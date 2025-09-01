El candidato de Karina Milei en La Pampa trata de gambetear la mancha venenosa: estuvo en Olivos con Spagnuolo

El candidato de los Milei en La Pampa estuvo en Olivos con el Presidente y Spagnuolo el 1 de diciembre de 2024

La campaña no podría haber iniciado de modo más incómodo para el delfín de Karina Milei en La Pampa . Adrián Ravier , un recién llegado a la política, ya estaba molesto con algunas obligaciones de su nueva tarea, pero el estallido del escándalo de las coimas lo dejó muy mal parado.

Frente a la falta de explicaciones oficiales, el candidato a diputado de La Libertad Avanza juega un poco a las escondidas, finge demencia y hace lo posible para gambetear la mancha venenosa : él mismo fue uno de los que compartió una velada con el presidente Javier Milei y su entonces amigo íntimo Diego Spagnuolo , según revela el libro de visitas de la quinta de Olivos.

El hit Alta Coimera sonó la semana pasada frente al local céntrico que tiene el partido violeta. La marcha de jubilados y jubiladas eligió ese punto para hacer tronar su escarmiento, en el marco de un nuevo clima social que obviamente no es exclusivo de La Pampa.

Frente al escándalo por corrupción que sacude al Gobierno , la campaña de La Libertad Avanza quedó semiparalizada . Tanto en el territorio como en las redes, Ravier y su espacio están recalculando hasta que aclare, si es que aclara. Las fotos que se tomó con Karina Milei y Lule Menem permanecen ocultas, guardadas para una mejor ocasión. La única que cometió la imprudencia de ventilar esas imágenes fue la segunda candidata, Adriana García , quien las publicó en sus historias de Instagram, aunque duraron muy poco a la vista.

Dio sus primeros pasos en una serie de portales agitados desde Buenos Aires, pero que todavía están ensayando cuál es el mejor libreto. Obviamente, no hay alusiones a la cumbre del 1 de diciembre de 2024, cuando en Olivos Ravier estuvo reunido con Milei, Spagnuolo, el economista Juan Carlos de Pablo y el filósofo Alejandro Rozitchner entre las 20:34 y las 0:47 horas.

Las fotos que ventiló la candidata Adriana García, quien aparece junto a Martín Memem y con Karina Milei y Adrián Ravier. La Libertad Avanza de La Pampa paralizó la campaña.

Ravier es economista y docente, además de número dos de la Fundación Faro que comanda Agustín Laje, pero está poco acostumbrado al barro de la política. Incluso sus allegados siguen dándole a su salto partidario el mote de “aventura”.

ravier y matzkin Adrián Ravier es candidato a diputado nacional por la alianza PRO-LLA en La Pampa; Martín Matzkin va en la lista y es parte de la gestión de Patricia Bullrich.

"Nunca pensé involucrarme en política. Mi lugar siempre fue el aula", dice. Ya estaba fastidioso por algunas obligaciones propias del flamante rol. Incordioso con las reuniones partidarias y fatigado de la rosca, la obligación de colar en la lista a Martín Matzkin fue otro momento de alto desagrado.

El Facha Matzkin no sólo había querido ocupar su lugar como primer candidato, sino que además representa al clan que tiene uno de los apellidos más remanidos del sistema político pampeano. Mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, se metió por la ventana en una nómina que se presentaba como anticasta.

Karina Milei le puso un alfil de Patricia Bullrich

Ravier hizo la foto de ocasión porque no le quedó otra. No bastó en la negociación la insistencia de “Lule” Menem para que se pudiera encontrar otro nombre. El arreglo de Karina con Bullrich impuso a Matzkin como tercero en la lista, detrás de la postulante del PRO, García, también mirada con desconfianza por las filas violetas.

Circula la fantasía de que Matzkin espera con ansias una victoria que le dé dos bancas a LLA (sería un golazo), para después asumir si es que Ravier se muda al Ejecutivo. Este fin de semana, el candidato de la Fundación Faro le dio algo de alas a esa hipótesis, porque reveló que a poco de asumir Milei lo llamó para sumarlo en el área.

ravier adrian Adrián Ravier es el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en La Pampa. Su nuevo rol como candidato lo incomoda: "Nunca pensé involucrarme en política. Mi lugar siempre fue el aula".

“Me propusieron ser parte del equipo económico de Toto Caputo, pero eso implicaba ir a Buenos Aires y no estoy dispuesto a dejar de vivir en La Pampa”, confesó Ravier a Radio Nacional Buenos Aires, donde se aseguró de que nadie le preguntara por las coimas. Entre las novedades del duro momento, se incluye el hecho de que ha puesto filtros para entrevistas con los medios locales.

En La Pampa gobierna el peronismo desde 1983. Ravier es porteño y se afincó en la provincia a partir de 2010, como empleado público: es docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Esa falta de pertenencia o identidad tardía es una de las chicanas preferidas que le dedica el peronismo.

Es la economía, estúpido

Mientras se ventila el escandalete de la corrupción en la era libertaria, Ravier anda apichonado y finge demencia muy a su modo: pone en agenda exclusivamente temas económicos. Es un entusiasta festejante del ajuste en todas sus formas. Sus enemigos, cada vez que pueden, le recuerdan que refiriéndose a esos temas fue que el mismísimo Milei lo trató de "imbécil total", "chanta", "caradura", "estúpido".

En sus escasas apariciones en medios locales desde el momento en que preside LLA y es candidato, el docente denunció sin precisiones que había “ñoquis” en la Casa de Gobierno provincial y celebró la semana pasada la cantidad despidos y recortes que hubo en distintos organismos estatales nacionales. Aplaudió con felicidad que se redujera el personal de la administración pública en 55.696 agentes.

ravier ardohain Adrián Ravier junto a Martín Ardohain, el diputado nacional del PRO con el que firmó el arreglo para formalizar la alianza.

Con esa postura, y en el clima actual, no era descabellado que la marcha del miércoles pasado, contra los recortes previsionales y en Discapacidad, llegara hasta la sede de LLA. Integrada por mayoría de personas jubiladas, la manifestación aplaudió en forma pacífica y cantó la canción que alude a la hermana presidencial con la melodía de Guantanamera.

LLA difundió un escuetísimo comunicado en redes sociales mezclando esa situación con los incidentes en Corrientes y la huida mileísta en Lomas de Zamora y generalizó una acusación a “las mafias kirchneristas”. No está claro si la dirigencia libertaria local coincide a pie juntillas con una de las máximas del propio Milei, quien inmortalizó: “si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia”.