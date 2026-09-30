Militarización de la Quinta de Olivos: Karina Milei compra detectores de veneno y "agentes de guerra química"

El martes se conocerán las ofertas para la licitación con la que Karina Milei busca adquirir cuatro equipos de identificación por espectroscopia para la Casa Militar, encargada de la custodia del presidente Javier Milei . En plena militarización de la Quinta de Olivos , la secretaría general comprará aparatos que permiten detectar materiales peligrosos, como narcóticos y precursores químicos, de forma no destructiva, incluso en la comida.

Usada en la industria farmacéutica, la "espectroscopía Raman" permite, con luz láser, conocer la composición química y estructura molecular de un material, sin necesidad de rociarlo con un componente ni un reactivo. Las fuerzas de seguridad la utilizan para identificar narcóticos y sustancias explosivas.

Bajo el proceso 23-0018-LPU26, que figura en la web oficial de contrataciones Compr.Ar , Karina Milei busca comprar los cuatro aparatos portátiles, que pesan 650 gramos, para distribuir en la Casa Rosada y en la residencia presidencial, según dijeron a este medio fuentes oficiales. "Identifica el espectro más amplio de sustancias en forma sólida y/o líquida, incluidos explosivos, narcóticos, agentes de guerra química, productos farmacéuticos, materiales peligrosos y aditivos alimentarios, residuos químicos", detalla el anexo del pliego.

En febrero hubo una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en la avenida Paseo Colón. Fue cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que permanecía resguardada en el piso 11 desde hacía cuatro meses. Por la detonación resultaron heridos cuatro efectivos.

Fuentes de la Casa Rosada informaron a Letra P que a raíz de ese incidente fueron instalados dos escáneres prestados en la sede de Gobierno para analizar los paquetes que llegan cotidianamente. Ahora, a partir de la compra que quiere concretar El Jefe, también se controlarán los que vayan a Olivos, donde Milei pasa la mayor parte de su tiempo .

Los enemigos de Javier Milei

En coincidencia con la publicación de esta licitación, hubo un reciente incremento en el nivel de seguridad presidencial. Con la remoción del personal civil de Olivos, tal como describió el propio Milei en la entrevista en LN+, la Quinta se convirtió "en una base militar". "Porque tengo algunos enemigos pesados en el mundo", argumentó el Presidente.

La imagen ilustrativa que figura en el pliego.

En ese reportaje, el mandatario aseveró que entre 2025 y lo que va de este año el Gobierno deportó a "30 mil terroristas". Sin embargo, como contó Letra P, las estadísticas revelan que las expulsiones de extranjeros fueron, en promedio, unas 600 por año, mientras que los rechazos migratorios suman un número similar a lo expuesto por Milei. Con todo, la falta de documentación es la principal causa de prohibición al país y las alertas de Interpol u otros organismos figuran, lejos, en tercer lugar.

En su última conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier añadió que hubo "amenazas a funcionarios de primer nivel". Lo hizo al justificar la militarización de Olivos, al tiempo que desestimó la denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre supuestos negociados particulares con la compra de toneladas de alimentos para la residencia presidencial, para explicar la razia.

El pliego especifica que los aparatos deben contener "más de 13.000 sustancias en las bibliotecas y posibilidad de que el operador añada compuestos desconocidos". Dentro de esos compuestos, deben estar "explosivos, narcóticos, guerra química, productos farmacéuticos, material peligroso y materiales alimentarios (aditivos)".

Los regalos del Presidente

Más allá de las encomiendas que puedan recibir en la Casa Rosada, según contaron fuentes oficiales, con la adquisición de los equipos para utilizar en Olivos se extremarán los controles en los regalos que recibe Milei. En el registro oficial de obsequios hay anotados más de 1100 presentes dirigidos al Presidente desde su asunción, muchos entregados o enviados por "ciudadanos" sin identificar.

Además de obsequios protocolares, Milei ha recibido desde ropa hasta pinturas, pasando por libros y comestibles. Entre todos ellos hay cerca de un centenar de registros con alimentos, entre bebidas, alfajores, tortas de cumpleaños, quesos, mermeladas y productos regionales. Los equipos de identificación por espectroscopia analizarán los regalos que llegarán en el futuro.