Guerra de dietas: los senadores cobran el doble que los diputados y Martín Menem culpa a Victoria Villarruel

La secuencia se repite con frecuencia. Este lunes, la paritaria de empleados del Congreso dispuso un aumento y se trasladó a las dietas del Senado , porque así lo dispone una resolución votada en el recinto en abril de 2024. Con el incremento, cobrarán 13 millones brutos en enero. En Diputados, los números son diferentes.

Según el último recibo de sueldo publicado en la página web, en marzo el ingreso de los legisladores de la cámara baja alcanzó los 6.550.000 pesos, que con descuentos quedaban en poco más de cinco millones. En estos meses hubo aumentos, pero en el último año de Milei los ingresos de los senadores duplicarán a los de sus vecinos, un hecho inédito.

El conflicto surge porque en Diputados ningún bloque quiere debatir sobre sueldos en el recinto. Martín Menem dispone los aumentos y este lunes defendió los haberes que reciben sus pares y acusó por la diferencia con el Senado a Victoria Villarruel . "Tiene una agenda distinta. A ella la eligieron los votantes que votaron a Milei, que querían libertad económica, no intervención estatal", definió a la vicepresidenta, en declaraciones televisivas.

La vicepresidenta repite siempre su defensa: que los senadores definen sus ingresos y no puede impedirlo, porque no tiene una banca. Molesta por las críticas, el año pasado abrió un formulario para donar dietas. No todos se anotaron. En la Casa Rosada le achacan haber congelado los ingresos durante el verano de 2025 y abandonar la práctica. Villarruel justificó aquella decisión en que no había período ordinario de sesiones.

El acuerdo paritario firmado este lunes contempla aumentos escalonados del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. La mejora de los ingresos alcanza 6,96% y se traslada directo a los bolsillos de los senadores, pero no así a las de los diputados.

La resolución de la cámara alta establece que las dietas se calculan sobre la base de módulos parlamentarios. Cada senador percibe el equivalente a 2.500 módulos por dieta, más 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Además, desde 2024 se incorporó una dieta adicional anual, que se liquida como aguinaldo.

Ante el repudio que hay por cada aumento, se hizo habitual que los senadores pidieran suspender los aumentos. En enero se incrementaron y en 2027 alcanzarán 13 millones de pesos.

Otros culpables

Hasta este martes, el bloque La Libertad Avanza del Senado no había renunciado oficialmente a sus dietas, como ocurrió el año pasado. En el resto de los bloques hay posiciones disímiles. Había senadores que donan sus ingresos, como Alicia Kirchner, quien cobra su jubilación como exgobernadora.

El riojano Fernadno Rejal fue el único miembro de Unión por la Patria que giró sus haberes a su provincia. Menem apuntó contra los senadores, sin dar nombres. “No es solo Villarruel. Son los senadores que se dan el aumento entre ellos”, sostuvo el riojano.