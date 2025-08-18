TODO ROTO

La Pampa: la candidatura de Matzkin alimentó la crisis del PRO y profundizó la grieta con La Libertad Avanza

Bullrich metió la cuchara y reactivó la puja feroz de Maquieyra contra los Mac Allister. Ravier quiere aparecer solo. Historia de una negociación desconfiada.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
La Pampa: la candidatura de Matzkin alimentó la crisis del PRO y profundizó la grieta con La Libertad Avanza.

La Pampa: la candidatura de Matzkin alimentó la crisis del PRO y profundizó la grieta con La Libertad Avanza.

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO de La Pampa se asoma a su primer gran obstáculo de campaña, vencer o disimular las desconfianzas que sacuden a la coalición, en medio de las profundas grietas que hacen pedazos al partido amarillo.

Notas Relacionadas
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, protagonista central de la elección que se viene. FOTO: Agencia Télam (Julián Varela).
CIERRE DE LISTAS

La Pampa: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Por  Letra P | Periodismo Político

A la militancia anti-casta del partido libertario, el nombre de Matzkin, amadrinado por el dedo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, le hace ruido ya que es uno de los apellidos más remanidos del sistema político pampeano.

Patricia Bullrich metió la cuchara en la lista

“El Facha” Matzkin es sobrino de Jorge “Toto” Matzkin, hombre clave del menemismo de los ’90, y primo de David Matzkin, quien recuperó alto perfil este año como referente del intendente de la capital Santa Rosa, el peronista Luciano di Nápoli. Aunque andan en veredas de apariencia diferente, el clan Matzkin siempre tiene asuntos compartidos: política y negocios.

toto matzkin y facha matzkin.webp
Mart&iacute;n Matzkin junto a su t&iacute;o, Jorge Rub&eacute;n "El Toto" Matzkin, en La Pampa: el t&iacute;o de "El Facha" fue jefe de los diputados nacionales del menemismo y ministro del Interior de Eduardo Duhalde.

Martín Matzkin junto a su tío, Jorge Rubén "El Toto" Matzkin, en La Pampa: el tío de "El Facha" fue jefe de los diputados nacionales del menemismo y ministro del Interior de Eduardo Duhalde.

Matzkin es el alfil de Bullrich en la negociación con el Congreso y las provincias. Quiso ser cabeza de lista en La Pampa, pero el lobby no alcanzó. Los Milei ya tenían claro que su pollo era Ravier.

El forcejeo le alcanzó para meterse en la nómina pese a que no tiene chances reales de llegar al Congreso, al menos de forma directa. Quizá sueña con un triunfo rotundo y dos bancas y una eventual convocatoria de Ravier al Ejecutivo. Mientras tanto, Matzkin gana alguna visibilidad personal aunque su lista pague los costos.

Libertad Avanza entre el orden y la negociación

La historia de competencia interna estimula nuevos recelos y ahora el ala libertaria no quiere ver a Matzkin durante la campaña. Ya está hecho el trabajo para que su foto no aparezca en la boleta y se tienden líneas para alejarlo de Ravier de la actividad proselitista.

Juan Pablo Patterer, el armador que logró ordenar a LLA con la venia de Lule Menem, también aparece en la lista, en quinto lugar. En el proceso de los últimos meses, él fue el que depuró las listas de las caras menos prolijas e invisibilizó a los dirigentes libertarios más estrafalarios como Nicolás Boschi (ANSES) y Luciano Ortiz (PAMI). La imposición de Matzkin, por parte de Karina Milei desde la Rosada, cayó como una bomba.

Ya habían surgido otras suspicacias en plena negociación. La alianza se rubricó en Buenos Aires, con el protagonismo del diputado Martín Ardohain, formal presidente del PRO de La Pampa y de la senadora Victoria Huala. Ardohain es un “héroe fiscal” de Javier Milei, Huala genera recelos en LLA porque en su última intervención senatorial votó contra el gobierno.

ravier ardohain
Ravier firm&oacute; la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires, con el protagonismo de Mart&iacute;n Ardohain.

Ravier firmó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires, con el protagonismo de Martín Ardohain.

El líder del PRO Carlos Mac Allister monitoreó al teléfono todo esa negociación. El arreglo casi se cae porque LLA no aceptaba el nombre de Adriana García como segunda en la lista. La ex candidata a intendenta de General Pico despierta miradas de reojo en el campamento violeta, porque no se sabe a quién responde en la interna amarilla.

Arde la puja de poder en el PRO

Matzkin no sólo es postulante sino también cabeza visible de un tándem con el diputado nacional Martín Maquieyra que le disputa el poder del PRO a los hermanos Carlos y Marita Mac Allister. Es una pelea de fondo, y de súper pesados. Los Mac Allister veían con mejores ojos sostener la alianza Juntos por el Cambio, pero los tropezones de la UCR ahuyentaron esa posibilidad.

