Manuel Adorni se resiste a brindar el informe de gestión en el Senado y complica a Patricia Bullrich

Manuel Adorni sumó otro problema en el Congreso, que puede derivar en otro chispazo con Patricia Bullrich . El jefe de Gabinete sigue sin confirmar cuándo visitará el Senado para brindar un informe de gestión y la oposición exigió poner una fecha. La Constitución lo obliga a hacerlo mensualmente en uno de los recintos.

La discusión ocurrió durante la última reunión de labor parlamentaria , ámbito en el que las autoridades de los bloques preparan las sesiones. José Mayans , jefe del interbloque peronista en la cámara alta consultó si había fecha para la visita de Adorni. "Voy a preguntar", fue la respuesta de Bullrich, quien hace dos semanas incomodó al jefe de Gabinete, cuando le exigió que anticipe la presentación de su declaración jurada. Los bloques aliados presenciaron la escena. Si se repite, podrían sumarse al reclamo.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Letra P que, por ahora, no está previsto que el ministro coordinador vuelva al Congreso, pese a que según el artículo 101 de la carta magna debe informar la marcha de gestión en el parlamento una vez al mes, con alternancia de las cámaras. Guillermo Francos hizo su última presentación en Diputados y Adorni repitió ese recinto para su primera exposición. Fundamentó esa decisión en que era el inicio de las sesiones ordinarias.

Aunque el Senado suele ser más ameno para las visitas de funcionarios, el jefe de Gabinete prefiere no pisarlo. Tiene sus razones: para salir ileso necesita un itinerario de sesión que lo favorezca y no confía en que Victoria Villarruel o Bullrich puedan organizarlo.

El protocolo para la visita comienza con la predisposición de Adorni a asistir, que es lo que nunca ocurrió. Recién después, se coordina entre las partes un tiempo para el envío de preguntas, que son respondidas en un informe escrito remitido al Congreso el día de la sesión.

Para su reciente visita a Diputados, en la Casa Rosada recolectaron las consultas un mes antes. Las respuestas, que superaron las tres mil, llegaron a las bancas poco antes de sonar la campana. El documento dejó algunas contestaciones que complicaron a Javier Milei, como las que informaron viáticos gastados por el expresidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, una información que derivó en una causa judicial.

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La declaración jurada no aparece

Adorni dio algunos detalles sobre sus gastos e ingresos, pero luego se negó a responder preguntas en el recinto. En el Gobierno no identificaron responsables por difundir esa información sensible. Martín Menem lo ayudó: ni siquiera realizó una reunión de labor parlamentaria para debatir un protocolo de sesión con la oposición. Adorni no confía en que Villarruel sea igual de generosa.

Pasaron 20 días desde la visita del jefe de Gabinete a Diputados, pero su situación no es la misma: el lunes siguiente, el contratista Matías Tabar declaró en la justicia e informó que Adorni le pagó refacciones por 245 mil dólares. Dio planos de la obra y tomó repercusión en las redes la construcción de una cascada en la piscina.

Esa misma semana estalló la interna: Bullrich le pidió a Adorni que anticipara su declaración jurada, que puede presentar hasta el 31 de julio. Después, Milei y el propio jefe de Gabinete anunciaron que la documentación se conocerá antes de la fecha prevista.

Sin documentos

A más de tres semanas de esa promesa, Adorni sigue sin mostrar detalles de los ingresos que le permitieron capitalizarse. Esa será una de las consultas que hará la oposición, como también otras referidas al rumbo de la gestión.

En el Senado no hay bloques que se hayan interesado por conocer el patrimonio del funcionario: las tres denuncias que hubo por el caso desde el Congreso fueron de diputados. Se acercaron a Tribunales Esteban Paulón, Pablo Juliano (Provincias Unidas); y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Algunos referentes de La Libertad Avanza comenzaron a preparar una defensa por si el jefe de Gabinete sigue sin querer responder preguntas por escrito al Senado. Recuerdan que hubo otros casos de ausencias más prolongadas.

Uno de esos antecedentes fue el de Aníbal Fernández, quien ignoró al Congreso cuando retornó a la jefatura de Gabinete en los últimos meses del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie reclamaba su presencia. Con Adorni no pasa lo mismo.