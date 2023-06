Dulce por los triunfos del domingo, JxC rechaza en Córdoba sumar a Schiaretti

No por previsible (Letra P lo ha analizado en distintas ocasiones) la movida deja de generar rechazos en los corrillos. “No sólo que Schiaretti no mide a nivel nacional, está perdiendo en circuitos tradicionalmente peronistas. Ya no le alcanza con mostrarse y ungir candidatos. No le sirvió en Marcos Juárez, no le sirvió en Calamuchita, tampoco en La Calera”, analiza un socio minoritario de JxC.