Esa puja, feroz y ahora muy a la vista, estalló especialmente durante el debate provincial por la licitación petrolera de El Medanito, donde las dos diputadas que responden a Maquieyra se le rebelaron al bloque y además dejaron que quedaran flotando acusaciones de corrupción.

Colo Mac Allister Maquieyra
Carlos Mac Allister y Mart&iacute;n Maquieyra pujan por el poder en el PRO de La Pampa.

Carlos Mac Allister y Martín Maquieyra pujan por el poder en el PRO de La Pampa.

"Hay algo que no pueden hacer: torcernos la conciencia”, dijeron Noelia Viara y Celeste Rivas, como si algo distinto hubiera ocurrido con el resto del bloque. “Hay consensos que nacen en la mesa equivocada. Y nosotras no nos sentamos en esa mesa", agregaron.

Eso se completó con la aparición en redes de Miguel Solé, jubilado pero con pretendida incidencia como operador en las rencillas internas. “Sergio Ziliotto necesitaba comprar cinco diputados de la oposición y compró solo cuatro", dijo.

El violeta crece en La Pampa

Ante el silencio de Rivas y Viara, el grueso del bloque que preside Laura Trapaglia tuvo que salir a desmentir las sugeridas coimas. "Quien intente transmitir cualquier manto de duda respecto de nuestra actuación, sembrando sospechas entre propios y extraños, deberá acreditar sus dichos y hacerse responsable de las consecuencias de los mismos", dijeron también Enrique Juan, Lucas Lazaric y Matías Traba.

Solé tiene trayectoria saltimbanqui, autopercibido “jefe de la banda de los pampeanos” que copó el Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete en el menemismo, fue operador estrella de Carlos Verna en el PJ pampeano, promotor de Daniel Scioli, después referente local de Miguel Pichetto, ahora afiliado al PRO pero indisimulado militante violeta.

viara rivas lazaric
Las "rebeldes" del PRO de La Pampa, Noelia Viara y Celeste Rivas, conversan con el diputado Lucas Lazaric: una grieta profunda. FOTO: www.radiokermes.com

Las "rebeldes" del PRO de La Pampa, Noelia Viara y Celeste Rivas, conversan con el diputado Lucas Lazaric: una grieta profunda. FOTO: www.radiokermes.com

Viara y Rivas habían protagonizado una avanzada: fueron las primeras que se mostraron cerca de Ravier, cuando en el PRO empezaba a hacerse evidente la grieta entre el sector amarillo y quienes se “tiñen de violeta”, como acusó Marita Mac Allister.

La vicepresidenta del partido las cruzó ya en ese entonces, antes de este nuevo desenlace que deja al PRO hecho pedazos: “Tienen su forma de pensar, están trabajando mucho juntas, y mucho con Maquieyra. Tienen su forma de ver la política, en muchas cosas no coincidimos. Nadie quiere fusionarse, pero no saben si pintarse de violeta, si decir Libertad PRO. Yo en lo personal no. Hay que decirlo así: no. Hay que dejarse de tanta ambigüedad".

A expensas de ese PRO agrietado, el espacio libertario aspira a un crecimiento en La Pampa, donde actualmente no tiene ninguna representación institucional.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a Abelardo Ferrán y la vicegobernadora Alicia Mayoral, en un acto en General Pico.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Pampa: Abelardo Ferran será el candidato del PJ, en un gesto de Ziliotto al campo y al norte provincial

El decano de Veterinarias en la UNLPam encabeza la lista de diputados. Varinia Marín lo acompaña en el segundo casillero. Todos los nombres.
La capital de La Pampa, sacudida por la movilización de unas 2.000 personas que llegaron desde 25 de Mayo. FOTO: www.radiokermes.com
ENERGÍA & ROSCA

La Pampa: dos rebeldes del PRO le frenaron la licitación petrolera a Ziliotto y aumenta la tensión

Jornada tirante en la Legislatura: el sindicato movilizó una multitud para meter presión. Denuncias de amenazas y acusación a Patricia Bullrich. ¿Hay salida?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

María Inés Zigarán, en el centro, junto a los candidatos de Jujuy Crece.
CIERRE DE LISTAS

Jujuy: Sadir apostó por una funcionaria de su riñón y dejó a Morales afuera de octubre

Por  Ramiro Garrocho
Salta: Urtubey le torció el brazo al Oso Leavy, se partió el peronismo y celebra La Libertad Avanza
CIERRE DE LISTAS

Salta: Urtubey le torció el brazo al Oso Leavy, se partió el peronismo y celebra La Libertad Avanza

Por  Fernando Stanich  y Ramiro Garrocho
La concejala rosarina Caren Tepp se quedó con el primer lugar de la lista de Fuerza Patria en Santa Fe
CIERRE DE LISTAS

Santa Fe: con Monteverde como garante, el peronismo logró una unidad que deja heridos

Por  Agustín Vissio
Alberto Weretilneck se juega su capacidad de negociación y la capacidad de continuar en el poder de Río Negro.
Cierre de listas

Río Negro: Weretilneck va a una batalla que lo puede dejar sin nada

Por  Ariel Boffelli