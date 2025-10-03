José Luis Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de una empresa vinculada a Fred Machado

Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado , detenido y acusado por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos , el diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert rompió el silencio con un video en Twitter. Admitió haber recibido 200.000 dólares de una empresa vinculada al presunto narco, pero afirmó que no eran fondos de campaña sino el pago por un trabajo privado.

En un video de algo más de seis minutos de duración publicado cerca de la medianoche de este jueves, Espert afirmó que el dinero que recibió en el año 2020 “fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado ”, aunque dijo que no tiene “nada que esconder”.

En medio del tembladeral político agravado por su fallida aparición en la TV este miércoles, donde evitó responder si había o no cobrado ese dinero, este jueves el diputado dijo que los pagos que le hicieron “no fueron de campaña ni en ejercicio de la función pública”, sino producto de su “actividad privada”.

“Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar origen ilícito”, indicó leyendo el escrito de varias páginas que preparó para defenderse.

“Puede haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, reiteró y disparó contra Juan Grabois, quien lo denunció por el cobro del dinero que según el dirigente fue para costear la campaña presidencial de Espert de 2019. “Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten”, descargó el candidato.

José Luis Espert y Javier Milei en la tormenta

Las últimas 36 horas fueron un tormento para la Casa Rosada y, particularmente, para el elegido por el presidente Javier Milei para encabezar la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires.

El miércoles por la noche, en una entrevista televisiva, Espert se negó a responder varias veces si había recibido una transferencia por 200 mil dólares. La fallida explicación del candidato desató un escándalo en la Casa Rosada, más aún con la exigencia de Patricia Bullrich de que diera explicaciones convincentes, algo que también reclamó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La cosa se agravó cuando el diario La Nación reveló que un libro contable del Bank of America confirma el pago de 200 mil dólares al candidato de LLA.

Acorralado por el escándalo, en la noche de este jueves Espert grabó el mensaje. Reconoció el cobro de ese dinero y lo atribuyó a un trabajo privado, pero no dijo nada sobre los 35 viajes que, según confirmó la Justicia, hizo en aviones de Machado. Antes había asegurado que sólo había viajado una vez, cuando voló a Viedma a presentar su libro.