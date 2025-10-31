Axel Kicillof mostró tropa y decisión de liderar, pero evitó el cruce de pirotecnia con CFK

El que se vivió hoy en el parque Pereyra Iraola, Berazategui, fue un típico día peronista con sol y cielo despejado. Pero, sobre todo, por la cumbre que el gobernador Axel Kicillof encabezó con más de 40 intendentes que le responden, toda una respuesta con cuerpo político a la carta de Cristina Fernández de Kirchner contra el desdoblamiento electoral.

Lo que sí hubo: un apoyo unánime a la estrategia de desacople electoral impulsada por el gobernador y al espacio que lidera, cuestionamientos a la carta de la expresidenta por “falta de aporte” y la decisión de acompañar sin fisuras a Kicillof el próximo lunes, cuando presente en la sede de gobierno de La Plata el proyecto de presupuesto 2026.

A las tres de la tarde comenzaron a llegar los intendentes a la Casona que el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense tiene en el Parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, la locación que Kicillof definió a último momento cuando decidió que el encuentro no sería en la gobernación como estaba previsto.

Fueron más de 40 los jefes y las jefas comunales que dijeron presente. Apenas unos minutos después llegó el gabinete prácticamente completo, con excepción de las figuras de La Cámpora y el Frente Renovador que lo integran. Y a las 15.30 en punto arribó el gobernador. Habían estado todos juntos almorzando en la residencia que ocupa Carlos Bianco en La Plata.

“No se puede discutir por cartas”, el palo a Cristina Fernández de Kirchner

Si bien el clima previo estaba caldeado por la carta de CFK donde responsabiliza a Kicillof por la derrota electoral, no hubo definiciones de ruptura. Lo que sí se acordó es que los intendentes que integran el MDF estarán el próximo lunes en la gobernación para acompañar a Kicillof cuando a las 14.30, en el salón dorado, presente el presupuesto 2026.

“Vamos a ir a apoyar al gobernador, necesita los recursos”, dijo a Letra P un intendente cuando salió del encuentro pasadas las seis de la tarde. El presupuesto y el endeudamiento, entre otras leyes importantes, fueron señalados por varios de los intendentes que asistieron a la cumbre como las herramientas necesarias para garantizar sostenibilidad de gobierno.



Y, aunque varios de los presentes dijeron que no se habló en particular de la publicación de CFK, algunos jefes comunales manifestaron a la salida del encuentro que el documento de la exvicepresidenta cayó mal. “Entre compañeros no podemos estar discutiendo por cartas”, dijo una figura del interior.

Julio Alak: "Las posibilidades para 2027 están intactas"





Otros asistentes relativizaron la importancia del documento: “No le damos importancia”, dijo el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. “No fue motivo de análisis”, minimizó el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, quien sí se explayó en el mismo sentido que Bianco sobre las posibilidades electorales del peronismo para el 2027: “Están intactas”, aseguró.

A las 18.50, casi cuatro horas después de haber analizado los resultados electorales y en menor medida la carta de CFK, terminó la reunión. Los intendentes salieron cada uno con una carpeta y una idea común: hay alternativa peronista 2027; al menos, la que conduce Kicillof.