubut) por ahora tiene huevos en distintas canastas. Cristina permanece en el PRO; y la radical Edith Terenzi, socia suya, reportaría a PU, un espacio que por ahora no tendría incidencia en la cámara alta.

Temas
Notas Relacionadas
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. 
EL NUEVO CONGRESO

Bullrich se reúne con Villarruel y posterga la definición por la línea sucesoria

El encuentro será el viernes en el Senado. Cumbre con el nuevo bloque. Bartolomé Abdala seguirá como presidente provisional hasta febrero.
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. 
EL NUEVO CONGRESO

Senado: Bullrich presiona a Villarruel para que la ayude a acelerar la reforma laboral

La vice retorna de un foro parlamentario en Madrid. Abdala, presidente. La jefa de LLA quiere armar comisiones para iniciar los debates esta semana.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta 
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Rocca le advirtió al personal que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

Por  Francisco Aristi
El GNL es cada vez más demandado y tanto Asia como Europa buscan diversificar sus proveedores.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Los caños de China desatan la furia de Rocca con el GNL de Vaca Muerta

Por  David Mottura
Javier Milei junto a Gonzalo Roca y Karina Milei, en su última visita a Córdoba.
Libertarios vs. Federales

Milei regresa a Córdoba: vuelta olímpica para celebrar el 26-O en tiempos de fricción con Llaryora

Por  Yanina Babiachuk
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por  Juan Rubinacci