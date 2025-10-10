Jorge Taiana, el candidato que sobrevuela la campaña debajo del radar

Do nothing. Win. El meme viral de Jorge Taiana con la clásica frase en inglés (no hacer nada, ganar igual) expresa en buena medida el devenir de una campaña en la que el candidato de Fuerza Patria , la principal fuerza opositora, sobrevuela por debajo del radar amparado por los escándalos en Buenos Aires que se suceden, uno tras otro, en La Libertad Avanza .

Taiana es Chadiana por esto: no hace nada, gana. Mantengamos la linea de la lista soft que ya esta probado que funciona. Cambio y fuera. pic.twitter.com/usWqld32RK

Cuando Cristina Fernández de Kirchner definió quién encabezaría la lista de diputados nacionales, el nombre del excanciller generó más dudas que certeza. Un perfil demasiado bajo para una batalla que prometía ser dura contra Javier Milei . Pero las sucesivas crisis desatadas en el seno del oficialismo lo terminaron por convertir en un candidato que encaja muy bien con el contexto.

La campaña de Taiana está en línea con su perfil. El candidato pasa los días participando de las diferentes actividades a las que los dirigentes del peronismo lo van invitando. Sin estridencias cumple con los discursos, se saca fotos, da entrevistas. No se mete en el barro, ni queda en el medio de grandes polémicas.

Es, la de Fuerza Patria, una campaña totalmente opuesta a la que está teniendo que atravesar La Libertad Avanza, que desde la derrota de la elección bonaerense el 7 de septiembre no para de caer en una crisis tras otra. Primero con los movimientos del dólar y el mercado, la necesidad de un rescate de Estados Unidos, el anuncio fallido de baja de retenciones y finalmente el escándalo con su primer candidato José Luis Espert vinculado al narcotráfico a través del empresario con orden de extradición, Fred Machado.

Taiana con Kicillof

Sin solución de continuidad con el escándalo Espert, el oficialismo atraviesa por estos días la discusión sobre quién aparece en la boleta, cómo queda el orden de los candidatos y candidatas . Una improvisación constante que va acomodando la campaña en el día a día. Milei le está poniendo el cuerpo, en forma de recital y recorridas.

“No interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando”, dice la frase atribuida a Napoleón y aplica a la perfección a la estrategia que está desplegando el peronismo con Taiana: vuelo bajo para evitar la detección del radar y pasar, casi, desapercibido.

De candidato de nadie a candidato de todos

Ni bien lo eligió CFK, se dijo que era la figura que había propuesto Axel Kicillof, pero el gobernador lo negaba. No era el candidato de nadie y terminó siendo el de todos, el "candidato ecuménico", que además salta sin inconveniente alguno la interna peronista. Que está dormida, pero está.

Taiana pasa de compartir actos con Kicillof a participar de actividades organizadas por los gremios; a pasear por los distritos del conurbano con intendentes de todas las tribus a mostrarse con Juan Grabois, con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza o Jorge Ferraresi, sin ningún inconveniente.

Taiana y Ferraresi

No hay tensión y Taiana va a donde lo invitan. Estuvo incluso visitando a la expresidenta en el departamento de San José 1111, donde CFK cumple prisión domiciliaria. Logra tener una campaña ordenada en el caos de la interna en la que pese a la pax armada cada cual atiende su juego.

La balacera libertaria no le llega (hasta ahora)

Desde la vereda de enfrente los libertarios intentan tirarle, pero la balacera parece no llegarle. Lo acusaron de “terrorista” por su militancia en el peronismo durante los 70´. Detenido en 1975 por la Triple A, que lo acusaba de tener vínculos con montoneros, Taiana salió en 1982 después de pasar como preso político por las cárceles de Devoto, La Plata, Sierra Chica, Rawson y Caseros.

Lo acusaron también de haber sido uno de los “vacunados VIP” durante la pandemia y también quisieron pegarlo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desempolvando fotos de cuando ocupaba la cancillería pero buscando hacerlas pasar como actuales. Nada de eso hizo mella, hasta ahora. Menos, al lado de un escándalo narco.

Con todo, el miércoles se registró un pequeño movimiento en el radar de campaña. Fue cuando Taiana invitó a debatir a Karen Reichardt de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1976072872482259372&partner=&hide_thread=false KAREN, AUNQUE NO SÉ SI DEBO LLAMARTE KAREN O POR TU VERDADERO NOMBRE: KARINA CELIA VÁZQUEZ, AHORA QUE SE CONFIRMÓ QUE SOS CABEZA DE LISTA te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre.



AGENDA DE DEBATES



1.- Un debate sobre salud… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 8, 2025

Lo hizo en un tuit con tono sarcástico, en el que detalla un temario con ejes de políticas públicas, asuntos internacionales y economía. Casi descontando, aún sin mencionarlo, que son temas para los que la candidata exmodelo no cuenta con suficiente preparación. O bien, no está a la altura.

Como dice el refrán, con carácter sentencioso como todo dicho popular, "el que tire la piedra a lo alto, se expone a que le caiga en la cabeza".