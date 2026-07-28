La Pampa: la irrupción del peronismo blue ya tensiona la gestión de Di Napoli en Santa Rosa

Luciano di Nápoli , el intendente de Santa Rosa , afirma desde la gestión la construcción de su candidatura a gobernador de La Pampa . En ese camino, no le pone freno al crecimiento de un espacio peronista por fuera del PJ , se transparentan nuevas enemistades y las tensiones están en un momento cúlmine .

“Copete” monitorea el nuevo sello Fuerza Pampa , que le puede servir de plataforma si no encuentra su lugar en el PJ. Di Nápoli no aparece formalmente en esa estructura, encabezada por el intendente de Lonquimay, Manuel Feito , pero ya dieron la cara funcionarios del riñón de la Municipalidad de Santa Rosa , al presentar las 1.600 afiliaciones con las que el nuevo espacio superó las expectativas en su primera avanzada sobre la provincia.

Esas jugadas provocan tironeos y especulaciones con el 2027 en el radar . La aprobación de una ordenanza clave para jerarquizar al organismo encargado de los Servicios Urbanos en Santa Rosa fue para el intendente una victoria a lo Pirro. Bajo presión, logró la sanción de la normativa, pero con el faltazo de dos soldados del bloque oficialista en el Concejo Deliberante . Todos en la política pampeano lo entienden como un claro mensaje de la interna del peronismo.

Este lunes, Fuerza Pampa salió a golpearse el pecho. El nuevo sello, como anticipó Letra P , es una movida para generar un peronismo por fuera del PJ , pero también con adhesiones que provengan de otros palos.

El que pone la cara es Feito, que acompañó a di Nápoli el año pasado en la desafiante aventura de confrontar contra el gobernador Sergio Ziliotto por la presidencia del PJ. Al presentar 1.600 afiliaciones, un número que superó las expectativas dirigenciales en el escaso tiempo de cosecha, ya dieron la cara funcionarios de la gestión capitalina.

Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa, capital de La Pampa, al anunciar su renuncia a los cargos en el PJ. Al lado, Shirley Bustos, su frustrada candidata a vice, y Manuel Feito, intendente de Lonquimay. FOTO: www.radiokermes.com

Llevando las cajas y la documentación ante el Tribunal Electoral de La Pampa aparecieron el juez de Faltas César Ortiz, el secretario de Nuevas Economías, Pablo Ferrero, y la apoderada del espacio, Mayra Blanco, que como directora Administrativa responde a Carmina Besga en la Secretaría de Gobierno.

Besga, comandanta política de la gestión de Di Nápoli, no disimuló tampoco su simpatía por el accionar de Feito. “Manu es un compañero, lo respeto muchísimo. Yo soy afiliada al PJ, el intendente también, pero conversamos con todos los compañeros de los partidos, el diálogo es una de las características más valiosas del intendente”, definió.

Dos faltazos peronistas en el Concejo

Besga tuvo que muñequear en el Concejo Deliberante para que saliera la ordenanza que jerarquiza el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSU).

Los concejales del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) Lucas Ovejero y Mariano Alfageme le sacaron el cuerpo a la sesión, pero el oficialismo logró la aprobación con el voto de cuatro de sus concejales, incluyendo a la viceintendenta Romina Montes de Oca y la mano alzada de Fernanda Oddi, del PRO.

Lorena Guaiquián (marinista), Rocío Olguín y Francisco Bompadre, del bloque del PJ en el Concejo de la capital de La Pampa. Ausentes, Lucas Ovejero y Mariano Alfageme. FOTO: www.radiokermes.com

Las ausencias oficialistas expusieron como nunca antes el nivel de tirantez de la interna peronista. Alfageme es de Patria Grande y el jefe de bloque Francisco Bompadre le reprochó la actitud. “Le dio tos, parece que durmió destapado”, lo acusó. La sospecha es que recibió presiones del gobierno provincial.

Ovejero es del sector interno Nuevo Espacio de Participación (NEP) y responde al gremio UOCRA y a la diputada Liliana Robledo, que se posiciona para pelear la intendencia. Además, Ovejero preside el Consejo Local de Unidades Básicas, cargo que le manoteó a Di Nápoli tras la interna partidaria del año pasado.

Fuerza Pampa fustiga a Sergio Ziliotto

Así como el intendente capitalino hace campaña desde la gestión, es probable que en ese mismo escenario le aparezcan daños colaterales de la disputa interna. Porque son también algunos de sus funcionarios de gestión los que aparecen detrás del sello Fuerza Pampa, en lo administrativo y en la militancia.

La formalización del nuevo espacio incluyó adhesiones de 42 municipios de la provincia. “Esto recién empieza. Fuerza Pampa ya está en marcha y seguiremos recorriendo la provincia para construir una alternativa amplia, participativa y profundamente pampeana”, dijo Feito.

La conducción de Fuerza Pampa al presentar las afiliaciones: junto a los intendentes Manu Feito y Gustavo Pérez, funcionarios de la gestión de Luciano di Nápoli, jefe comunal de la capital de La Pampa.

También forma parte de la mesa de conducción el intendente peronista de Anchorena, Gustavo “Pata” Pérez. El jefe comunal no ahorró sus cuestionamientos al gabinete de Ziliotto. "A veces las decisiones se toman detrás del escritorio, pero los que estamos en la trinchera somos nosotros", advirtió. Se quejó de que "los intendentes lamentablemente en el último tiempo no han sido escuchados”.

Pérez fue más allá y dejó a cielo abierto la disputa entre sectores del peronismo. "Nos llaman funcionarios y nos retan cuando nos juntamos. Y nos juntamos porque lo que queremos es solucionar los problemas de la gente", señaló.

El rol de Carlos Verna

Tanto Feito como Pérez reconocen su liderazgo político en el exgobernador Carlos Verna, que también conserva el diálogo con Di Nápoli y tiene con Ziliotto una histórica trayectoria de cíclicas confrontaciones y reconciliaciones.

La vicegobernadora Alicia Mayoral se mostró este lunes con Carlos Verna. Mensaje desde la Plural.

Desde General Pico, el caudillo del PJ hace silencio pero monitorea la interna y cada tanto mueve un hilo o hace una aparición para marcar la cancha. Aún afuera del terreno institucional, tiene capacidad de conducción y poder de daño.

Este lunes, la comidilla del sistema político provincial fue la foto que Verna se sacó con la vicegobernadora Alicia Mayoral. “Una buena manera de comenzar la semana”, posteó la vice, que es uno de los nombres que la mayoritaria Línea Plural tiene en gateras para la pelea por la gobernación del año que viene.

El ultravernismo agita también a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, y al diputado provincial Hernán Pérez Araujo, mientras que el preferido del ziliottismo es el senador Daniel “Pali” Bensusán y anota como alternativa al diputado nacional Ariel Rauschenberger.