ELECCIONES ANTICIPADAS

¿Donald Trump sabe que Javier Milei no es candidato a presidente este año?

En el discurso compartido por la Vocería argentina, el mandatario norteamericano pareciera no entender que los comicios de octubre son legislativos.

Letra P | Maira Haunau
Por Maira Haunau
Javier Milei y Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llenó de elogios al mandatario Javier Milei y a su gestión y le garantizó que, con su "respaldo total", le irá "bien" en las "próximas elecciones". "Es un honor para mí respaldar al Presidente y al futuro presidente de Argentina", concluyó el jefe de Estado norteamericano este martes.

En ningún momento del video que compartió la Vocería presidencial argentina, a cargo de Manuel Adorni, Trump hace alguna referencia a elecciones de medio término ("mid term election") ni al Congreso ("Congress") o Parlamento ("Parliament") ni muestra estar al tanto de que el encuentro con el economista libertario se produce a casi un mes de las próximas elecciones legislativas donde Milei no busca renovar su mandato.

Hay tres oraciones que despiertan dudas sobre qué tanto entiende el empresario norteamericano sobre el sistema de votación argentino: "Milei tiene elecciones próximamente" ("he has a race coming up"), "cuando Milei se postuló por primera vez" ("when he first run for office") y "Milei necesita el siguiente mandato" ("he needs the next term").

¿Trump, entonces, está realmente al tanto del contexto en el que ayuda económica y políticamente a Milei? No es lo mismo bendecir "completa y totalmente" a un candidato a la reelección presidencial que a un mandatario que todavía no cumplió sus primeros dos años de gobierno y solo ganó dos de las diez elecciones legislativas de este año: Ciudad de Buenos Aires, con Adorni a la cabeza, y Chaco, junto al radicalismo.

"Tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!", reiteró Trump en la publicación de Truth Social que Milei se llevó impresa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1970535992697258246&partner=&hide_thread=false

El material audiovisual compartido por el vocero presidencial no cuenta con traducción oficial realizada por el equipo de comunicación de la Casa Rosada, pero fuentes consultadas por Letra P confirmaron las siguientes interpretaciones del discurso del mandatario estadounidense.

La traducción del respaldo de Donald Trump a Javier Milei

"I'm doing something that I don't often do, I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him [señala el tuit impreso] for president as you know he has a race coming up and I'm sure he's gonna do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him a hundred per cent, we think he's done a fantastic job".

"Estoy haciendo algo que no suelo hacer, le estoy dando mi pleno respaldo. Acabamos de respaldarle para presidente, como saben, tiene unas elecciones próximamente y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo garantiza. Y al pueblo de Argentina, le estamos apoyando al cien por cien, creemos que ha hecho un trabajo fantástico".

"We're gonna help them, I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look it where they were when he first run for office and where they're now. Scott, I would say that's it's pretty amazing that they have reached that".

"Vamos a ayudarlos, no creo que necesiten un rescate financiero. Ha hecho un trabajo fantástico. Si mirás dónde estaban cuando se presentó por primera vez a las elecciones y dónde están ahora... Scott (Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos), diría que es bastante sorprendente que hayan llegado tan lejos".

"He's gonna be very succesful and he's gonna be very succesful in the election. I think to complete the great job that he's doing he needs the next term and he's gonna get it base on everything I can see".

"Va a tener mucho éxito y va a tener mucho éxito en las elecciones. Creo que para completar el gran trabajo que está haciendo necesita el próximo mandato y, por lo que veo, lo va a conseguir".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1970530817555284066&partner=&hide_thread=false

El respaldo de Donald Trump a Mauricio Macri en 2018

Como contó Letra P en 2018, el entonces presidente Mauricio Macri también había sido respaldado por Trump durante la negociación del préstamo más grande que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en toda su historia.

Luego de una reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro, David Malpass, Estados Unidos había emitido un comunicado dándole la "bienvenida" a las charlas de Argentina y el FMI, mostrando además un "fuerte respaldo" a las modificaciones y reformas promercado que comprometió la alianza Cambiemos.

Javier Milei y el titular del Tesoro de Estados Unidos: el salvavidas de Donald Trump
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Las opciones de Trump para tirarle un salvavidas a Milei

Swap de monedas, adquisición de bonos argentinos y compra directa de pesos fueron las alternativas que puso Bessent sobre la mesa. Los mercados celebraron.
Paula Oliveto Lago, Juan López y Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Ayudaron a Javier Milei  con el FMI. Pero se resisten a avalar otro crédito. 
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Freno a Milei: un crédito de Trump no tendría respaldo en el Congreso

La colación cívica y exaliados que avalaron el último acuerdo con el FMI no están dispuestos a ayudar. La coalición cívica y los exlibertarios, rebeldes.

