La Pampa: Alicia Mayoral y Fernanda Alonso se chocan en el vernismo por la silla de Ziliotto

La sucesión de La Pampa, en juego. La intendenta Fernanda Alonso y la vicegobernadora Alicia Mayoral, junto al gobernador Sergio Ziliotto. Atrás, el diputado Hernán Pérez Araujo y el senador Paly Bensusán. FOTO: El Diario de La Pampa.

La intendenta de General Pico , Fernanda Alonso , retomó la actividad partidaria en las últimas horas y se metió en el debate en torno a la construcción política del peronismo de La Pampa , luego de unas semanas en que la vicegobernadora Alicia Mayoral le copara la escena. Las dos son apadrinadas políticamente por el exgobernador Carlos Verna .

Alonso, que gobierna la segunda ciudad de la provincia y ya anticipó que no irá por una nueva reelección , es una de las anotadas en la carrera por la sucesión del peronista Sergio Ziliotto , que no tiene oportunidad legal de un nuevo mandato. La jefa comunal hizo un viaje de gestión a los Estados Unidos , que durante más de una semana la alejó del territorio. Mayoral, quien también está posicionada en la línea de largada, elevó en esos días su perfil y se expuso en encuentros, actos y apariciones en las redes.

La conducción del peronismo supone que un acuerdo entre Ziliotto y Verna cerrará la grieta que sacude la interna de la mayoritaria línea interna Plural , aunque para atar el paquete completo el PJ necesita contener los pasos del intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli .

Alonso y Mayoral son históricas enemigas íntimas, con vaivenes en su vínculo político. Ambas exhiben puntos fuertes y debilidades en la carrera por la gobernación, donde también están anotados por el ala zilottista el senador Daniel “Pali” Bensusán y el diputado Ariel Rauschenberger .

Por alguna razón, y aunque las elecciones todavía no tienen fecha , usinas partidarias y mediáticas instalan en las últimas semanas la idea de que Mayoral tendría la venia de Verna. Por ahora es una suposición. Alonso, que mantiene contacto tanto con el gobernador actual como con el ex, no se baja de la pelea. “Tengo 51 años, ¿te parece que me voy a quedar quieta?”, lanzó este lunes, cuando también interpretó que el PJ “tiene que trabajar mucho para adentro y dirimir las internas”.

Juntas, la vicegobernadora Alicia Mayoral y la intendenta Fernanda Alonso: ambas son apadrinadas por Verna, pisan fuerte en General Pico y están en carrera por la sucesión de Sergio Ziliotto.

Una y otra consultan todos sus pasos con Verna antes de hablar o de mover una pieza. En el caso de Mayoral, que tiene 66 años, una de las circunstancias que se señala como fortaleza es que si fuera gobernadora no tendría reelección a mano, porque ya es integrante de la actual fórmula. Ese detalle podría facilitarle al PJ postergar una discusión más de fondo, que no es la institucional, sino el liderazgo político de los próximos años.

La foto que sacudió al PJ de La Pampa

Tal como contó Letra P, la foto de Mayoral con Verna a fines del mes pasado sacudió la interna. Diversos sectores políticos y mediáticos la interpretaron como un gesto potente. A Verna le encantan los mensajes crípticos, que fortalecen su padrinazgo, aunque dejen la puerta abierta a interpretaciones múltiples.

Alicia Mayoral y Carlos Verna hicieron la foto-mensaje que a fines del mes pasado sacudió la interna del PJ y disparó interpretaciones múltiples.

Desde aquel día, Mayoral se mostró en público más de lo que suele ser habitual. Jugó con otra foto en redes con el diputado ultravernista Hernán Pérez Araujo y aunque gambeteó entrevistas y declaraciones altisonantes se hizo escuchar en actos y discursos públicos. “No hagamos más grietas y aunemos esfuerzos. Cuenten conmigo, estoy a disposición”, dijo aprovechando su rol institucional en la asunción de La Pampa al frente del Parlamento Patagónico. La camporista María Luz Alonso asumió ese cargo con demora, después de un conflicto legislativo regional.

Uno de los roles de Mayoral en los últimos años ha sido juntar partes distanciadas. Desde su lugar aportó a la armonía de dirigentes oficialistas en tironeo casi permanente. Dialoga con todos los sectores y la conducción del PJ le reconoce esa virtud.

Puentes con Carlos Verna y Sergio Ziliotto

Alonso no se aparta de la pelea, ni se siente corrida por nadie. El año que viene la elección provincial pondrá todo en juego y la intendenta piquense repite en su gabinete que hay que afrontar la gestión y el día a día. Las postulaciones, afirma, decantarán en el momento indicado. Ya se apartó de la pelea por otra reelección en Pico, lo habló previamente con Verna y no dará marcha atrás en esa decisión personal.

Tiene obvio vínculo con el gobierno provincial de Ziliotto, pero nunca se privó de los cuestionamientos internos a la construcción política del PJ. Se junta periódicamente con otros intendentes y teje relaciones, aunque percibe que la rosca no es su gran habilidad. Como parte de su gestión, Alonso estuvo recientemente en Saint Louis, Chicago e Indiana, en un viaje organizado por la Red de Innovación Local (RIL) y CREA. Bayer fue el sponsor principal de la actividad, con Cargill y Advanta como aliados estratégicos.

Fernanda Alonso, con la bandera argentina, en una de las visitas que hizo en su viaje a los Estados Unidos.

Alonso conoció el Donald Danforth Plant Science Center, dedicado a la investigación en ciencias de las plantas, y 39 North, un distrito pensado para concentrar científicos, empresas, startups e inversores vinculados a la agrotecnología. En la visita a Fair Oaks Farms hizo contacto con un complejo agroindustrial que combina producción a gran escala, incorporación de tecnología, educación y sustentabilidad. Incluye el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Un modelo municipal que despertó interés para retener población y fortalecer el arraigo, fue el de Hammond, Indiana. El intercambio incluyó además reuniones con autoridades de Creve Coeur, Chesterfield y Saint Peters.

La película del peronismo

Durante esa ausencia de Alonso, la gran puesta en escena de Mayoral ocurrió en el tradicional Festival de Cine Nacional que se hace en Pico. Aprovechando el viaje de la intendenta, la vicegobernadora se adueñó del escenario, tomó la palabra, hizo un alto despliegue y se rodeó de figuras para mostrar respaldo.

Alicia Mayoral en el centro de la escena, en el festival del Cine de General Pico y rodeada de legisladores y autoridades del Ejecutivo provincial.

La gestión comunal quedó totalmente corrida de ese encuentro que ya es un clásico de la cultura de la ciudad ubicada en el norte provincial. La organización, históricamente financiada por la municipalidad, corre por cuenta de la Asociación Italiana XX de Septiembre, bajo la presidencia de José Luis Angelucci. Angelucci fue funcionario de Alonso en la comuna, pero la intendenta lo echó y el dirigente encontró resguardo en los tinglados de Mayoral.

Esa noche rodearon a la vicegobernadora, entre otros, los diputados los diputados Martín Balsa (Nuevo Encuentro), Frabricio Ortiz (Compromiso Peronista), Silvia Larreta (Plural) y María Luz Alonso (La Cámpora), además de los secretarios de Turismo Saúl Echeveste y de Cultura Pablo Lucero. Incluso se arrimó al fogón la legisladora radical Gisella Cuadrado. Para General Pico, fue un montaje político fuerte.