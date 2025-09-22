Las opciones de Donald Trump para tirarle un salvavidas a Javier Milei

Javier Milei y el titular del Tesoro de Estados Unidos: el salvavidas de Donald Trump

El salvavidas de Donald Trump llegó desde el Tesoro de Estados Unidos con tres opciones para asistir a Javier Milei : swaps de monedas, compra de bonos y adquisición directa de pesos. El anuncio de Scott Bessent reacomodó a los mercados , que celebraron el respaldo político a Argentina en medio de la volatilidad cambiaria y la tensión financiera.

Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” para apuntalar el plan económico de Milei.

El Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC), creado en 1934 y bajo control del Tesoro, sería el instrumento para canalizar la ayuda.

Según un informe de PXQ Consultora, el FEC también podría recurrir a Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) o activar líneas con la Reserva Federal. Sin embargo, la Fed no realiza swaps desde 1992 y mantiene una relación distante con Trump, lo que reduce las chances de esta alternativa.

Apoyo político a Javier Milei

El Tesoro vinculó las posibles medidas con la política económica de la administración de Milei y Toto Caputo. Para Bessent, la disciplina fiscal, la eliminación del déficit y las reformas estructurales justifican el respaldo.

“Confiamos en que el apoyo al presidente Javier Milei es clave para romper la larga historia de declive del país”, sostuvo.

En un encuentro con periodistas, Bessent anticipó que cualquier acción de apoyo por parte de Estados Unidos para estabilizar la moneda argentina será “grande y contundente”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también sumó su aval: “Los socios internacionales tienen un papel crucial en acompañar políticas de estabilización y crecimiento”.

El alineamiento entre Washington y el Fondo refuerza la expectativa de que haya algún tipo de asistencia.

Antecedentes de la ayuda de Estados Unidos

El caso más recordado del FEC fue en 1995, cuando Estados Unidos asistió a México durante la crisis del Tequila con fondos equivalentes al 7,6% de su PBI. Argentina también recibió ayuda en nueve ocasiones a lo largo del siglo XX, la última justamente en ese mismo año.

En esta oportunidad, los montos que circulan en Washington rondan los u$s 30.000 millones, lo que representaría un 4% del PBI argentino. Se trataría de una cifra inédita en relación con los apoyos previos a la Argentina y muy superior al promedio histórico.

El economista Sebastián Maril advirtió que el FEC sólo cuenta con activos en euros y yenes, lo que podría limitar la capacidad de operación directa en dólares. De todos modos, explicó que “los swaps o compras de bonos son mecanismos viables para canalizar recursos hacia el Banco Central y sostener las reservas”.

Otros analistas remarcaron que, más allá de la ingeniería financiera, la señal política de la Casa Blanca es lo que realmente valoraron los mercados.

“El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, resumió Bessent, en una frase que fue leída como un respaldo explícito de Trump hacia Milei.

El efecto en los mercados

El anuncio tuvo un impacto inmediato. Los bonos argentinos subieron hasta 21%, el riesgo país cayó más de 300 puntos y las acciones argentinas en Wall Street, especialmente las bancarias, avanzaron hasta 25%.

El índice Merval cerró este lunes con una suba del 7,2% y alcanzó los 1.805.541 puntos, aunque aún acumula una caída del 28,7% en lo que va del año. En dólares, el panel líder avanzó un 16,6% hasta los 1253 puntos, en un contexto de fuerte volatilidad.

El movimiento estuvo impulsado por el alivio en el frente cambiario y la expectativa generada tras el respaldo de la administración trumpista y la suspensión temporaria de las retenciones a los granos y la carne, dos medidas que cambiaron el humor de los mercados.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocedió $67 y cerró a $1408, alejándose del techo de la banda fijada por el Banco Central, en $1476,79. El oficial terminó la jornada en $1430, lo que representó una baja de $85 frente al cierre del último viernes y sin intervención del BCRA para bajar la divisa.

bcra reservas intervención

El dólar tarjeta se ubicó en $1859, mientras que el MEP cayó a $1428,68 y el contado con liquidación a $1440,95, con bajas de hasta el 8%. Estas correcciones fueron interpretadas como señales de distensión tras semanas de tensión cambiaria.

En paralelo, los bonos en dólares registraron subas de hasta 20%, lo que llevó al riesgo país a desplomarse hasta los 1105 puntos básicos, desde los 1442 con los que había cerrado la última semana. Se trata del nivel más bajo en varias semanas, lo que marca un cambio de tendencia en la percepción de los inversores.

deuda

El combo de recuperación de los activos argentinos y la baja en el dólar mayorista ofrece cierto respiro a los mercados, aunque analistas advierten que la volatilidad seguirá presente en un contexto económico y político todavía frágil.

La eventual ayuda de Estados Unidos a Argentina también se lee en clave geopolítica. Con un Trump que busca reforzar su influencia en la región, Milei aparece como el aliado más alineado de la Casa Blanca.

La apuesta de Washington por estabilizar a la economía argentina trasciende lo financiero y se proyecta como un movimiento estratégico en América Latina.