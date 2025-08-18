La Pampa: la candidatura de Matzkin alimentó la crisis del PRO y profundizó la grieta con La Libertad Avanza.

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO de La Pampa se asoma a su primer gran obstáculo de campaña, vencer o disimular las desconfianzas que sacuden a la coalición, en medio de las profundas grietas que hacen pedazos al partido amarillo.

La frutilla de ese postre amargo, al interior de una alianza que está atada con alambre desde el punto de vista de la confianza, es la incorporación de Martín Matzkin como candidato en tercer lugar de la lista que lidera el economista Adrián Ravier , la figurita de la Fundación Faro .

A la militancia anti-casta del partido libertario, el nombre de Matzkin, amadrinado por el dedo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich , le hace ruido ya que es uno de los apellidos más remanidos del sistema político pampeano.

“El Facha” Matzkin es sobrino de Jorge “Toto” Matzkin , hombre clave del menemismo de los ’90, y primo de David Matzkin , quien recuperó alto perfil este año como referente del intendente de la capital Santa Rosa, el peronista Luciano di Nápoli . Aunque andan en veredas de apariencia diferente, el clan Matzkin siempre tiene asuntos compartidos: política y negocios.

Matzkin es el alfil de Bullrich en la negociación con el Congreso y las provincias. Quiso ser cabeza de lista en La Pampa, pero el lobby no alcanzó. Los Milei ya tenían claro que su pollo era Ravier.

Martín Matzkin junto a su tío, Jorge Rubén "El Toto" Matzkin, en La Pampa: el tío de "El Facha" fue jefe de los diputados nacionales del menemismo y ministro del Interior de Eduardo Duhalde.

El forcejeo le alcanzó para meterse en la nómina pese a que no tiene chances reales de llegar al Congreso, al menos de forma directa. Quizá sueña con un triunfo rotundo y dos bancas y una eventual convocatoria de Ravier al Ejecutivo. Mientras tanto, Matzkin gana alguna visibilidad personal aunque su lista pague los costos.

Libertad Avanza entre el orden y la negociación

La historia de competencia interna estimula nuevos recelos y ahora el ala libertaria no quiere ver a Matzkin durante la campaña. Ya está hecho el trabajo para que su foto no aparezca en la boleta y se tienden líneas para alejarlo de Ravier de la actividad proselitista.

Juan Pablo Patterer, el armador que logró ordenar a LLA con la venia de Lule Menem, también aparece en la lista, en quinto lugar. En el proceso de los últimos meses, él fue el que depuró las listas de las caras menos prolijas e invisibilizó a los dirigentes libertarios más estrafalarios como Nicolás Boschi (ANSES) y Luciano Ortiz (PAMI). La imposición de Matzkin, por parte de Karina Milei desde la Rosada, cayó como una bomba.

Ya habían surgido otras suspicacias en plena negociación. La alianza se rubricó en Buenos Aires, con el protagonismo del diputado Martín Ardohain, formal presidente del PRO de La Pampa y de la senadora Victoria Huala. Ardohain es un “héroe fiscal” de Javier Milei, Huala genera recelos en LLA porque en su última intervención senatorial votó contra el gobierno.

ravier ardohain Ravier firmó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires, con el protagonismo de Martín Ardohain.

El líder del PRO Carlos Mac Allister monitoreó al teléfono todo esa negociación. El arreglo casi se cae porque LLA no aceptaba el nombre de Adriana García como segunda en la lista. La ex candidata a intendenta de General Pico despierta miradas de reojo en el campamento violeta, porque no se sabe a quién responde en la interna amarilla.

Arde la puja de poder en el PRO

Matzkin no sólo es postulante sino también cabeza visible de un tándem con el diputado nacional Martín Maquieyra que le disputa el poder del PRO a los hermanos Carlos y Marita Mac Allister. Es una pelea de fondo, y de súper pesados. Los Mac Allister veían con mejores ojos sostener la alianza Juntos por el Cambio, pero los tropezones de la UCR ahuyentaron esa posibilidad.

Esa puja, feroz y ahora muy a la vista, estalló especialmente durante el debate provincial por la licitación petrolera de El Medanito, donde las dos diputadas que responden a Maquieyra se le rebelaron al bloque y además dejaron que quedaran flotando acusaciones de corrupción.

Colo Mac Allister Maquieyra Carlos Mac Allister y Martín Maquieyra pujan por el poder en el PRO de La Pampa.

"Hay algo que no pueden hacer: torcernos la conciencia”, dijeron Noelia Viara y Celeste Rivas, como si algo distinto hubiera ocurrido con el resto del bloque. “Hay consensos que nacen en la mesa equivocada. Y nosotras no nos sentamos en esa mesa", agregaron.

Eso se completó con la aparición en redes de Miguel Solé, jubilado pero con pretendida incidencia como operador en las rencillas internas. “Sergio Ziliotto necesitaba comprar cinco diputados de la oposición y compró solo cuatro", dijo.

El violeta crece en La Pampa

Ante el silencio de Rivas y Viara, el grueso del bloque que preside Laura Trapaglia tuvo que salir a desmentir las sugeridas coimas. "Quien intente transmitir cualquier manto de duda respecto de nuestra actuación, sembrando sospechas entre propios y extraños, deberá acreditar sus dichos y hacerse responsable de las consecuencias de los mismos", dijeron también Enrique Juan, Lucas Lazaric y Matías Traba.

Solé tiene trayectoria saltimbanqui, autopercibido “jefe de la banda de los pampeanos” que copó el Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete en el menemismo, fue operador estrella de Carlos Verna en el PJ pampeano, promotor de Daniel Scioli, después referente local de Miguel Pichetto, ahora afiliado al PRO pero indisimulado militante violeta.

viara rivas lazaric Las "rebeldes" del PRO de La Pampa, Noelia Viara y Celeste Rivas, conversan con el diputado Lucas Lazaric: una grieta profunda. FOTO: www.radiokermes.com

Viara y Rivas habían protagonizado una avanzada: fueron las primeras que se mostraron cerca de Ravier, cuando en el PRO empezaba a hacerse evidente la grieta entre el sector amarillo y quienes se “tiñen de violeta”, como acusó Marita Mac Allister.

La vicepresidenta del partido las cruzó ya en ese entonces, antes de este nuevo desenlace que deja al PRO hecho pedazos: “Tienen su forma de pensar, están trabajando mucho juntas, y mucho con Maquieyra. Tienen su forma de ver la política, en muchas cosas no coincidimos. Nadie quiere fusionarse, pero no saben si pintarse de violeta, si decir Libertad PRO. Yo en lo personal no. Hay que decirlo así: no. Hay que dejarse de tanta ambigüedad".

A expensas de ese PRO agrietado, el espacio libertario aspira a un crecimiento en La Pampa, donde actualmente no tiene ninguna representación institucional.