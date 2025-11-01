El botín que se disputan Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa

El paquete a negociar es amplio y de peso. Incluye las leyes de presupuesto, fiscal y endeudamiento, la presidencia y vices de la Cámara de Diputados, autoridades de bloque en ambas Cámaras y cargos en organismos como el Banco Provincia, el Consejo General de Cultura y Educación y la Tesorería.

También la presidencia del PJ bonaerense, ya que el mandato de Kirchner termina el 18 de diciembre, los cuatro cargos vacantes en la Suprema Corte bonaerense y el gabinete bonaerense, integrado por figuras de los tres espacios políticos.

Kicillof debe enviar en los próximos días el Presupuesto 2026, la ley Fiscal Tributaria e insistirá con el endeudamiento que la legislatura ya le negó en reiteradas oportunidades . El gobernador no tuvo este año presupuesto por lo que está gobernando con el de 2024. “Esperemos que esta vez estén a la altura”, dijo en las últimas horas el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Como cada año, en esta discusión no entrarán solo legisladores, sino que tendrán un rol clave los intendentes que reclaman fondos para sus municipios. Si bien se debe encarar una negociación con la oposición, Kicillof tendrá que mirar primero puertas adentro y los tiempos corren. Hay quienes creen que al gobernador le conviene tratar esos proyectos antes del recambio legislativo.

Legislatura bonaerense

Pero para el diez de diciembre, cuando asuman los legisladores y legisladoras electas el 7 de septiembre, el peronismo deberá tener resueltas las nuevas autoridades. La de mayor peso es la de la Cámara de Diputados, para la que cada sector tiene un postulante: Kicillof impulsaría al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el Frente Renovador la continuidad de Alexis Guerrera y La Cámpora a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Después quedan otras autoridades para poner en la mesa de negociación como las vicepresidencias del Senado, ya que la presidencia continuará en manos de la vicegobernadora, Verónica Magario, y la presidencia de los bloques, que actualmente maneja el kirchnerismo. A partir del diez de diciembre buscará la continuidad de Facundo Tignanelli en Diputados y que también quede para ese espacio la del Senado, que requerirá una nueva figura ya que termina su mandato Teresa García, actual presidenta de bloque.

Dentro de ese paquete, tanto las tribus peronistas como las de la oposición pondrán sobre la mesa los cargos del Banco Provincia. Kicillof prorrogó sin fecha el mandato de los directores del Banco Provincia que habían sido designados por dos años en 2022. Son tres lugares. A esos se suman la vacante por la renuncia del fallecido Daniel Barrera y el lugar que se abrirá cuando en diciembre el massista Sebastián Galmarini deje el cargo para asumir la diputación nacional. A la discusión por los cargos en el Banco Provincia se sumarán los del Consejo General de Cultura y Educación, también con mandatos prorrogados, y los de la Tesorería.

Las vacantes en la Suprema Corte bonaerense

Un tema por demás importante es la situación de la Suprema Corte bonaerense que se encuentra funcionando con sólo tres de sus siete miembros: Hilda Kogan (Presidenta), Sergio Torres (Vicepresidente) y Daniel Soria, tras el fallecimiento de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud.

Hay cuatro lugares para ocupar y en el peronismo todos quieren los asientos del oficialismo que podrían ser al menos dos. El ministro de Justicia, Martín Mena, alineado al cristinismo, ya dijo que se esperaba que esas vacantes puedan ser cubiertas antes de fin de año, pero el gobernador no pareciera tener el mismo apuro. Esa negociación promete ser ardua.

PJ y Gabinete

Hay dos temas más que sensibles que entrarán en la mesa de negociación. Por un lado el futuro del PJ bonaerense que preside Kirchner pero que finaliza mandato el 18 de diciembre. El kirchnerismo busca su continuidad pero un grupo de intendentes está empujando la renovación, suenan los nombres de Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. Kicillof ya avisó que él no irá por el partido pero no rechaza que, si así quieren, lo hagan los jefes comunales.

Maximo Kirchner, búnker

Finalmente llegará la hora del gabinete. Una fuente del entorno del gobernador en diálogo con Letra P dejó abierta la posibilidad de que haya modificaciones a fin de año. En principio se tendrá que resolver el futuro del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, pero además la continuidad o no de las figuras de La Cámpora y el Frente Renovador que lo integran.

Los primeros ocupan los ministerios de Justicia, Salud, Ambiente y el Instituto Cultural además de IOMA y el IPS. Los segundos tienen el ministerio de Transporte además de otros cargos de peso como el Puerto Quequén. Los kicillofistas más duros le reclaman al gobernador que libere algunos de esos lugares para dar más espacio a los aliados. Tras la derrota en 2021 la ecuación había sida la opuesta, el cristinismo intervino el gabinete bonaerense desplazando, entre otros, a Bianco, mano derecha de Kicillof que ocupaba la jefatura de Gabinete.

Sin puntapié para iniciar la negociación

Las conversaciones deben darse en un marco complejo con la interna especialmente recrudecida entre el kicillofismo y La Cámpora por el pase de facturas tras la derrota del pasado domingo. Si bien hay algunas charlas cruzadas de segundas y terceras líneas aún no se avanzó en resolver cómo se dará la negociación, menos aún en la concreción de encuentros.

Axel Kicillof y Sergio Massa

Cuando se negoció la estrategia electoral se generó una dinámica de reuniones de las que participaron Kicillof, Kirchner y Massa, acompañados por una o dos figuras de su entorno más algún intendente. Fueron reuniones tensas y largas que daban lugar a otros encuentros con dirigentes de cada sector, pero sin sus jefes políticos.

Un esquema similar se ideó para negociar las listas de la elección bonaerense designando representantes de cada sector que se reunían para definir cuestiones. No obstante, pese a ese trabajo previo casi vuela por los aires todo durante la noche del cierre de listas cuando se sentaron a cerrar los tres sectores. Resta conocer cuál será el mecanismo que logren consensuar en esta ocasión, cuando el tiempo apremia.