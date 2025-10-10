ELECCIONES | BUENOS AIRES

Jorge Taiana, el candidato que sobrevuela la campaña debajo del radar

La crisis sin fin en LLA y la interna dormida en Fuerza Patria maridan con su perfil discreto. El desafío a Reichardt que lo puede sacar de la zona de confort.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Jorge Taiana, el candidato que sobrevuela la campaña debajo del radar

Jorge Taiana, el candidato que sobrevuela la campaña debajo del radar

Do nothing. Win. El meme viral de Jorge Taiana con la clásica frase en inglés (no hacer nada, ganar igual) expresa en buena medida el devenir de una campaña en la que el candidato de Fuerza Patria, la principal fuerza opositora, sobrevuela por debajo del radar amparado por los escándalos en Buenos Aires que se suceden, uno tras otro, en La Libertad Avanza.

Notas Relacionadas
Karen Reichardt sería cabeza de lista si el Gobierno presinde de José Luis Espert.
DESPUÉS DE ESPERT

Esta es Karen Reichardt, la nueva cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Por  Maira Haunau
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MauroFdz/status/1976319068735955137&partner=&hide_thread=false

La campaña de Jorge Taiana bajo el radar

La campaña de Taiana está en línea con su perfil. El candidato pasa los días participando de las diferentes actividades a las que los dirigentes del peronismo lo van invitando. Sin estridencias cumple con los discursos, se saca fotos, da entrevistas. No se mete en el barro, ni queda en el medio de grandes polémicas.

Es, la de Fuerza Patria, una campaña totalmente opuesta a la que está teniendo que atravesar La Libertad Avanza, que desde la derrota de la elección bonaerense el 7 de septiembre no para de caer en una crisis tras otra. Primero con los movimientos del dólar y el mercado, la necesidad de un rescate de Estados Unidos, el anuncio fallido de baja de retenciones y finalmente el escándalo con su primer candidato José Luis Espert vinculado al narcotráfico a través del empresario con orden de extradición, Fred Machado.

Taiana con Kicillof

Sin solución de continuidad con el escándalo Espert, el oficialismo atraviesa por estos días la discusión sobre quién aparece en la boleta, cómo queda el orden de los candidatos y candidatas . Una improvisación constante que va acomodando la campaña en el día a día. Milei le está poniendo el cuerpo, en forma de recital y recorridas.

“No interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando”, dice la frase atribuida a Napoleón y aplica a la perfección a la estrategia que está desplegando el peronismo con Taiana: vuelo bajo para evitar la detección del radar y pasar, casi, desapercibido.

De candidato de nadie a candidato de todos

Ni bien lo eligió CFK, se dijo que era la figura que había propuesto Axel Kicillof, pero el gobernador lo negaba. No era el candidato de nadie y terminó siendo el de todos, el "candidato ecuménico", que además salta sin inconveniente alguno la interna peronista. Que está dormida, pero está.

Taiana pasa de compartir actos con Kicillof a participar de actividades organizadas por los gremios; a pasear por los distritos del conurbano con intendentes de todas las tribus a mostrarse con Juan Grabois, con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza o Jorge Ferraresi, sin ningún inconveniente.

Taiana y Ferraresi

No hay tensión y Taiana va a donde lo invitan. Estuvo incluso visitando a la expresidenta en el departamento de San José 1111, donde CFK cumple prisión domiciliaria. Logra tener una campaña ordenada en el caos de la interna en la que pese a la pax armada cada cual atiende su juego.

La balacera libertaria no le llega (hasta ahora)

Desde la vereda de enfrente los libertarios intentan tirarle, pero la balacera parece no llegarle. Lo acusaron de “terrorista” por su militancia en el peronismo durante los 70´. Detenido en 1975 por la Triple A, que lo acusaba de tener vínculos con montoneros, Taiana salió en 1982 después de pasar como preso político por las cárceles de Devoto, La Plata, Sierra Chica, Rawson y Caseros.

Lo acusaron también de haber sido uno de los “vacunados VIP” durante la pandemia y también quisieron pegarlo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desempolvando fotos de cuando ocupaba la cancillería pero buscando hacerlas pasar como actuales. Nada de eso hizo mella, hasta ahora. Menos, al lado de un escándalo narco.
Con todo, el miércoles se registró un pequeño movimiento en el radar de campaña. Fue cuando Taiana invitó a debatir a Karen Reichardt de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeTaiana/status/1976072872482259372&partner=&hide_thread=false

Lo hizo en un tuit con tono sarcástico, en el que detalla un temario con ejes de políticas públicas, asuntos internacionales y economía. Casi descontando, aún sin mencionarlo, que son temas para los que la candidata exmodelo no cuenta con suficiente preparación. O bien, no está a la altura.

Como dice el refrán, con carácter sentencioso como todo dicho popular, "el que tire la piedra a lo alto, se expone a que le caiga en la cabeza".

Temas
Notas Relacionadas
Alejo Ramos Padilla, titular del TOF 1 con competencia electoral.
DESPUÉS DE ESPERT

La audiencia por la reimpresión de las boletas complica a La Libertad Avanza: sin tiempo y todos en contra

Pese a los informes del gobierno que llevó Lisandro Catalán, el encuentro exhibió que no dan los tiempos para reimprimir las boletas. Qué dijo el juez que tiene que resolver.
Diego Santilli y Karen Reichard en la presentación del último libro de Javier Milei en el Movistar Arena.
DESPUÉS DE ESPERT

Santilli: "No me importa si voy primero, segundo o tercero"

El diputado candidato de La Libertad Avanza negó tensiones internas en el armado opositor y llamó a priorizar la unidad frente a los desafíos electorales.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de Maximiliano Pullaro que sale por las provincias ofreciendo el Puerto de Rosario.
RÍO REVUELTO

Pullaro envió a Puccini a buscarle clientes al puerto de Rosario para sacar a TPR de la modorra

Por  Lucio Di Giuseppe
Provincias Unidas montó otro acto de campaña en tono opositor, mientras ecualiza su juego en el Congreso
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Provincias Unidas montó otro acto de campaña en tono opositor, mientras ecualiza su juego en el Congreso

Por  Adrián D'Amore
Toto Caputo y Scott Bessent vuelven a ilusionar al mercado, hasta el martes. 
Apareció el salvavidas

Bessent ejecutó el rescate a Milei: EE.UU. compró pesos y ratificó la flotación entre bandas

Por  Lorena Hak
Federico Sturzenegger estuvo este miércoles en Concordia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
Zona de promesas

Sturzenegger llevó su libreto buena onda a Entre Ríos y prometió: "Después del 26 retomamos la estabilidad"

Por  Laura Terenzano