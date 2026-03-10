Patricia Bullrich pospuso la sesión y se demora el debate por la continuidad del padre de Mahiques en Casación

Juan Bautista Mahiques deberá esperar para que el Senado empiece a resolverle una situación familiar. Patricia Bullrich reunió a los jefes de bloque y no logró acordar con aliados para sesionar este miércoles. Su idea era darle ingreso al pliego del padre del ministro de Justicia para que siguiera cinco años más como juez de Casación Penal Federal.

La sesión será, en principio, el miércoles 18. Como explicó Letra P , Carlos Mahiques está próximo a los 75 años, el límite para cumplir funciones en la justicia , aunque la Constitución permite prolongar un cargo si lo propone el presidente. El 4 de febrero, Javier Milei envió el pliego para garantizar que continúe el padre del ministro, apodado Coco.

Alcanza una mayoría simple para que prospere, pero antes el expediente debe tener ingreso formal y luego dictaminarse en la comisión de Acuerdos. Bullrich quería cumplir el primer paso esta semana, pero sus aliados no quisieron apurarse para ayudarla. Muchos estaban de viaje y no llegaron a Buenos Aires.

Es por eso que el acuerdo entre las autoridades de bancadas fue esperar al menos una semana para abrir el recinto. Se sumarían al temario ascensos militares y diplomáticos pendientes. También dos tratados internacionales despachados este martes.

Fuentes de los bloques aliados que tiene Bullrich en el Senado confirmaron a Letra P que no tomaron bien la urgencia en sesionar y garantizar los ingresos familiares de los Mahiques. "Es obvio que molestó la presión que nos hicieron para resolver este tema", confirmó una senadora que vota con La Libertad Avanza (LLA) y se negó a viajar de urgencia.

La incomodidad surge, además, porque el ministro de Justicia, mientras pide por su padre, evalúa en detalle los pliegos de los candidatos a ocupar juzgados en cada rincón del país. Son ternas para elegir 200 jueces, 72 defensores y 65 fiscales.

Estas propuestas habían sido enviadas por Alberto Fernández, fueron retiradas y el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Librona, nunca hizo la selección. Quien se lo impidió fue Santiago Caputo, porque tenía para esa tarea al exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, que nunca dio el primer paso.

Mahiques se tomará un tiempo para revisar cada pliego junto a Santiago Viola, reemplazo de Amerio y cercano a Karina Milei. Habrá presión de gobernadores y legisladores para conseguir que en sus provincias asuman magistrados afines. El ministro exige como moneda de cambio que le permitan continuar como juez al padre.

Agenda corta

La urgencia de sesionar que tiene Bullrich tomó por sorpresa a la oposición dialoguista porque Milei aun no envió ningún proyecto de ley de los que anunció en la Apertura de Sesiones. La jefa de LLA en el Senado espera que al menos una parte ingrese por la cámara alta, pero no recibió señales como para armar una hoja de ruta

Los únicos proyectos que tienen dictamen para llegar al recinto son dos tratados internacionales avalados en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto. Uno es la enmienda al convenio con Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Fue suscripto el 6 de diciembre de 2019, poco antes del final del gobierno de Mauricio Macri.

El otro tratado despachado es una revisión al convenio con Austria para eliminar la doble imposición, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal. Fue firmado en 2024, con Milei de presidente. Sólo el peronismo tuvo reparos, insuficiente para impedir una mayoría.