Córdoba: Delgado cambia la fiscalía general por el sector privado y se consuma el repliegue de Juan Schiaretti

El jueves 15 de marzo se producirá formalmente el recambio de mando en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba . Carlos Lezcano asumirá como fiscal general en reemplazo de Juan Manuel Delgado , quien habrá cumplido los cinco años de mandato que establece la Constitución Provincial para estos cargos en la Justicia .

Como contó Letra P , el relevo se incluye en una serie de acciones coordinadas que permitirán al gobernador Martín Llaryora contar con fichas propias en el extendido tablero de la Justicia . En un par de órganos, incluso, tendrá mayoría de voluntades . Tal el caso del MPF, órgano encargado de las principales definiciones en materia de política criminal.

En política algunos movimientos no escapan de los principios de la física. La ocupación de lugares puede darse de modo natural, por regeneración biológica; caso contrario, a través de un desplazamiento, que necesariamente se rige por el principio de acción y reacción.

En el Poder Judicial cordobés, donde no toda vacancia está condicionada por la biología, prima la segunda ley. El ascenso de funcionarios llaryoristas supone el desplazamiento de pares que llegaron siguiendo otras coordenadas políticas.

La actualización de esta norma tiene en escena a una serie de nombres vinculados a Juan Schiaretti . Referencias de peso, su corrimiento de lugares preponderantes es leído como la constatación de un repliegue en el juego del exgobernador.

Previsibilidad en Córdoba

Juan Manuel Delgado afirma que volverá a la actividad privada tan pronto concluya su mandato. Hasta entonces, asegura, permanecerá enfocado en hacer una transición ordenada con su sucesor.

Aunque ratifica su “vuelta al llano”, no clausura la posibilidad de acceder a un cargo jerárquico en el Banco de Córdoba. Fuentes confiables aseguran que esta propuesta había sido acercada desde el Ejecutivo a condición de adelantar su salida, algo a lo que el abogado y escribano no accedió. Al cierre de esta nota, desde Bancor no habían recibido comunicación alguna.

En diálogo con este medio, el exprocurador del Tesoro de Córdoba baja el tono de cualquier polémica sobre la temprana designación de su reemplazo, postulado tres meses antes de la fecha de relevo, algo inusual para estos procesos. “Veo como positivo que se haya designado un sucesor con anticipación. Ha permitido hacer una transición ordenada, eso es importante. Gobernadores, intendentes y demás se eligen muchos meses antes de concluir el mandato. Los plazos del mandato son constitucionales y eso da previsibilidad”, dice a Letra P.

En similar sentido, atenúa lecturas sobre encuadramientos políticos como trasfondo. “La ley es la que manda. Mi salida se debe a que venció el plazo constitucional para el ejercicio del cargo. La ley le atribuye al Gobernador la facultad de designar reemplazante. No es un tema del Ejecutivo, es un diseño legal. Todos los gobernadores anteriores han hecho uso del derecho-deber de designar miembros del MPF y del TSJ”, amplía.

La conexión con Juan Schiaretti

Operadores tribunalicios, usualmente críticos de la designación y el desempeño de Delgado como titular del MPF, no creen que “se resigne” a una vuelta al “ejercicio de su profesión”.

“Tiene muchos vínculos con el poder”, desliza un conocedor del Poder Judicial. Tales lazos, explica, son ya añejos y remiten a sectores conservadores de la Iglesia Católica, el Círculo Rojo e importantes firmas, especialmente desarrollistas, que a él han acudido en tanto especialista en fideicomisos y en obligaciones negociables.

No habrá sido en vano, se infiere, su paso por importantes roles de la Bolsa de Comercio. Mucho menos su tarea como Procurador del Tesoro de la Provincia durante la última gobernación del “Gringo”, antesala de su promoción a fiscal general.

Consecuentemente sólidos persisten sus vínculos con otros arietes schiarettistas, ya en el Palacio de Justicia, como el fiscal general adjunto José Gómez Demmel; ya en la mesa chica del electo diputado, como el legislador Ricardo Sosa, a quien se adjudica la propuesta de una silla ejecutiva en Bancor.

La política de Martín Llaryora

En sus últimas semanas en el Ministerio, Delgado deberá definir cómo dar continuidad al juicio político que se sustancia a los tres fiscales que intervinieron en las investigaciones que derivaron en la impunidad del caso Nora Dalmasso, la mujer sesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf en Río Cuarto.

También podrá realizar ajustes para poner en marcha el sistema integral de flagrancia, una de las materias pendientes que más han reclamado distintos efectores. Al cierre de 2025, Ejecutivo y Legislativo avanzaron con la designación de nueve fiscales, con correspondientes equipos y dependencias.

El próximo paso será la definición de la articulación del accionar de las fiscalías con la Policía y el Servicio Penitenciario. Los correspondientes procedimientos serán visados por el Tribunal Superior de Justicia.

En sus primeras declaraciones tras la aprobación de su designación, Lezcano dijo a La Voz del Interior que la implementación del sistema de flagrancia será una de sus prioridades. Las otras dos también requieren un trabajo entre estamentos: la ampliación del Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia, presentado con pompa meses atrás, y la creación de nuevas fiscalías de Violencia de Género.

La enumeración marca las prioridades en materia de Seguridad y Justicia para Llaryora, quien sigue al detalle las mediciones sobre tales problemáticas en la cotidianeidad ciudadana. También ofrece aristas desde las cuales proyectar diferencias con su antecesor.

La vigencia de Luis Angulo

A partir de marzo, el gobernador podrá contar con tres votos propios dentro de los cinco hombres que integrarán el MPF. Además de Lezcano, cuenta a los adjuntos Alejandro Pérez Moreno (a quien se le auguraba un rol protagónico) y el recientemente nombrado Néstor Gómez.

Hasta avanzado el ciclo 2025, la figura de “mayoría automática” correspondía al bando schiarettista, que sumaba a Delgado, Gómez Demmel y Bettina Croppi, designada como titular de la Procuración Penitenciaria. Hoy, sólo el segundo reviste como tal.

El movimiento de la única mujer que integraba el cuerpo tampoco sorteó lecturas políticas. Para muchos, marca una paulatina mengua en el peso del exgobernador en las instituciones de Justicia.

Ansiosos, operadores que siempre pululan en torno al poder apuntaron a Luis Angulo, hasta diciembre titular del TSJ. Sin negarle pergaminos, le auguran una pronta salida del máximo tribunal. Acaso, en simultáneo al ya anunciado retiro de Luis Rubio.

Desde el entorno del exministro de Seguridad niegan tal posibilidad. “Nada más alejado”, afirman.

Más cercano queda su voto en mayoría para consagrar a Juan Domingo Sesín como nuevo titular del alto cuerpo. Allí coincidió conJessica Valentini, única pieza enteramente llaryorista, en una jugada impensable hace pocos meses, pero descriptiva de los reacomodamientos que suceden al influjo del trasvasamiento del mando en el peronismo provincial tras las elecciones legislativas de octubre.