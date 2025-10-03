NARCOPOLÍTICA

José Luis Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de una empresa vinculada a Fred Machado

Hizo un descargo en su cuenta de Twitter. Dijo que fue el pago por un trabajo privado para una minera. No hizo mención a los 35 viajes en avión.

Por Letra P | Periodismo Político
José Luis Espert

José Luis Espert

Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos, el diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert rompió el silencio con un video en Twitter. Admitió haber recibido 200.000 dólares de una empresa vinculada al presunto narco, pero afirmó que no eran fondos de campaña sino el pago por un trabajo privado.

Notas Relacionadas
José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.
NARCOPOLÍTICA

Jaque mate a Espert: una contabilidad oficial prueba la transferencia de Machado

Por  Letra P | Periodismo Político

En medio del tembladeral político agravado por su fallida aparición en la TV este miércoles, donde evitó responder si había o no cobrado ese dinero, este jueves el diputado dijo que los pagos que le hicieron “no fueron de campaña ni en ejercicio de la función pública”, sino producto de su “actividad privada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false

“Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar origen ilícito”, indicó leyendo el escrito de varias páginas que preparó para defenderse.

“Puede haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, reiteró y disparó contra Juan Grabois, quien lo denunció por el cobro del dinero que según el dirigente fue para costear la campaña presidencial de Espert de 2019. “Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten”, descargó el candidato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1973763417493102986&partner=&hide_thread=false

José Luis Espert y Javier Milei en la tormenta

Las últimas 36 horas fueron un tormento para la Casa Rosada y, particularmente, para el elegido por el presidente Javier Milei para encabezar la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires.

El miércoles por la noche, en una entrevista televisiva, Espert se negó a responder varias veces si había recibido una transferencia por 200 mil dólares. La fallida explicación del candidato desató un escándalo en la Casa Rosada, más aún con la exigencia de Patricia Bullrich de que diera explicaciones convincentes, algo que también reclamó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La cosa se agravó cuando el diario La Nación reveló que un libro contable del Bank of America confirma el pago de 200 mil dólares al candidato de LLA.

Acorralado por el escándalo, en la noche de este jueves Espert grabó el mensaje. Reconoció el cobro de ese dinero y lo atribuyó a un trabajo privado, pero no dijo nada sobre los 35 viajes que, según confirmó la Justicia, hizo en aviones de Machado. Antes había asegurado que sólo había viajado una vez, cuando voló a Viedma a presentar su libro.

Temas
Notas Relacionadas
#encampana sturzenegger: schiaretti me desilusiona
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

#EnCampaña Sturzenegger: "Schiaretti me desilusiona"

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.
José Luis Espert, con respaldo de Javier Milei para llamar a ejecutar a personas que cometen delitos.
OPERATIVO CONTROL DE DAÑOS

Con las boletas ya impresas, qué margen tiene Milei para bajar a Espert

Asoma un clamor en la Casa Rosada para reemplazarlo, pero el Presidente lo sostiene. Costaría U$S 10 millones sacarlo de las papeletas. Martes, deadline.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

En medio del escándalo narco, Espert suspendió su visita de campaña a La Plata

Por  Juan Rubinacci
Senado bonaerense.
LEGISLATURA BONAERENSE

Otra vez sopa: el Senado volvió a patear el endeudamiento que pidió Kicillof

Por  Juan Rubinacci
En 2023, Javier Milei visitó Paraná antes de las PASO y llenó de gente la peatonal. 
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei va a Paraná para recuperar la mística del contacto con la gente con el lastre del efecto Espert

Por  Laura Terenzano
Martín Guzmán, el elegido del papa Francisco para el estudio sobre la deuda.
DOCTRINA ECONÓMICA

El legado de Bergoglio: países destinan más a pagar deuda que a salud y educación

Por  Guillermo Villarreal