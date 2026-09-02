Frente a intendentes, Sergio Massa no descartó ser candidato a presidente: "Si hay que jugar, vamos a jugar"

Sergio Massa reunió en sus oficinas de Avenida Libertador a los cinco intendentes del Frente Renovador de la Sexta sección electoral bonaerense y les pidió redoblar el trabajo territorial de cara a 2027. En el encuentro, el ex ministro volvió a hablar de una candidatura el año próximo y de su decisión de jugar, tal como adelantó Letra P .

El mensaje de fondo fue directo. Massa habló al grupo que también integraron legisladores del sudoeste provincial de la necesidad de apostar por la unidad del peronismo, pero con una advertencia que no dejó lugar a dudas: "Si hay que jugar, vamos a jugar", les dijo, y agregó que, llegado el momento, "si hay que poner el pecho, se va a poner".

En paralelo, este miércoles empezó a crecer el operativo clamor del massismo. El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense , Alexis Guerrera, dijo que el líder del Frente Renovador “es el indicado para revertir" las políticas de Javier Milei y no descartó una posible PASO con Axel Kicillof.

El grupo de asistentes estuvo encabezado por los intendentes de Tres Arroyos, Pablo Garate, de Tornquinst, Sergio Bordoni; Ricardo Marino, de Patagones; Matías Nebot, de Saavedra, y Carlos Bevilacqua, de Villarino. Son la fuerza territorial de un armado que tiene presencia en todos los municipios de la Sexta, donde el massismo quiere ganar músculo. Garate, Marino y Nebot podrían reelegir en 2027 porque están en su primer mandato; Bordoni y Bevilacqua ya llegaron al límite y necesitarían una reelección indefinida que el propio bloque de Massa no acompaña en la Legislatura bonaerense .

El objetivo declarado del encuentro fue relevar la situación de cada distrito y escuchar los reclamos vecinales, además de medir cómo está la estructura del espacio en el interior de la provincia. Como en todos los encuentros que viene encabezando en sus oficinas de Libertador, Massa les pide a los dirigentes "sin tierra" de su espacio que caminen los municipios, incluso en los que gobierna el peronismo.

Ese llamado a no descuidar el territorio tiene, además, una lectura hacia 2027. En estas rondas seccionales, Massa ya habla en privado de encabezar una candidatura presidencial propia. "Tiene ganas", resumió un dirigente del FR.

Activen Buenos Aires

La reunión con la Sexta se suma a una movida que el FR desarrolla sección por sección. Hace algunos días fue en la Quinta, con una reunión en Maipú en la que se empezaron a plantarse candidatos en todos los distritos, con el nombre destacado de Juan Manuel Cheppi en Mar del Plata. Después, el FR se activó en la Séptima y ahora le tocó a la Sexta. La lógica se repite en cada parada: relevar distrito por distrito y ordenar los equipos locales antes de discutir candidaturas.

Sergio Massa

La instrucción de fondo es instalar nombres propios en cada uno de los distritos bonaerenses, más allá de que la definición de candidaturas se resuelva con unas PASO o con una negociación de listas. La consigna es que en cada localidad haya siempre un referente del FR que recorra el territorio y tenga nombre propio instalado, gane quien gane esa discusión.

PASO en el horizonte

Ese trabajo de hormiga también funciona como preparación para un escenario que Massa empezó a mirar de cerca: una eventual interna con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en una PASO. Esa hipótesis volvió a asomar esta semana, con Massa y Kicillof trabajando a fondo con sus estructuras rumbo a 2027.

Alexis Guerrera

La agenda del FR no se detiene. El viernes 4 de septiembre, desde las 18, dirigentes e intendentes del espacio —sin la presencia de Massa— se reúnen en Junín para replicar el esquema en la Cuarta sección, donde el FR tiene presencia en 17 de los 19 distritos. Ese armado se apoya en tres intendentes —Juanci Martínez, en Rivadavia; Darío Golía, en Chacabuco, y Fernando Rodríguez, en General Pinto— y en la representación legislativa de Guerrera y de la senadora provincial Valeria Arata, que asoma para competir en Junín.