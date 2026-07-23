Ensayos de campaña en La Pampa: Ziliotto y Di Nápoli preparan con anuncios el terreno para la discusión 2027

La Pampa , la provincia donde todo se pone en juego en 2027 , tuvo esta semana un virtual inicio de campaña. El gobernador Sergio Ziliotto eligió la obra pública y el intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , la instalación de una empresa que promete alta generación de empleo y que tiende un puente con el desarrollo de Vaca Muerta .

Así, sin dejar de darle demasiado volumen político a sus actos de gobierno, dieron un primer paso en la actividad proselitista, marcada por una impronta en la que coinciden: ambos se jactan de que los votos que cosechen serán resultado de sus éxitos de gestión.

Protagonistas centrales de una disputa en la que son a la vez contrincantes y compañeros , Ziliotto y di Nápoli tienen roles diferentes. El gobernador no tiene reelección disponible, pero juega a fondo para dejar sentada su sucesión . El intendente es uno de los que busca, justamente, sentarse en el despacho principal de la gobernación.

Ziliotto anunció en Toay un paquete de obras públicas que le cambiarán la cara a la que es la tercera ciudad de la provincia. Pero además de la inversión, le dio alto simbolismo a los gestos y presencias y al discurso.

La inversión será de $24.000 millones para dos obras estratégicas de infraestructura: la construcción del sistema de desagües cloacales del ya muy poblado barrio Lowo Che y una nueva cisterna de cinco millones de litros para el abastecimiento de agua potable.

El acto de este martes en Toay: el gobernador Sergio Ziliotto, rodeado de altísima representación institucional.

Toay es la ciudad en la que más creció la población en los últimos años. Ya está pegada a la capital Santa Rosa. Las obras se licitarán este año para que empiecen en marzo del año próximo, dijo el gobierno. Se prevé que las elecciones sean en mayo.

Para la ocasión, Ziliotto movió estructura institucional y aparto. Se llevó a medio gabinete para hacer sus anuncios en el Concejo Deliberante de la ciudad. También aparecieron el diputado nacional Ariel Rauschenberger y el senador Daniel “Pali” Bensusán, que aparece como el preferido de Ziliotto para ser candidato a gobernador del PJ.

Hubo además presencia legislativa y sindical oficialista. Y fue, desde ya, un espaldarazo para el intendente Ariel Rojas, alineado con Ziliotto sin medias tintas en un contexto en que otros jefes comunales hacen rancho aparte o miran a la distancia.

Los tiros por elevación de Sergio Ziliotto

Ziliotto se golpeó el pecho en el discurso. Dijo que mientras en otras provincias la obra pública ya no existe tras el abandono del gobierno nacional, La Pampa sigue sosteniendo emprendimientos de ese tipo, construye viviendas y arregla rutas.

Confrontó con el gobierno de Javier Milei, refrescó la “independencia y soberanía” de la provincia y sintetizó: “hay quienes nos plantean como opositores, o nos dicen que renegamos o peleamos, pero lo que hacemos es defender a nuestra gente”. “Ya son 15 provincias que han adherido al sistema nacional para endeudarse para gastos corrientes. No vamos a caer en eso”, dijo pegándole a algunos de sus pares.

Tampoco faltó un tiro por elevación al propio Di Nápoli. Lo hizo al reivindicar “el modelo pampeano” haciando alusión a los matices que el año pasado intentó mostrar el intendente de Santa Rosa, cuando quiso ir por la presidencia del PJ.

Di Nápoli deslizó en alguna ocasión su idea de modificar ese modelo con el que el peronismo hace bandera desde el regreso de la democracia. El PJ gobierna La Pampa desde el ’83 y nunca perdió una elección provincial.

Luciano di Nápoli y el puente con Vaca Muerta

El anuncio de Di Nápoli apuntó a otros ejes: la creación de empleo y la modernización y el desarrollo de la capital. Confirmó la instalación de una base de operaciones de la empresa de logística LAC, operadora clave de YPF.

El intendente Luciano di Nápoli, junto a empresarios de la empresa de logística que instalará una base operativa en Santa Rosa.

La firma de Luis Carrizo, con sede central en Córdoba, prometió la generación de 90 fuentes de trabajo en Santa Rosa. Instalará una base operativa sobre la Ruta Nacional 35, hacia el sur, que funcionará como centro de mantenimiento y asistencia técnica para su flota de camiones.

Di Nápoli dijo que "Santa Rosa tiene un potencial enorme y su posición geográfica es algo que estamos aprovechando". "Lo que pasa por Santa Rosa tiene que dejar algo en Santa Rosa: esto significará trabajo, actividad y movimiento económico para los santarroseños y los pampeanos", definió.

A lo Ziliotto, Di Nápoli también se golpeó el pecho. "No fue casualidad. Preparamos la ciudad para esto: reformamos el Código Urbano y el de Comercio, habilitamos nuevos corredores comerciales, asfaltamos la circunvalación para el tránsito pesado, agilizamos los procesos administrativos y modificamos nuestro esquema tributario", explicó al destacar las acciones de gobierno que pavimentaron el camino a los anuncios del martes.

Otra avanzada en el Concejo Deliberante

Di Nápoli, además, le impuso al Concejo Deliberante un tema que le queda incómodo a la oposición. Al día siguiente de la final del mundial, cayó la propuesta para una reformulación de las tareas del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSU). La secretaria de Gobierno, Carmina Besga, defendió de modo encendido la iniciativa, que se aprobó este miércoles en una sesión especial.

También dejó su mensaje político y aseguró que “Di Nápoli revirtió la curva de decadencia que tenían las gestiones en Santa Rosa hasta 2019”. También le dio aire a quienes la posicionan como la sucesora que pretende “Copete”, cuando confirmó que le interesaría seguir aportando a un proyecto local.

“Santa Rosa es la ciudad que he elegido como pampeana para llevar adelante mi proyecto de vida y en la que estoy criando a mi hija. Me hace muy feliz que Santa Rosa esté todos los días mejor”, dijo.

Carmina Besga, este lunes, ante el Concejo Deliberante: terminó el Mundial de fútbol y arrancó el partido por 2027.

El radicalismo votó en contra y pataleó porque consideró que el Ejecutivo pretende un tratamiento exprés. Ese fue el cuestionamiento del concejal radical Diego Camargo, aunque admitió que una idea similar tuvo en su momento, sin poderla concretar, la gestión del intendente Leandro Altolaguirre, de la UCR.

También resonó un cuestionamiento gremial desde la Asociación de Trabajadores del Estado, que planteó que se debilitaba la estabilidad del empleo de esos sectores comunales. Y se quejó la Cámara de la Construcción porque se habilita la venta de hormigón por parte del organismo municipal.