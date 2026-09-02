Axel Kicillof reunió a los industriales, escuchó reclamos y apuntó contra Milei por la crisis del sector

En el día de la industria , Axel Kicillof se reunió con empresarios y representantes del sector en Morón, con el intendente Lucas Ghi como anfitrión. Le dio el micrófono a los presentes que pusieron sobre la mesa los problemas de cada sector, cuestionaron las políticas nacionales y le hicieron propuestas al ejecutivo bonaerense.

El gobernador marcó la “coherencia” de siempre haber defendido la industria, apuntó a la responsabilidad de Javier Mieli y sus políticas económicas por la situación que atraviesa la industria y habló de un “plan sistemático de desindustrialización de la Argentina. También dijo que la situación no va a mejorar con este gobierno.

“Escucho algunos industriales que dicen la macro está bien, que hay que dejarla y cambiar algunas cosas, les digo que la macro de Milei es lo que los está fundiendo”, afirmó.

En Buenos Aires , la industria es el sector que más aporta al Producto Bruto Geográfico (PBG): un 21%, como lo detalló en su cuenta de X el ministro de Economía de Kicillof, Pablo López . Además, representa 13% del empleo y el 25% del empleo privado registrado. A nivel nacional la provincia concentra el 50% de la industria y el 59% del empleo industrial registrado.

Durante el encuentro en Morón, tuvieron la palabra una decena de industriales que representan diferentes sectores como el textil, metalúrgico, cervecero, naval, plásticos, calzado, fundición y juguetes. Cada persona que habló manifestó los problemas que están atravesando, la mayoría comunes a todos: falta de consumo, contrabando, importaciones e impuestos.

Este día de la industria, ¿por qué es importante defenderla? Porque es el motor de PBA: es el sector que más aporta al PBG (21%); representa 13% del empleo y 25% del empleo privado registrado A nivel Nación, PBA concentra 50% de la industria y 59% del empleo industrial registrado pic.twitter.com/np2C8KkgKz

En el rubro textil se marcó la pérdida de 25 mil puestos de trabajo, con el cierre de 500 empresas. Luciano Galfione, presidente Fundación Pro Tejer afirmó que “la caída no tiene fin”, y agregó que “sin industria no va a haber trabajo para todos”, un diagnóstico que “no es ideológico, sino que es pragmático”.

El sector metalúrgico habló de una caída interanual del 4,2% y una capacidad instalada del 39% y pidió políticas para “acercar los conurbanos a Vaca Muerta y la minería” con industrias subsidiarias.

Juan Francisco Mitjans, secretario general de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina, enumeró como los principales problemas la caída de consumo, dificultades de competitividad, crecimiento de la informalidad y presión tributaria “muy alta”, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Sandra Chipola, representante de la industria Naval dijo que “hay que pensar de una manera nueva y fresca el sistema impositivo”, pero reconoció que la situación es compleja y “la sábana es corta”

Desde la Cámara del Juguete apuntaron fuerte al contrabando que “está creciendo fuertemente”, un problema apuntado por varios industriales. Su par del calzado dijo que les es “difícil subsistir” sin consumo, con contrabando e importaciones ilimitadas. Desde Fenaba, una empresa que fabrica caños de PVC apuntaron a la falta de obra pública, ejemplificó con las obras de cloacas y apunto a ARCA por “embargar cuentas” y fue el único en mencionar con nombre y apellido a Javier Milei.

UIPBA a Axel Kicillof: eliminar Ingresos Brutos

A su turno, el presidente de UIPBA, Alejandro Gentile, repitió lo que ya presentó públicamente una semana atrás luego de señalar que el 50% de la pérdida de empleo en la industria y el 40% de cierres de fábricas fueron en la provincia de Buenos Aires.

Tras mencionar que tiene que cambiar la lógica empresaria y señalar un grado de responsabilidad en la situación que se está atravesando, insistió con su proyecto de eliminación de los Ingresos Brutos para industriales.

“Desde proponer y acercar ideas es que nos animamos a hablar de Ingresos Brutos, sin generar ningún tipo de afección a la caja de la provincia de Buenos Aires”, se atajó y agregó que “hoy la grieta está en el aire, y bajo ningún punto de vista buscamos que se desfinancie, ni se vaya por ningún camino de achicar el Estado, nosotros acercamos una propuesta para mejorar lo más rápido posible la situación de las pymes”.

La iniciativa contempla eliminar el impuesto para las industrias micro y pequeñas que facturen hasta $3.200 millones anuales, frente al límite actual de $1.800 millones. También propone una reducción escalonada para las medianas y una baja paulatina para las grandes compañías. La propuesta podría entrar en discusión a fin de año cuando la Legislatura bonaerense deba tratar junto con el presupuesto la Ley Fiscal Impositiva.

Según el estudio presentado por la UIPBA, la presión efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado de la industria manufacturera llega al 4,7% en territorio bonaerense, frente al 3,5% de Córdoba y al 3,6% de Santa Fe.

Kicillof recogió el guante y afirmó que "con esta estructura impositiva, que es perfectible y que se puede discutir, les iba bien. No estoy defendiendo ni el peso, ni la presión o las características, no digo eso ni que no sea oportuno discutir cuestiones tributarias, pero quiero empezar por decir que si hoy le va mal al sector industrial es porque hay un responsable que es Javier Milei y sus políticas”.