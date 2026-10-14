Después de echarla de la Quinta de Olivos, el Gobierno cobija a María Belén Agudiez en el Correo

A menos de un mes de haber presentado su renuncia como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, María Belén Agudiez , mano derecha de Karina Milei , asumió una gerencia del Correo Argentino , según pudo confirmar Letra P de fuentes oficiales y sindicales.

Agudiez es la cuñada de Osvaldo Sosa , el exadministrador de la Quinta de Olivos que fue echado a mediados de septiembre en medio de una militarización de la residencia presidencial con dos centenares de efectivos de Casa Militar que fueron reasignados para realizar las tareas del personal civil desplazado a otras dependencias.

Si bien la Casa Rosada argumentó razones de seguridad, incluyendo amenazas internacionales y la necesidad de extremar medidas por la visita del papa León XIV , que ahora está en duda por la reciente operación a la que se sometió el pontífice, por lo bajo el Gobierno acusó supuestas "filtraciones" de información para realizar la razia en Olivos.

Sin embargo, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano , Agudiez quedó bajo sospecha judicial por el presunto desvío para un catering privado, llamado "Pancitos Caseros", de mercadería adquirida para la quinta presidencial. El emprendimiento es operado por Sosa y Analía Agudiez , la hermana de la exfuncionaria.

Actualmente, bajo el proceso 23-0016-LPU26, la Secretaría General de la Presidencia busca adquirir para las cocinas de Olivos y Balcarce 50, entre otras cosas, 50 kilos de entraña, 80 kilos de lomo, 60 kilos de asado, 1200 kilos de paleta y 2100 kilos de roast beef. Los que se presentaron piden entre 300 y 500 millones de pesos.

Los números no cierran. En Olivos se consume 4 veces más dulce de leche y 3 veces más mostaza que en la Rosada, según las compras de @KarinaMileiOk . Extraño ya que por la Rosada circulan 50 veces más personas que en la Residencia presidencial… (abro hilo)

Como contó Letra P, la exsubsecretaría multiplicó por 98 su patrimonio en dos años, tal como reflejan sus declaraciones juradas presentadas en la Oficina Anticorrupción.

El nuevo puesto, gestión Diego Santilli

Fuentes oficiales y gremiales confirmaron que Agudiez fue nombrada gerenta dentro del área de Relaciones Institucionales de la empresa estatal, que depende del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los sueldos en las direcciones oscilan entre los $ 8 y los $ 15 millones.

Desde su renuncia, aceptada el 20 de septiembre, en Balcarce 50 descontaban que Agudiez sería nombrada en otra dependencia. "Como Olivos dejó de estar en manos civiles, su puesto pasó a ser innecesario, pero seguro que la reubicarán", adelantaron a este medio en un despacho en el que analizaban que, de no hacerlo, el matrimonio Milei habría avalado tácitamente la denuncia de Pagano. Al cierre de esta nota, no había información de que Sosa hubiese sido nombrado en alguna dependencia.

Según reconstruyó este medio, Agudiez comenzó a trabajar con Eugenio Casielles y Ramiro Marra cuando ambos formaron parte de los inicios de La Libertad Avanza, pero para la campaña de 2023 se volvió muy cercana a Karina Milei. En Balcarce 50 fue apodada "la bruja" por sus intereses en el mundo del esoterismo, como el tarot y las creencias vinculadas a la protección espiritual.

Agudiez no es la primera figura karinista a quien El Jefe mantiene en la administración nacional a pesar de haberla desplazado de su puesto original. Javier Lanari, que ofició como mano derecha de Manuel Adorni, abandonó la secretaria de Prensa con la caída en desgracia del ex Jefe de Gabinete, pero un mes más tarde, en julio pasado, fue nombrado director del Banco de la Nación Argentina (BNA).