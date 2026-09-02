Legislatura bonaerense: Mario Ishii se plantó y trabó el avance de los proyectos de Kicillof en el Senado

Legislatura bonaerense: la negativa de Mario Ishii en el Senado hizo que se volviera a postergar el debate de los proyectos de Kicillof.

La interna del peronismo quedó otra vez expuesta en la Legislatura bonaerense tras la reunión de la comisión de Salud en la que se truncó el tratamiento de los proyectos enviados por Axel Kicillof . La negativa del senador Mario Ishii con una de las iniciativas del Ejecutivo hizo que se volviera a postergar el debate.

El presidente de esa repartición en el Senado, el kicillofista Pedro Borgini , decidió mantener en estudio los dos proyectos del gobernador ante la falta de consensos para avanzar con su tratamiento. Según pudo saber Letra P , el resto de los representantes de Fuerza Patria estaba dispuesto a darle luz verde a una de las propuestas para tratarla en el recinto.

Borgini resolvió mantener en estudio los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo bonaerense, que habían sido presentados la semana pasada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , durante una reunión informativa.

Los expedientes proponen crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Ambos proyectos habían quedado bajo análisis de los integrantes de la comisión.

Según pudo saber Letra P , en principio solo estaba previsto tratar el proyecto para crear el laboratorio bonaerense. La iniciativa para integrar el sistema sanitario provincial, en cambio, continuaría en estudio, de acuerdo con lo explicado por Borgini al inicio de la reunión.

El oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para emitir un despacho favorable y habilitar el tratamiento de los expedientes en el recinto, por la sorpresiva postura del senador peronista Mario Ishii. A pesar de contar con mayoría en la comisión, el peronismo no logró sortear las diferencias internas, a las que se sumó el pedido de representantes de la oposición de seguir evaluando el tema.

La Comisión de Salud Pública analizó distintos proyectos vinculados al sistema sanitario



https://t.co/ToXiK8E3qO pic.twitter.com/afNj2dGJNw — Senado BA (@Senado_BA) September 1, 2026

Se plantó Mario Ishii

El punto de mayor tensión se produjo cuando Ishii, que participó de manera virtual en la reunión, comunicó su rechazo al acompañamiento de la iniciativa, a pesar de que en la previa había anticipado avanzar en, al menos, uno de los proyectos.

La situación generó desconcierto entre los integrantes de la comisión y dejó expuestas las dificultades del oficialismo para ordenar una posición común sobre las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial.

Minutos después llegó el jefe del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, quien manifestó su malestar por la falta de avances en proyectos que llevan meses postergados. El episodio vuelve a mostrar las diferencias dentro del peronismo en el Senado bonaerense.

No es la primera vez que Ishii hace un desplante en el marco de la interna. En la primera sesión del año acusó a Kicillof de no querer tratar sus proyectos sobre emergencia sanitaria y alimentaria en la provincia, y remarcó que invitó al gobernador a caminar el conurbano.

Escándalo en el Senado bonaerense



A los gritos, Berni le recriminó a Magario el parate de seis meses y el "desorden" en la cámara. Ishii cruzó a Kicillof por la crisis social en el conurbano



https://t.co/OMe9LFqmR5

@JuanRubinacci pic.twitter.com/3dUOCi8ibd — LETRA P (@Letra_P) June 24, 2026

Qué proponen las iniciativas de salud

El proyecto del SIPBA plantea integrar los distintos sectores del sistema sanitario, incluidos el público, el privado y el de la seguridad social, bajo la coordinación del Ministerio de Salud provincial.

La iniciativa también contemplaba una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada de acuerdo con los distintos niveles de complejidad. El objetivo planteado consiste en mejorar la articulación entre los distintos sectores y facilitar el acceso a los servicios sanitarios.

Mario Ishii en el Senado bonaerense

Por otra parte, el proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense apunta a fortalecer la producción pública de medicamentos y otros productos médicos. La propuesta busca garantizar el abastecimiento en la provincia y los municipios y reducir costos.

Además de Borgini e Ishii, de la reunión participaron Betina Riva y Diego Valenzuela (LLA), Berni, Roxana López y Mónica Macha (FP), María Emilia Subiza y Alex Campbell (PRO).