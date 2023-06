Factor Schiaretti: tambores de guerra por una interna ampliada en las PASO de JxC

Mientras el río suena, con las versiones del pacto ya casi consumado, dos referentes del peronismo no kirchnerista salieron este sábado a marcar sus puntos de vista. El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se desmarcó de la jugada. “Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respecto y con convicción soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por lo que soy y por mi pertenencia. No todos somos lo mismo”, sostuvo el excompañero de fórmula de Roberto Lavagna.