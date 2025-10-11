Quiénes suenan para reemplazar a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad

Con la certeza de que Patricia Bullrich dejará de ser ministra de Seguridad el 10 de diciembre, para asumir una banca en el Senado , ya comenzaron a circular en la Casa Rosada una serie de nombres para reemplazarla. Los tres principales son los de Diego Santilli y Guillermo Montenegro , propuestos por un sector del macrismo en alianza con los libertarios, y el de Alejandra Monteoliva , la única candidata del bullrichismo.

En un sector de la administración libertaria dan por hecho que Monteoliva se quedará con la conducción total de la cartera, no tanto por mérito propio como por un acuerdo al que llegó Bullrich con la cúpula libertaria. Se menciona una reunión al filo del cierre de listas nacionales en las que la expresidenta del PRO puso como condición para ser candidata a senadora poder nombrar a su reemplazo. Sin embargo, en el partido amarillo también hacen sus apuestas y promueven a Santilli y Montenegro, ambos de buenos vínculos tanto con Karina Milei como con Santiago Caputo .

Santilli sabe que su futuro político estará determinado, en buena medida, por el resultado que obtenga en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Dicho de otro modo, si el candidato PRO libertario logra achicar la diferencia con el peronismo, podría aspirar a quedarse con el Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, en su entorno niegan que esté trabajando en ese sentido, aunque en el ecosistema amarillo admiten que su nombre es uno de los pocos que encajan con el perfil que deberá buscar la Casa Rosada: Santilli fue ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2018 y 2021, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta . Renunció a su cargo para asumir la vicejefatura de Gobierno porteño y, posteriormente, para enfrentar su primera campaña en territorio bonaerense.

El principal impedimento para que Santilli llegue a Seguridad es la decisión del Gobierno de no tener candidaturas testimoniales. De todos modos, siempre hay una excepción a la regla. Se menciona que los postulantes electos podrán abandonar su cargo sólo si el Presidente los requiere en un cargo de mayor responsabilidad. Como sea, quienes escuchan con regularidad al Colorado aseguran que su único objetivo concreto es buscar la gobernación en 2027.

El ejemplo más inmediato del quiebre de esta regla es Nahuel Sotelo, candidato a diputado por la Tercera sección electoral, que continuará como secretario de Culto y Civilización. "Gerardo (Werthein) quiere que continúe y el Presidente está de acuerdo", comentó a Letra P una fuente inobjetable.

El caso de Montenegro también tiene sus particularidades. Al igual que Santilli deberá asumir una banca el 10 de diciembre, aunque en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Su nombre es impulsado por Caputo, con quien mantiene una larga amistad. Aún así, al asesor le gustaría que Montenegro se quede con el Ministerio de Justicia, en una eventual salida ordenada de Mariano Cúneo Libarona.

Milei-Montenegro-1200x800 Javier Milei, junto a Diego Santilli y Guillermo Montenegro, posibles reemplazos de Patricia Bullrich.

En el mundo libertario todos tienen en claro que Cúneo Libarona llegó al Gobierno no tanto por su experiencia como letrado, sino, más bien, por una recomendación que Sebastián Amerio le llevó en persona a Caputo, primero, y al Presidente, después. El secretario de Justicia es el que maneja en las sombras cada uno de los resortes del Ministerio y quien, aseguran en Casa Rosada, decidirá cuándo expira el contrato del reconocido abogado.

Que Monteoliva continúe el legado de Bullrich dependerá en gran medida de la presión que pueda ejercer la actual ministra. Tres fuentes relevantes del Gobierno le dijeron a este medio que sería "natural" que la secretaria de Seguridad se quede con el cargo mayor, razón por la cual Bullrich habló sobre el tema con uno de los tres integrantes del triángulo de hierro. Testigos de esas charlas aseguraron que la candidata a senadora porteña obtuvo el aval para administrar su sucesión. "Está todo encaminado", coincidieron.

Aún así, no son todas buenas para Monteoliva. En un sector Balcarce 50 y en el entorno de Mauricio Macri, el expresidente que inició una serie de conversaciones con Milei para tener influencia sobre los cambios ministeriales, creen que la secretaria no da con la talla. "El segundo siempre va a ser segundo, más allá que el primero que se va quiera tener el control del área. Las cosas así no funcionan", analizan.

Los otros dos funcionarios que seguirán el camino de Patricia Bullrich

No es el único cambio que habrá en el Gabinete libertario. El Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, y la Vocería presidencial, que comanda Manuel Adorni, también quedarán vacantes el próximo 10 de diciembre, cuando el libertario de origen radical asuma una banca en la Cámara de Diputados en representación de Mendoza y el karinista haga lo propio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia de la disputa para suceder a Bullrich en Seguridad, en estas dos dependencias todavía es una incógnita quiénes serán los reemplazos. Lo que sí está claro en la cúpula libertaria es que no será Petri quién proponga o designe a su sucesor. "No es lo mismo Petri que Bullrich", aseguran en la Casa Rosada, en referencia al valor agregado que tiene la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, que cuenta con el favor de ambos Milei y su palabra sería tomada en cuenta a la hora de repensar el futuro de su cartera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1976369291927978000&partner=&hide_thread=false NO AFLOJEMOS. Hagamos que valga la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo. De esa manera, despegaremos de una forma que no llegamos a dimensionar. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!



Mendoza pic.twitter.com/xlUxnDAd6y — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 9, 2025

Apenas se conoció la candidatura del exintegrante del partido centenario, hubo dos interpretaciones políticas en Balcarce 50: por un lado, la intención de la secretaria general de la Presidencia de correrlo del Gabinete para designar en ese lugar a alguien de su preferencia; y, por el otro, la necesidad del Gobierno de construir a un futuro candidato a gobernador mendocino en 2027.

El caso de Adorni es distinto, su salida del Ejecutivo se dará a pesar de Karina Milei, quien deseaba que el vocero continúe trabajando bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Aún así, el funcionario tampoco tiene reemplazo confirmado. De momento, lo único que se sabe es que Javier Lanari, actual subsecretario de prensa, en la Secretaría de Comunicación y Medios, absorba las competencias y responsabilidades administrativas que hoy tiene Adorni.