Las paritarias estatales reavivan las llamas de la vieja interna sindical entre UPCN y ATE

Rodolfo Aguiar, de ATE, cruzó a UPCN tras las paritarias estatales.

Las paritarias del sector estatal reabrieron la vieja interna entre la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a cargo de Rodolfo Aguiar. Rodríguez acusó a Aguiar de mentirles a sus afiliados; este le respondió con un desafío de paro conjunto.

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El cruce se encendió con la paritaria estatal que el gobierno de Javier Milei anunció el pasado viernes 28 de agosto: aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, más un bono no remunerativo de $80.000 para el último mes del año. UPCN la aceptó, ATE no; ese rechazo abrió la nueva ronda de acusaciones cruzadas.

Paritarias calientes No es la primera vez que los dos dirigentes protagonizan un cruce así, y el trasfondo es siempre el mismo: la pulseada por ser el gremio más representativo del sector estatal, algo que pesa en cada mesa de negociación salarial. El año pasado, después de que Rodríguez cuestionara la utilidad de un nuevo paro general, Aguiar le respondió en las redes sociales: "Vos militás el miedo y la resignación... El Gobierno continúa destruyendo puestos", y lo definió como un "ministro sin cartera del león". Después, cuando UPCN pidió reabrir una paritaria que acababa de firmar, Aguiar fue tajante: "Con arrepentirse no alcanza para reparar el daño causado". El patrón se repite en cada negociación: Rodríguez cuestiona la estrategia de ATE y Aguiar lo acusa de funcional al Gobierno.

Andrés Rodríguez (Foto: Pablo Cuarterolo) Rodríguez fue el primero en hablar esta vez, en declaraciones radiales del pasado lunes. "Rodolfo Aguiar miente. Quienes nos agreden desde los medios de comunicación mienten a sus afiliados y a la prensa", dijo el dirigente, que además es secretario adjunto de la CGT. Reivindicó a UPCN como una organización "con más de 70 años de lucha y la representación mayoritaria en el Estado".

El contraataque de UPCN La crítica más dura llegó después. Rodríguez acusó a Aguiar de firmar, en la Anses y en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), las mismas paritarias que cuestiona en el ámbito nacional, además de acuerdos salariales a la baja en Río Negro "en complicidad con el gobernador". Sumó otro dato: dijo que, pese a decir que rechaza todo acuerdo, Aguiar "firma las actas paritarias para cobrar el aporte solidario".

Aguiar contestó este martes. Además de fijar el desafío del paro conjunto para "romper el techo salarial", calificó a Rodríguez de "resignado" y sostuvo que "tiene miedo de perder todos sus privilegios". Fue más filoso todavía cuando planteó que el titular de UPCN "fue oficialista con todos los gobiernos", pero que sabe que con Milei es distinto porque "cuando caiga (Milei), él (Rodríguez) también va a caer y será su derrumbe definitivo". Cerró con un llamado a los delegados de ATE a sumar afiliaciones, en lo que definió como la única respuesta posible ante lo que calificó de "reacción destemplada" de alguien "cerca de perder su representación mayoritaria". El otro capítulo de la pelea pasa por la obra social. Aguiar pidió que UPCN "deje de extorsionar y empobrecer a los trabajadores cobrando coseguros ilegales en la obra social", en referencia a Unión Personal, la entidad que conduce Rodríguez. El reclamo tiene un antecedente concreto: en octubre de 2025, un Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo le ordenó a Unión Personal suspender el cobro de coseguros a trabajadores no afiliados al gremio de Rodríguez, tras una demanda de ATE.

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