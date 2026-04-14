El GNL de Vaca Muerta: Alberto Weretilneck puso el gancho y se aseguró una inversión de U$S15.000 millones

El GNL de Vaca Muerta: Alberto Weretilneck puso el gancho y se aseguró una inversión de US$15 mil millones

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , firmó un acuerdo central para el desarrollo del GNL vinculado a Vaca Muerta , con el objetivo de impulsar exportaciones energéticas a gran escala. La iniciativa contempla un esquema de previsibilidad fiscal, regulatoria y jurídica para atraer inversiones superiores a los US$15.000 millones en 20 años.

El convenio se rubricó con Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline , empresas que liderarán el proyecto dentro del programa Argentina LNG y cerró un primer tramo de semana en la que el gobernador levantó su perfil a nivel nacional.

El lunes se había reunido con el ministro de Interior, Diego Santilli , y este martes fue uno de los mandatarios provinciales presentes en la AmCham Summit 2026 .

“La provincia tomó la decisión de garantizar reglas claras para las inversiones, con estabilidad en el tiempo y compromiso de todos los sectores”, destacó para postular que Río Negro ya se posiciona como un actor clave en el desarrollo energético regional, formando parte de “la construcción del hub energético más importante de América Latina”.

La administración provincial considera que el acuerdo firmado este martes es uno de los planes más ambiciosos de los últimos años, con impacto directo en la matriz productiva.

Inversión energética y exportaciones desde Río Negro

El proyecto apunta a consolidar a Río Negro como un nodo estratégico en el mapa energético nacional. El esquema contemplado incluye el transporte de gas desde los yacimientos neuquinos hacia el Golfo San Matías, donde se procesa mediante unidades flotantes para su posterior exportación.

Alberto Weretilneck AmCham 2026

Southern Energy está integrada por firmas de peso como Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Ese consorcio empresarial asumió la responsabilidad de desarrollar toda la cadena de valor exportadora. El cronograma establece la instalación de dos barcos de licuefacción. El primero, Hilli Episeyo, cuenta con una capacidad de 2,45 millones de toneladas anuales y entrada en operaciones prevista para fines de 2027. El segundo, MKII, suma 3,5 millones de toneladas anuales desde 2028.

Obras clave para el desarrollo de la Patagonia

Uno de los ejes principales de la apuesta provincial es la construcción de un gasoducto dedicado entre Vaca Muerta y la costa rionegrina. La traza proyectada oscila entre 444 y 480 kilómetros, con una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios.

El proyecto también suma respaldo internacional. En diciembre de 2025, se firmó un acuerdo con la empresa alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar hasta 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de 2027. Ese contrato representó el primer paso firme hacia el mercado europeo.

En el gobierno provincial señalaron que el impacto trascendió el sector energético y proyectan un derrame que se refleje en la generación de empleo, crecimiento económico regional y obras de infraestructura en áreas vinculadas al corredor productivo y portuario.

La semana ganada de Alberto Weretilnck

El lunes por la mañana, el gobernador Weretilneck se reunió con Santilli, con quien sostiene una fraternal relación más allá del ida y vuelta institucional. El exdiputado del PRO incluye al rionegrino en su agenda de reuniones que por lo general buscan engordar los apoyos a los proyectos libertarios en el Congreso, más allá de que el gobernador no cuenta bancas propias en el Congreso.

Con el ministro, el mandatario rionegrino acordó en avanzar en un nuevo marco jurídico y operativo para las rutas nacionales 22 y 151, dos vías que el oficialismo considera "estratégicas para la producción, la integración y la vida cotidiana de las y los rionegrinos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2043709861733486940&partner=&hide_thread=false AVANZAMOS EN UN NUEVO MARCO PARA LAS RUTAS NACIONALES 22 Y 151



Hoy me reuní con el ministro del Interior, @diegosantilli, para avanzar en definiciones políticas y administrativas sobre un nuevo marco jurídico y de operación para las rutas nacionales 22 y 151.



Son corredores… pic.twitter.com/L9qh3JGdh0 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 13, 2026

Mientras Río Negro todavía define si hará uso del anticipo financiero con fondos de la coparticipación que la Casa Rosada habilitó para 12 provincias, Santilli y Weretilneck también trazaron una agenda conjunta vinculada al registro de las personas, con el objetivo de modernizar procesos, agilizar trámites y mejorar la atención en toda la provincia, como parte de una política de gestión orientada a servicios más eficientes y cercanos, señalaron en la oficina del mandatario provincial.

Este martes, junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) mandó un guiño al gobierno nacional y afirmó que gracias al RIGI, la provincia ya recibió inversiones por 18.300 millones de dólares, con un protagonismo especial de los sectores vinculados al sector del oil & gas.