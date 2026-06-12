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CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Tensión en Santa Cruz: la oposición pidió que la Justicia garantice la sesión en Legislatura

Se trata la ley que habilita a Vidal a tomar deuda. En medio de protestas de estatales y policías, la presentación fue realizada horas antes del debate.


Por Letra P | Periodismo Político
Clima de tensión en Santa Cruz en la previa al debate por la Ley de Financiamiento Estratégico

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Letra P | César Pucheta
César Pucheta

La presentación fue realizada este viernes ante un creciente clima de tensión en Río Gallegos, horas antes del debate legislativo que comenzará a las 16. El documento lleva las firmas de Pedro Muñoz, Carlos Godoy, Eloy Echazú, Agostina Mora, Daniel Peralta, Mario Piero Boffi, Lorena Ponce, José Ramón Bodlovich, Carlos Santi, entre otros. Un detalle más que llamativo: en el pedido, los legisladores adelantaron que su voto a la iniciativa será "negativo".

Santa Cruz caliente: qué dice el pedido de los diputados opositores

En el requerimiento, los diputados recuerdan que el Poder Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria para debatir el proyecto que busca autorizar operaciones de crédito público por un monto máximo de 600 millones de dólares. Sin embargo, sostienen que, debido al contexto, no estarían dadas “las condiciones para la regular realización” de la convocatoria legislativa.

En ese sentido, afirman que integrantes de la Policía de Santa Cruz realizan por estas horas distintas medidas vinculadas al conflicto salarial que sacude a la provincia y que, al mismo tiempo, se difundieron en redes sociales convocatorias para manifestarse a favor del proyecto durante la jornada.

En este marco, pidieron al TSJ que adopte las medidas que considere necesarias “para resguardar el libre ejercicio de las funciones legislativas” y asegurar que la sesión pueda desarrollarse con normalidad. Además, solicitaron que "se proteja" a los trabajadores de la Honorable Cámara de Diputados y a los propios legisladores.

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En la misma línea, el diputado provincial Carlos "Carloncho" Godoy, de Unión por la Patria, ratificó este viernes el rechazo de la oposición al proyecto de endeudamiento. En diálogo con Radio Vanguardia, el legislador advirtió que forzar el tratamiento "sin haber terminado de debatir" es "un error muy grande" del Ejecutivo provincial.

"Yo creo que llegar a esta instancia con una sesión extraordinaria y sin haber terminado de debatir esta situación, me parece que es el moño de una situación concreta", sostuvo, y apuntó contra la organización de la manifestación de apoyo al gobierno. "Fui muy crítico de lo que va a pasar hoy porque se movilizaron varios colectivos de Caleta y otros puntos de la provincia hacia Río Gallegos. Eso es dinero, eso es plata, eso es estructura que mueven los intendentes, los referentes políticos", expresó.

Poroteo y clima de tensión

Según trascendió, el Ejecutivo busca por estas horas alcanzar los votos necesarios para autorizar la toma de deuda. La oposición mantiene cuestionamientos la posibilidad de prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la renuncia parcial a inmunidades soberanas y la utilización de regalías hidrocarburíferas, mineras y fondos de coparticipación federal como garantías de pago. También plantea la necesidad de "priorizar recursos para salarios" y servicios esenciales.

La iniciativa requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, al menos 16 diputados. El bloque Por Santa Cruz cuenta con 10 legisladores propios, por eso sale a construir consensos a contrareloj. Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza ya se manifestaron en contra de autorizar el endeudamiento.

Qué dice el proyecto de ley de Financiamiento Estratégico de Santa Cruz

El texto busca aprobar un pedido de autorización para tomar deuda en moneda extranjera que se destinará exclusivamente a infraestructura y desarrollo productivo, según explican desde el oficialismo de esa provincia de la Patagonia. En rigor, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, detalló días atrás que el objetivo es avanzar en iniciativas “que permitan que Santa Cruz deje de depender exclusivamente de actividades coyunturales” y pueda consolidar una matriz económica más diversificada.

La expectativa es alta. Numerosos sectores productivos atraviesan dificultades en el distrito, que sobrevive, además, a la paralización de obras públicas financiadas por Nación y tiene una de las tasas de desocupación más altas del país. En este marco, muchos intendentes y representantes de distintos sectores ya expresaron su acompañamiento a la ley, al argumentar que las localidades enfrentan "necesidades urgentes".

Claudio Vidal
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Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, dijo que el aumento salarial de los jueces le "falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz".

El debate se dará mientras Santa Cruz transita días convulsionados. Como ya contó Letra P, el gobernador adelantó esta semana que la provincia evalúa gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno nacional para afrontar el reclamo salarial de la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario, en el marco de la protesta de las fuerzas de seguridad que hace meses mantiene en vilo al distrito patagónico.

Tras esto, este miércoles el gobierno provincial les ofreció a los uniformados un aumento de un $1.200.000 escalonado, en el marco de una mesa del salario convocada en la Escuela de Policía local. La propuesta fue rechazada. Por otro lado, los gremios docentes ADOSAC y AMET se reunieron días atrás en la primera Mesa de Paritarias Salariales de 2026, en un encuentro tenso que también concluyó sin propuesta salarial.

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