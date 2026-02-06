Martín Llaryora convirtió a la Caja de Jubilaciones en eje político y designó un vocero para defender su plan

Gustavo Tevez fue elegido director de Coordinación y Vinculación Institucional de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

El elegido es Gustavo Tevez , quien desde la próxima semana ya no será legislador del Hacemos Unidos y ocupará su nuevo rol en la Dirección de Coordinación y Vinculación Institucional de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, presidida por Adrián Daniele . Para ello solicitó una licencia por seis meses en su cargo electivo, al cual llegó tras las elecciones del 2023.

En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba, se plantearon el desafío de llevar hacia fin de este año, unos meses previos a la elección de 2027, al 70% u 80% de los jubilados provinciales al 82% móvil. Cumplir este desafío les inyectaría un fuerte apoyo en una contienda electoral que pinta difícil para el oficialismo.

Tevez es oriundo de Brinkmann , localidad del departamento San Justo donde fue tres veces intendente de manera consecutiva. Es un abogado que desarrollaba su profesión en el ámbito privado y que decidió jugar en política y ganar su primera elección en 2011. De buena imagen, obtuvo su tercer mandato en 2019 de manera categórica, alcanzando el 86% de los votos.

Este fue uno de los motivos principales que lo llevaron a la lista de candidatos a legisladores provinciales dentro del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, en 2023.

Si algo demostró Llaryora desde su llegada a la Provincia, incluso también cuando fue intendente de la capital, es confianza en los dirigentes justicialistas de San Justo, con quien compartió militancia por más de una década. La conformación de su gabinete, entre primeras y segundas líneas, además de otros puestos clave, lo confirman.

“Gustavo tiene todas las condiciones para este rol: es experto en administrar, es abogado, buen comunicador, responsable y, sobre todo, laburador”, lo definieron desde el Ministerio de Vinculación Comunitaria y Comunicación ante la consulta de Letra P.

Las tareas del nuevo vocero del Panal

Tevez tendrá como objetivo contribuir a una buena administración de la Caja de Jubilaciones, aunque su principal misión será profundizar el vínculo con los jubilados provinciales a través de los gremios estatales y de otras organizaciones, de manera personal.

Llaryora ratificó su rechazo a cualquier traspaso del sistema previsional cordobés a la Nación, mientras el peronismo gobierne. “La Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó el mandatario durante su discurso ante la Legislatura. También anunció el aumento de las jubilaciones mínimas a $800.000.

El brinkmannense saldrá a las pistas en un escenario al momento hostil por la pelea que trazó el sindicalismo contra el Gobierno provincial, al rechazar la reforma previsional -con actualizaciones en los aportes que realizan los activos a la Caja- aprobada en diciembre pasado.

Tevez ya manifestó públicamente que la puesta en marcha de la ley de equidad jubilatoria y de equidad previsional tiene por objetivo ir mejorando paulatinamente los haberes y las condiciones de los jubilados. Y aquí está el desafío de Llaryora.

El gobernador pretende cerrar este año con el 70% u 80% de los jubilados provinciales recuperando el 82% móvil, medida que le inyectaría apoyo en su camino a la reelección: “Eso hay que explicarlo”, remarcan desde el Panal.

Habilitan apelación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

Por otra parte, el frente judicial es otro punto que necesitará vocería activa. En las últimas horas, la Cámara Contencioso Administrativa de 3º Nominación resolvió conceder el recurso de apelación presentado por la Caja de Jubilaciones de Córdoba contra una medida cautelar que impedía aplicar las nuevas alícuotas de aportes personales a una beneficiaria del sistema previsional provincial.

El tribunal revisó el Auto Nº 278 del 30 de diciembre, que había hecho lugar a la medida de no innovar solicitada por la amparista, ordenando a la Caja abstenerse de aplicar el artículo 2 de la Resolución Nº 496 Letra D/2025 del Ministerio de Economía y Gestión Pública sobre los haberes de la demandante, hasta la resolución definitiva del amparo.

Al conceder la apelación con efecto suspensivo, la Cámara determinó que la cautelar no podrá ejecutarse mientras el Tribunal Superior de Justicia analiza y resuelve el recurso. Es decir, la orden que impedía aplicar la normativa cuestionada queda momentáneamente sin efecto hasta que exista un pronunciamiento definitivo.

La campaña electoral está en marcha y no solo habrá que responder políticamente, sino también en la faz judicial. Será también tarea para el flamante vocero de la Caja.

Otra dirigente de San Justo reemplazará a Gustavo Tevez

Elisa Carrizo ocupará la silla de Tevez en la Unicameral. También es otra dirigente del departamento San Justo, en su caso fue intendenta de Tránsito durante dos periodos consecutivos, entre los años 2015 y 2023.

elisa carrizo jura Elisa Carrizo se convirtió en legisladora. Juró el pasado miércoles y reemplaza a Tevez.

La médica viene de desempeñarse como jefa de la Jurisdicción Regional de la Zona Sanitaria Este, dependiente del Ministerio de Salud provincial. En el medio ocupó el cargo de directora del Hospital Iturraspe de San Francisco, aunque su paso por el centro de salud público fue fugaz.