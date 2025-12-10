El nuevo Senado: La Libertad Avanza necesita de la UCR y los partidos provinciales para tener cuórum

Aunque la conformación formal de los bloques del Senado será la última semana de febrero, la sesión preparatoria -en la que asumieron 24 senadores electos- ya dejó un recinto con un nuevo mapa político. La Libertad Avanza salió fortalecida, aunque todavía lejos de alcanzar el cuórum propio. La UCR y los partidos provinciales tendrán la llave de cada sesión.

Estos grupos suman 20 votos, diez cada uno. El oficialismo necesita 17 aliados para abrir el recinto. Entre las fuerzas locales se destacan Salta, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Chubut y Córdoba. La nueva jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, tendrá que hacer esfuerzos para alcanzar la mayoría porque, por ahora, no cuenta con un bloque monolítico capaz de facilitársela.

Unión por la Patria se mantiene con la primera minoría, con un techo de 28 miembros, pero con chances de fragmentarse, lo que podría impedirle tener un tercio (25) para blindar propuestas de Javier Milei para completar la Corte Suprema.

La Libertad Avanza desde este miércoles tiene un bloque de 19 miembros, que escalará a 20 cuando el rionegrino Enzo Fullone ocupe la banca que dejó vacante la renunciada Lorena Villaverde . La cuenta libertaria suma a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero , la única mudanza del PRO que hubo en la cámara alta.

El bloque PRO por ahora quedó con tres miembros ( Andrea Cristina , Enrique Goerling Lara y Victoria Huala ), un número insignificante que puede dejarlo fuera de las discusiones. Este miércoles se supo que Luis Juez armaba un monobloque, con su sello histórico, el Frente Civico. Una curiosidad es que, en el debate en comisiones por el diploma de Villaverde, el PRO fue la fuerza que más puso el cuerpo para defenderla. Juez lideró esa posición.

Bullrich no pudo sumar radicales porque el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) logró mantener a la UCR unida, con 10 miembros. Es un espacio heterogéneo, que agrupa senadores que en la última elección apoyaron a La Libertad Avanza, con otros que estuvieron en Provincia Unidas.

El oficialismo necesitará a la UCR cada vez que quiera discutir una ley sino quiere llamar a Unión por la Patria, cuyos jefes (José Mayans y Juliana Di Tullio) hacen gestiones para lograr la unidad. El espacio peronista seguirá funcionando como un interbloque, aunque unirá dos de los sellos que tuvo hasta este miércoles: Frente Nacional y Popular; y Unidad Ciudadana. Se llamarán Justicialismo.

No fue posible sostener el sello monolítico porque el santiagueño Gerardo Zamora armó su marca con Elia Moreno. El gobernador prometió seguir en UP, al igual que el pampeano Pablo Bensusán, quien también pide un monobloque, llamado PJ de La Pampa.

Mayans no pudo aún garantizar la continuidad de los cuatro miembros de Convicción Federal, el tercer bloque que tiene bajo su mando. Confía en sumar al riojano Fernando Rejal, pero los otros tres harían rancho aparte. Se trata de Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy) y Fernando Salino (San Luis).

Partidos provinciales, al poder

La representación que tendrán gobernadores sin compromisos con fuerzas nacionales será clave para el desenlace de cada sesión. También podrían torcer la historia en contra de Milei si, en algún momento de los próximos dos años, este sector decide aliarse a Unión por la Patria. Es por eso que el Gobierno no debería desatenderlos.

Los votos locales "con tierra" suman diez y recorren la geografía del país. Seguirán las duplas de Misiones y Santa Cruz. La primera (Sonia Rojas Decut y Carlos Arce) responde al líder local Carlos Rovira, socio de Milei y dispuesto a ayudarlos. El binomio austral (Natalia Gadano y José Carambia) funciona como aliado del gobernador, Claudio Vidal, pero mostraron ser capaces de desmarcarse.

Los nuevos sellos locales

El gobernador Gustavo Sáenz (Salta) pone un pie en el Senado con Flavia Royón, quien brega por unir a los partidos locales que formaron parte de Provincias Unidas, pero por ahora está lejos de lograrlo. No lo logró. Quedará con monobloque la neuquina Julieta Carroza, quien responde al mandatario Rolando Figueroa. Otro espacio unipersonal es el de la tucumana Beatriz Ávila, que se alió a Osvaldo Jaldo. Busca agregar a una senadora de UP: Sandra Mendoza. Tiene tiempo hasta febrero.

Provincias Unidas, de armarse, tendrá un tope de tres miembros, uno solo sin gobernador: el correntino Carlos Espínola, quien por ahora fue socio de la cordobesa Alejandra Vigo, leal a su gobernador Martín Llaryora. Ignacio Torres (Chubut) por ahora tiene huevos en distintas canastas. Cristina permanece en el PRO; y la radical Edith Terenzi, socia suya, reportaría a PU, un espacio que por ahora no tendría incidencia en la cámara alta.