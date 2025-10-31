Pese a la guerra total con CFK, Axel Kicillof no piensa echar a los ministros de La Cámpora

Axel Kicillof con Florencia Saintout

Pese a la máxima tensión con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof por ahora no tiene la intención de pedirles la renuncia a los ministros de La Cámpora que integran su gabinete. La decisión se mantuvo firme este viernes mientras el gobernador bonaerense se reunía con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en el Parque Pereyra Iraola.

En el entorno del gobernador separan la gestión de la interna política. "Mientras ellos sigan acatando las órdenes del gobernador, la relación con CFK no influye", aseguraron fuentes cercanas a Kicillof.

#Berazategui Llegó Kicillof a la reunión con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en el Parque Pereyra Iraola



@Macarena_ram pic.twitter.com/2TJ1qeu7Ju — LETRA P (@Letra_P) October 31, 2025 Presión en el armado de Axel Kicillof Sin embargo, la presión interna escaló en los últimos días. Intendentes del MDF insisten con que el gobernador les pida la renuncia a los funcionarios que responden a la expresidenta. El pedido se volvió más explícito tras la carta de CFK, que dinamitó cualquier posibilidad de convivencia pacífica en el peronismo bonaerense. Los jefes comunales entienden que mantener a esos ministros en el gabinete debilita el proyecto político de Kicillof de cara a 2027.

Carlos Bianco Nicolás Kreplak.jpeg Tras la derrota del domingo, y en medio de una tensión creciente, Teresa García, senadora bonaerense y diputada nacional electa y referente del cristinismo, dejó abierta la puerta a una salida de los ministros camporistas. "Todos los ministros le tienen que presentar su renuncia al gobernador, para que tenga las manos libres para decidir con quién va", dijo en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco.

Ministros de La Cámpora El gabinete bonaerense cuenta con seis ministros identificados con La Cámpora. Además de Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos) y Florencia Saintout (InstitutoCultural), están Nicolás Kreplak (Salud), Daniela Vilar (Ambiente), Marina Moretti (Instituto de Previsión Social) y Homero Giles (IOMA).





Kreplak tiene una particularidad: aunque es camporista, mantiene una relación personal con Kicillof desde la militancia universitaria en la UBA y compartieron el gobierno nacional cuando uno era ministro de Economía y el otro viceministro de Salud. Vilar, en tanto, es una de las referentes ambientales de la organización que conduce Máximo Kirchner y tiene una pata en el armado de los intendentes de la Tercera. WhatsApp Image 2025-10-31 at 3.43.44 PM Entre los funcionarios más apuntados aparece Saintout. En La Cámpora creen que los intendentes que arengan a Kicillof para que pida la renuncia de la funcionaria de Cultura son Mario Secco, jefe comunal de Ensenada, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Ambos forman parte del núcleo duro del axelismo y protagonizaron varios cruces con la organización que conduce Máximo Kirchner en los últimos meses. Pedir las renuncias implicaría una ruptura abierta con La Cámpora y, por ende, con CFK. Y en la mesa política que rodea a Kicillof por ahora comparten la idea de no forzar ese movimiento y menos como reacción a una crítica a la estrategia electoral que llevó al triunfo de septiembre de Fuerza Patria.

