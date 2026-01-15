Córdoba: cómo se gestó la vuelta a escena de Schiaretti y el plan de Llaryora para la reforma laboral de Milei

Juan Schiaretti reapareció en las redes sociales en la semana donde el gobierno de Javier Milei promete ultimar los detalles de la reforma laboral . El exgobernador de Córdoba comunicó que recibió el alta médica después de una cirugía cardíaca que fue más compleja de lo previsto y que asumirá su banca en la Cámara de Diputados en febrero.

En la entrelínea de un mensaje obvio avisa que será parte de la discusión de un proyecto clave para el gobierno libertario, pero que tiene a los gobernadores en alerta, en especial, por el punto que afectaría la coparticipación a través de la rebaja del Impuesto a las Ganancias . En el caso de Córdoba, de no mediar cambios o compensaciones, calculan una quita de $100.000 millones .

Algunos mandatarios ya anticiparon su postura tras los contactos con el ministro del Interior, Diego Santilli . Martín Llaryora eligió reservar su opinión hasta conocer la letra chica del proyecto. El ministro de Interior de Milei no tiene en agenda aún el encuentro con el cordobés o con funcionarios provinciales, pese que estará este viernes acompañando a Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María .

Ahí es donde entra a jugar Schiaretti. Llaryora decidió que no confrontará abiertamente con Milei. “La gente le pide al gobernador un liderazgo sencillo, sin gritos ni peleas”, repiten en encumbrados despachos del Panal, con encuestas cualitativas sobre la mesa.

El mandatario provincial se apoyará en la voz legitimada y sonora de Schiaretti para meterse en un debate que La Libertad Avanza entiende como fundamental, pero que podría significar otro manotazo para los recursos de los gobiernos locales si se aprueba una reforma tributaria encubierta.

La videollamada y la reforma laboral

La reaparición de Schiaretti se cerró este miércoles por la tarde, minutos antes de que se publicara el tuit en una reunión presencial de la mesa chica de Llaryora y el schiarettista Carlos Massei. El excandidato presidencial participó de manera virtual. “El Gringo está de diez”, agregan con el objetivo de remarcar la vitalidad del cofundador del cordobesismo.

Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad.



En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) January 14, 2026

Hasta que no se conozca la ley de reforma laboral, en esa reunión se acordó el marco básico del grupo cordobesista que, por otro lado, todavía no empezó el debate con sus pares de Provincias Unidas. El punto fundamental es sostener que el cambio en la legislación del trabajo es necesaria. No habrá objeciones en la necesidad de dar la discusión.

Ahora bien, no se apoyará si hay quitas de recursos de las provincias y si va en contra de los derechos adquiridos, como por ejemplo, los convenios colectivos. Pese a la generalidad de las consignas, es claro cuál tiene una mayor prioridad.

Los aportes productivistas del PJ de Córdoba

El virtud de la plataforma de Provincias Unidas en la campaña también puede intuirse cuáles serán los aportes “constructivos” que sugerirán conforme a los consensos del bloque federal.

En la campaña legislativa, Schiaretti se pronunció en contra de la “industria del juicio” y culpó a la política económica de Milei por la caída en el empleo formal y el cierre de empresas e industrias. Pese al apoyo contundente que recibió LLA en las urnas los datos recientes revelan que había lugar en el planteo.

martín llaryora empleo mas 26.jpeg Martín Llaryora anunció un programa de empleo para mayores de 26 años en Córdoba

Esta semana se conoció que se perdieron cerca de 10.000 puestos de trabajos privados en Córdoba durante la gestión libertaria, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora la Secretaría de Trabajo de la Nación con cifras a octubre de 2025. El porcentaje representa una caída del 1,9% de una masa total de 520.000 empleos formales en la provincia.

El marco en el que el cordobesismo dará el debate será crítico, pero con los roles delimitados. Habrá policía bueno y policía malo. Schiaretti y Llaryora tienen diferencias, pero todavía se perciben complementarios.