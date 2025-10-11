Diego Santilli reemplaza a José Luis Espert: la ley de paridad de género y la casta salvan al Gobierno

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza a diputado nacional por Buenos Aires derivó en una discusión sobre quién debía quedarse con la pole position de la nómina que auspicia Javier Milei , si la número 2, Karen Reichardt , o el tercero, Diego Santilli , que recién fue resuelta este sábado por la Cámara Nacional Electoral .

Desde un primer momento, con la caída en desgracia del economista ( por el pago de 200 mil dólare s que le hizo Fred Machado ), la Casa Rosada pretendía que la cara de la campaña fuera el PRO violeta Santilli y no la exvedette. Como una ironía de destino, apelación mediante, el gobierno anti-woke y anticasta encontró fundamento legal a sus aspiraciones en legislación de género, aunque para beneficiar a un varón.

Concretamente, el artículo 7 del decreto 171/2019 , que reglamenta la ley 27.412 , de "Paridad de género en ámbitos de representación política", dice: "Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado (....) será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".

El artículo de un decreto reglamentario de la ley de paridad de género le permite al gobierno anti-woke poner al frente de la campaña a Diego Santilli.

Consultado por Letra P no bien se conoció la renuncia de Espert, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que esa legislación regía en favor de Santilli el reemplazo de Espert en el primer escalón de la lista bonaerense de LLA para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en su dictamen, la fiscal federal con competencia electoral Laura Roteta hizo la interpretación de la norma que luego suscribiría el juez federal Alejo Ramos Padilla para fallar a favor de Reichardt como cabeza de lista. La funcionaria advirtió que, cuando sancionó la ley invocada, el Congreso "recurrió a acciones afirmativas para garantizar la representación política de las mujeres", por lo cual "la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger".

Tras la apelación del oficialismo, la Cámara Nacional Electoral (CNE, última palabra en la materia antes de la Corte) revocó el fallo de Ramos Padilla, quien, según el tribunal, “se apartó injustificadamente de la norma aplicable”, basó su decisión en una interpretación subjetiva y declaró una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente.

La CNE está integrada por los varones Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via.

Karen Reichardt, de Amores Perros a la primera plana política

Reichardt, la efímera cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, es una exvedette tapa de Playboy que se convirtió al proteccionismo animal y, desde esa militancia en favor de los derechos de perros y gatos, se acercó a Milei.

La exconductora de Fanáticas, un programa de panelismo futbolero hecho íntegramente por mujeres que se emitió entre 2003 y 2010, está a cargo de Amores perros, que empezó en América TV en 2015 y se mudó este año a la TV Pública, el canal de la casta que la administración libertaria no cerró.

Karen Reichardt Karen Reichardt, número 2 de la lista que encabezaba José Luis Espert.

Con cero experiencia en política y ninguna formación en asuntos relacionados con la cosa pública, el Gobierno, aunque su inclusión en un lugar de tanta relevancia en la lista fue decisión del Presidente, sabe que no está en condiciones de ser la cara de la campaña y menos en una situación tan catastrófica como la que deja la renuncia forzada del primer candidato por un escándalo vinculado nada menos que al narcotráfico.

Diego Santilli, un casta ajena que se fue haciendo propio

Santilli es un mileísta no puro y un profesional de lo que Milei llama casta política. Criado en el peronismo duhaldista de los años noventa, El Colorado abrazó después la causa que lideró Mauricio Macri y fue una figura relevante del PRO, al punto de que fue vicejefe de Gobierno porteño en la gestión de Horacio Rodriguez Larreta y fue precandidato a gobernador de Buenos Aires en 2023, aunque perdió la pulseada interna con Néstor Grindetti. Es diputado desde 2021, con mandato hasta diciembre de este año.

cristian-ritondo-diego-santilli-y-sebastian-SQSUF2VGZFANJPB5VL3OIAVGQI.JPG-2 Cristian Ritondo y Diego Santilli negociaron la alianza del PRO bonaerense con LLA en la Casa Rosada.

Junto a Cristian Ritondo, Santilli lideró al macrismo bonaerense hacia una sociedad con el gobierno libertario que se tradujo, este año, en una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires. Esa militancia en favor de un entendimiento pleno con La Libertad Avanza le valió el tercer puesto en la lista.

Ante la renuncia de Espert, Santilli era la mejor opción para la Casa Rosada: a pesar de no ser un puro y pese a la mala prensa que el Gobierno le ha hecho al profesionalismo político, El Colorado tiene la experiencia y la cintura necesarias para tomar el fierro incandescente que supone encabezar una campaña completamente rota.

Recién este sábado, Santilli quedó firme como primer candidato. Alivio en la Casa Rosada.