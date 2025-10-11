El abogado que comparten Javier Milei y Fred Machado también defendió a un narco en Río Cuarto

El abogado del presidente Javier Milei y Fred Machado, Francisco Oneto, que pasó por los tribunales de Río Cuarto.

El abogado del presidente Javier Milei y Fred Machado, Francisco Oneto, que pasó por los tribunales de Río Cuarto.

Francisco Oneto , el carismático abogado que comparten el presidente Javier Milei y el extraditable Fred Machado , estuvo en Río Cuarto en 2024 para defender a un narco acusado del crimen por encargo de su socio. Tuvo que tramitar la matrícula en Córdoba y se emocionó cuando absolvieron a su cliente. Antes, estuvo en la ciudad por una causa de narcolavado.

El narcoescándalo que sacó del juego al candidato a diputado libertario José Luis Espert expuso el vinculo polémico entre Milei y Machado, precisamente porque comparten abogado. Oneto está al medio de un conflicto de intereses. Mientras el mandatario impulsa la entrega del sospechoso a la Justicia norteamericana, el rionegrino concentra todos sus esfuerzos en evitar ser expulsado de la Argentina .

Hasta hace unos días, Machado estaba detenido con prisión domiciliaria en su estancia de Viedma , donde permanecía recluido desde 2021 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En paralelo, Estados Unidos avanza a paso firme con una causa en su contra por el lavado de 550 millones de dólares.

José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.

Pero el abogado del Presidente parece haber encontrado, además un nuevo frente judicial interno. Es que el viedmense quedó bajo la lupa por haber girado 200 mil dólares para la campaña presidencial de Espert en 2019 como parte de un contrato por un total de un millón en billetes verdes. Esta semana, el diputado libertario fue imputado por lavado de dinero del narcotráfico y tomó licencia para no pasar un calvario durante los tres últimos meses de mandato en la cámara baja.

Entre Javier Milei, Fred Machado y el narco

El carácter inédito de las relaciones del abogado se expone mejor en un cuadro sinóptico que en un simple texto. No sólo muestra a Oneto como hilo conductor entre el presidente Milei y Machado, sino que también permite ver el brazo que conecta al letrado con dos de las causas penales de mayor voltaje en el fuero penal de Río Cuarto. Ambas, el narcoescándalo local y el asesinato de Claudio Torres, alias el “Zar de la droga”, lo tuvieron en la defensa técnica de los imputados.

el zar de la droga rio cuarto El "zar de la droga" asesinado en Río Cuarto

En el primer expediente, que se tramitó en la Justicia Federal, el abogado porteño defendió a los hermanos Mariano Rivarola y Andrés Rivarola, acusados de realizar actividades de transporte y comercialización de cocaína y marihuana y lavado de activos, entre otros cargos. Todo, en el marco de una organización criminal preparada especialmente para esos cometer esos delitos.

Casos resonantes en la justicia de Río Cuarto

Esa causa fue una de las más grandes en la persecución del lavado de activos en el sur de Córdoba, con decenas de allanamientos entre cajas de seguridad, depósitos, estudios contables y domicilios particulares. Además, derivó en el descabezamiento y la detención de parte de la cúpula policial local y el secuestro de una gran cantidad de bienes de origen ilícito.

En 2022, después de ocho años de instrucción, todo terminó en un juicio abreviado, donde el Tribunal Oral Federal II de Córdoba les impuso penas relativamente modestas a los 18 imputados, pero los forzó a desprenderse de porciones significativas de su patrimonio.

Curiosamente, los dos clientes del abogado porteño recibieron las condenas más pesadas: Mariano Rivarola fue sentenciado a 5 años de cárcel y su hermano Andrés, a 4 años y un mes de tratamiento penitenciario.

En tanto, la segunda participación de Francisco Oneto en los tribunales de Río Cuarto fue en la justicia provincial. Representó a uno de los hermanos Rivarola; Mariano, acusado de organizar y ordenar la ejecución de Claudio Torres, su propio socio, ocurrida en enero de 2019. Rivarola aún no había cumplido la totalidad de su condena por el delito federal cuando volvía a sentarse en el banquillo, en diciembre de 2024.

Fred Machado no es el único cliente sospechado de narco

Lo curioso del caso es que, para poder defenderlo, Oneto tuvo que tomarse la molestia de tramitar una matrícula del Colegio de Abogados de Córdoba, fijar un domicilio en Villa Carlos Paz y viajar más de una vez a estas latitudes para participar del proceso. En el fuero local les resulta extraño que un abogado de tan alto perfil “se descuelgue” de Buenos Aires para ocuparse de una causa local, sobre todo cuando no le rinde en términos de repercusión mediática nacional.

oneto oneto milei Javier Milei y el abogado defensor de narcotraficantes

De todos modos, el paso de Oneto por los tribunales de Río Cuarto es recordado tanto por su solvencia técnica como por su despliegue confrontativo durante el juicio, por hacerse dueño de los interrogatorios y dirigir el diálogo con las partes. A punto tal de que alteró en parte la dinámica del debate y planteó un desafío para los jueces y el fiscal.

También se lo recuerda por su patente reacción al conocerse que su defendido, Mariano Rivarola, quedaba absuelto de culpa y cargo al final del juicio por el crimen de su socio. En muchos de los presentes, quedó la impresión de que Oneto y Rivarola habían construido un fuerte vínculo, porque ambos lloraron de alivio al escuchar el veredicto del jurado.

El candidato a vice de Carolina Píparo

Penalista de raza, Oneto se construyó una imagen de defensor intransigente, confrontativo y capaz de dar vuelta los más sólidos argumentos jurídicos en cuestión de segundos. Gracias a estas dotes y a su carisma, multiplicó rápidamente sus adeptos en las redes sociales y el streaming, un plafón que aprovechó para autoadjudicarse el título de “abogado nivel Dios”.

Al igual que el Presidente, la otra parte de sus méritos los hizo en la patria zocalera, con notables incursiones en la TV abierta y el cable como panelista de trinchera.

Con semejante recorrido, el salto a la arena política parece haber decantado de forma natural, solo por efecto del tiempo. En las elecciones de 2023, fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, secundando a una Carolina Píparo que por entonces todavía gozaba de la consideración de Milei.

Por si acaso, Francisco Oneto y Asociados, el estudio jurídico que comanda desde 2013 el barbado en la Ciudad de Buenos Aires, se define como especialista en “defensas, querellas, excarcelaciones y urgencias”.