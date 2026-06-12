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EL DETALLE DE LOS PROYECTOS

Rolando Figueroa busca aval legislativo para financiar obra pública por U$S 387,8 millones

Los fondos serán destinados a trabajos de infraestructura vial y energética. El gobernador de Neuquén también necesitará el visto bueno de Toto Caputo.

Por Letra P | Periodismo Político
Rolando Figueroa busca aval legislativo para tomar deuda en dólares.&nbsp;

Rolando Figueroa busca aval legislativo para tomar deuda en dólares. 

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura dos ambiciosos proyectos de ley para solicitar autorización y acceder a créditos internacionales por un total de USD 387,8 millones a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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Los fondos serán destinados a obras de infraestructura vial y energética consideradas estratégicas por el gobierno provincial. Entre ellas se encuentran la pavimentación de rutas en el norte neuquino, incluido el acceso al Paso Internacional Pichachén; la conexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura; y la construcción de una línea de alta tensión entre Las Lajas y Chos Malal. Las iniciativas ingresaron a la cámara el 10 de junio.

El detalle de los proyectos enviados por Rolando Figueroa

El primero de los textos, a los que tuvo acceso Letra P, contempla una operación de crédito por U$S 250 millones para financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de Neuquén.

La iniciativa incluye obras de infraestructura vial destinadas a “fortalecer la conectividad territorial”, entre ellas la pavimentación de unos 165 kilómetros de rutas provinciales en el corredor de acceso al Paso Internacional Pichachén y otros corredores prioritarios de la Región del Alto Neuquén.

En los fundamentos de la propuesta, Figueroa sostiene que la Región Norte aún presentaba “limitaciones estructurales” en la red vial provincial, con déficits de conectividad, accesibilidad y seguridad vial que “dificultaban la integración regional, incrementaban los costos logísticos y restringían el acceso a servicios esenciales, además de afectar las posibilidades de desarrollo productivo y turístico” de la Patagonia.

Rolando Figueroa apertura sde sesiones
Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén.

Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén.

La segunda iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento por hasta U$S 137,8 millones para ejecutar la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial. Los fondos se destinarán a dos obras estratégicas: la interconexión eléctrica Alicurá - Villa La Angostura (Alivilla).

Esta obra vinculará a la localidad cordillerana con el Sistema Argentino de Interconexión mediante una línea de alta tensión de 132 kV, y la primera etapa del proyecto Cierre del Anillo Norte, que prevé la construcción de una línea de alta tensión de aproximadamente 160 kilómetros entre Las Lajas y Chos Malal.

El gobierno provincial estima que estas obras beneficiarán de manera directa a 55.324 habitantes de las regiones Lagos del Sur, Alto Neuquén y Del Pehuén, en el marco del proceso de regionalización impulsado por la Provincia. El préstamo tendrá un plazo de 15 años y un período de gracia para el pago de hasta 54 meses.

La reunión con Santilli

El envío de los proyectos de ley se da luego del encuentro días atrás entre Figueroa y el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. Según trascendió, allí hablaron de la reforma electoral que impulsa el oficialismo y de “temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”. Aunque no trascendieron detalles, se cree que el endeudamiento podría haber sido uno de los temas sobre la mesa.

En lo concreto, luego de la aprobación en la Legislatura, Figueroa necesitará del visto bueno del Ministerio de Economía que comanda Toto Caputo para avanzar con la toma de deuda, algo que le sucede a todas las adminitraciones provinciales. En ese puente que conecta necesidades y reclamos, Santilli es un nexo fundamental. De hecho, esas autorizaciones para acceder al financiamiento internacional es algo de lo que habla en cada uno de sus encuentros con gobernadores.

Diego Santilli Rolando Figueroa Casa Rosada Junio 2026
Diego Santilli y Rolando Figueroa en la Casa Rosada.&nbsp;

Diego Santilli y Rolando Figueroa en la Casa Rosada.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga”, expresó el mandatario provincial tras el cónclave.

“Cuándo hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia", agregó el mandatario que ya había firmado acuerdos de financiamiento con las autoridades nacionales durante el mes de mayo.

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