La Pampa: Ziliotto acordó un aumento con los gremios estatales y pone una pausa sindical en la interna del PJ

El gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , logró una pausa para el conflicto sindical que le podía asomar en medio del tironeo de la interna que sacude al peronismo provincial y arregló en paritaria un incremento salarial por encima de la paritaria. Ganó el alivio y hasta los elogios de los gremios .

El poder sindical juega también en la puja con la que el peronismo acomoda sus bultos proselitistas para el año que viene. Es consciente, también de lo que se juega el gobierno en ese proceso que derivará en unas elecciones que ponen en juego todo.

El acuerdo garantiza la paz hasta octubre, pero a la vez deja en evidencia las grietas entre los sindicatos y distintos grados de acercamiento o enfrentamiento con el Ejecutivo.

Tal vez el logro más importante del gobierno haya sido el acuerdo sin conflictos estridentes con los gremios docentes. En esa paritaria el espacio que tiene mayor peso es la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) , que últimamente había elevado el tono de confrontación, a partir de la presión de las bases y de sectores opositores internos.

El triunfo de la lista Celeste y Violeta en las elecciones alivió a esa conducción sindical , que esta vez no tardó en ponerse de acuerdo con el Ministerio de Educación del gobierno peronista.

En plena negociación paritaria, la nueva secretaria general de UTELPa Claudia Calderón recibió el respaldo de Roberto Baradel.

UTELPa responde a CTERA y salió fortalecida tras las últimas elecciones en las que Claudia Calderón asumió como nueva secretaria general con respaldo de Roberto Baradel. Pero además ganó con claridad en la Seccional Santa Rosa, capital de la provincia, donde la oposición Rosa y Verde puso todas sus fichas para dar el batacazo.

Los otros gremios docentes son generalmente más proclives al acuerdo con el gobierno. Esta vez no fue diferente. Cristian Paulino y Pablo Bertone son, respectivamente, las referencias de la escuela técnica (AMET) y de la Docencia Privada (SADOP), espacios identificados con el peronismo que no demoraron el sí.

Rebeldes y seguidores de Sergio Ziliotto

El acuerdo no fue del todo sencillo. El tironeo comenzó la semana pasada, pasó a un cuarto intermedio y fue necesaria otra cumbre negociadora esta semana. Aun así, el arreglo no es completo ya que el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública (Sitrasap) no firmó el pacto y denunció “una oferta miserable”.

En la vereda contraria se enroló la Unión de Personal Civil de la Nación (UCPN), que se mostró rápido para la firma. El día en que todos los demás sindicatos dieron un portazo, UPCN ya anunció que aceptaba la primera oferta oficial.

Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

En base a ese perfil menos combativo, UPCN ya no es parte de la Intersindical. Funciona bajo la jefatura de Jorge Lezcano, que es parte del sector interno del PJ Identidad Peronista y que elevó su perfil en las últimas semanas a tal punto que fue hasta presentado como probable precandidato a gobernador por algunos otros dirigentes sindicales cercanos, como José Bocalatte, del Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax). Bocalatte se anota entre los posibles comandantes de la CGT Centro Sur, que discute su futuro.

Lezcano, como contó Letra P, es un histórico del peronismo sindical, tiene estructura gremial y partidaria, funcionó como ziliottista en todos estos años e incluso es asesor del gobernador, pero a la vez pactó para gestionar Santa Rosa con el intendente Luciano di Nápoli y siempre conservó puentes con el vernismo.

Otro gremio muy cercano al ziliottismo, y que por eso quedó al margen de la Intersindical, es el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), cuyo hombre fuerte es Rubén Darío Caselli, también parte de la CGT.

Las distinciones de La Pampa

El secretario general de Luz y Fuerza Julio Acosta aceptó el acuerdo y admitió que podía ser mejor, pero sintetizó: “no vivimos en un tupper”. El militante del Partido Comunista bancó la propuesta oficial y fue más allá: “no hay mucha duda de a quién votar en las próximas elecciones”, aseveró en tono crítico con el ajuste libertario.

Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, se puso la camiseta del acuerdo: "no vivimos en un tupper". FOTO: www.radiokermes.com

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la comandanta Susana Funes también concedió. “Entendemos la situación económica y el contexto nacional. La paritaria, los aumentos y la cláusula gatillo son cosas que no pasan en ninguna provincia hoy de la Argentina”, dijo.

Con la propuesta oficial aceptada, el incremento salarial en lo que va de 2026 llegará al 22,54% contra una inflación del 18,97%. El gobierno también garantizó disparar una cláusula gatillo en los meses siguientes y garantiza que ningún trabajador percibirá un sueldo por debajo de la Canasta Básica Total que determina el INDEC.

El mínimo de un estatal pampeano, este mes, será de $1.318.988. Si ese trabajador tiene una familia tipo, ese mínimo llega a $1.671.012. El oficialismo se comprometió a tratar de llegar a $1.850.000, que fue el reclamo de la Intersindical.

Intersindical con patas de la CGT y de la CTA

La Intersindical la integra también la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), bajo la batuta de Roxana Rechimont y como brazo fuerte de la CTA. Aceptó la oferta mejorada, después de tirar de la cuerda, pero lo hizo de manera crítica y bajo la advertencia respecto del futuro.

Roxana Rechimont, secretaria general de ATE en La Pampa: siempre durísima con el intendente Luciano di Nápoli. FOTO: www.radiokermes.com

Es parte del grupo de sindicatos la Asociación del Personal Legislativo (APEL) que maneja Aldo Bafundo y que agrupa a los trabajadores de la Cámara de Diputados donde pisa fuerte la vicegobernadora Alicia Mayoral. Mayoral está jugando fuerte en la interna, bajo el padrinazgo de Carlos Verna.

En la misma mesa se sienta el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales. El secretario general es Alejandro Melón, que a su vez integra la gestión nacional y es parte de la CGT.