"De mi parte, aporto mayor competitividad. Hemos hecho mediciones en la capital. La verdad, debo decir que estoy midiendo mucho mejor, a pesar de que ella hace mucho que viene trabajando y que ha sido presidente del comité Capital. Eso también imagino que se va a valorar a la hora de tomar una decisión", adelanta, deslizando su preferencia por las encuestas para dirimir la puja.

Sobre tal decisión no hay una referencia exacta por estas horas. Mientras el líder del bloque Evolución en Diputados prefiere hablar de una decisión consensuada y en equipo, distintos negociadores apuestan a una vuelta extra de rosca. Al alcance de la mano, la experiencia de la definición de la fórmula provincial es algo más que un antecedente.

Acaso por ello, la vicepresidente segunda del PRO a nivel nacional tampoco ahorra estiletazos a quienes ciñen sus intenciones a una búsqueda de cargos. "Mi voluntad es integrar esa fórmula. No es una especie de apriete político para ver si me dan uno o más concejales. Yo quiero que De Loredo gane la Municipalidad", enfatiza, ratificando también la voluntad del bullrichismo de ganar tanto en la provincia como en la capital.

De paso, dispara por elevación a nombres que han entrado en órbita en las últimas semanas, como el diputado Héctor Baldassi, a quien considera fuera de contienda por tener su domicilio en la vecina ciudad de Salsipuedes, aunque en 2019 el peronista votó el su ciudad natal, San Francisco, cuando peleaba por la Capital provincial.

Próxima semana

Aún en su convicción, la exsenadora admite que la negociación por el número 2 de la lista cambiemista sigue abierta de cara al sábado 3 de junio, cuando vence el plazo para la presentación de listas. Por ende, no descarta de plano la irrupción de un nombre hasta aquí velado.

En tal dirección, durante las últimas semanas se barajó la posibilidad de un empresario afín al Círculo Rojo cordobés. Sin nombres confirmados, el scouting prioriza virtudes como "reconocimiento público", "capacidad de gestión" y vínculos con "el sector productivo cordobés".

Paralelamente, para la próxima semana se esperan reuniones clave en la Ciudad de Buenos Aires, entre líderes y delegados del PRO. Aunque las voces autóctonas sigan hablando de una resolución puramente mediterránea, a nadie escapa la incidencia que tiene la opinión de la dirigencia nacional.

En otras palabras, se espera una resolución consensuada que no suponga una escalada en la crujiente interna entre halcones y palomas. Hasta el momento, Soher El Sukaria parecía contar con avales refrendados por las tres cabezas: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y la propia Bullrich. La irrupción de Rodríguez Machado parece (o quiere) repotenciar tensiones previas.

"No serán fáciles las charlas. Mauricio no está tan metido como en otros años, pero supervisa todo. Horacio ya tiene a Luis y la UCR orgánica de su lado. Pato está muy cerca de Rodrigo y eso podría incidir, pero no me imagino que Soher se resigne. No la veo bajándose tan fácilmente, después de todo lo que ha laburado", analiza un observador amarillo.

Por si acaso, Machado desalienta interpretaciones de antemano. "No es cuestión de si me quiero bajar o me quedo por un capricho. Tampoco de colgarse de alguien. Esa no es una modalidad de trabajo en JxC. Hay que hacer un análisis político. Antes que las decisiones de las personas habrá que ver bien si la fórmula es competitiva, si hay sinergia, si tiene consenso. Si mi nombre aporta, estoy. Si no, no voy a ser obstáculo", sentencia.