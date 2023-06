Larreta, principal impulsor junto a Gerardo Morales de esa movida, dijo este domingo que "no hay inconveniente" con que haya "más de un candidato presidencial" en JxC.

“No tenemos porqué pensar todos igual, la diversidad enriquece. Una diversidad bien manejada eriquece las propuestas, no creo en las discusiones internas -afirmó-. Jamás me voy a meter en peleas internas. Si en el lugar de candidatos a presidente hay más de una propuesta, eso enriquece. No hay inconveniente de que haya más de un candidato”.