TODO ROTO

Peronismo en máxima tensión: Axel Kicillof define con intendentes el futuro de la interna con CFK

El gobernador está reunido con unos 40 jefes comunales del MDF. Algunos le piden romper con La Cámpora. La crítica de la expresidenta termina de detonar la guerra.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La Casona, del ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola.

La Casona, del ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibe este viernes a la tropa de intendentes que le responden para definir qué camino tomar luego de perder las elecciones frente a Javier Milei. La cumbre concentra la atención de todo el peronismo, que parece haber entrado en guerra total tras la declaración de CFK, quien culpó al gobernador por la derrota en Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Cerca de Axel Kicillof dicen que la relación con La Cámpora está terminada
TODO ROTO

Cerca de Kicillof dan por terminada la relación con La Cámpora

Por  Macarena Ramírez

Hasta La Casona, del ministerio de Desarrollo Agrario, ubicada en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui) llegarán unos cuarenta jefes comunales alineados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado diseñado por Kicillof para abrirse camino en la interna. En esa tropa hay un grupo que propondrá ir a fondo contra La Cámpora de Máximo Kirchner.

Hasta las 15:20 habían arribado Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Moreira (General San Martín) y Julio Alak (La Plata), entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1984329046532989217&partner=&hide_thread=false

Como había contado Letra P, el mandato del diputado como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense finaliza el próximo 18 de diciembre, pero, pese a la interna recrudecida en las últimas horas, Kicillof no irá por el sello partidario ni impulsará a otras figuras para que enfrenten al diputado. Sin embargo, tampoco se opondrá a los intendentes peronistas que quieran discutirle al hijo de la expresidenta la conducción del partido.

CFK vs. Axel Kicillof tras la derrota del 26-O

La ex titular del Senado presentó este viernes su visión sobre el resultado de las elecciones legislativas, que le dieron un triunfo contundente a Milei y provocan zozobras en un peronismo derrotado, para peor en su bastión de la provincia de Buenos Aires. Ese fracaso, estimó, se debe al desdoblamiento de los comicios decidido por Kicillof.

En un documento que difundió en las redes sociales, la expresidenta sostuvo que "desde la reapertura de la democracia en 1983, todos los presidentes, salvo Fernando de La Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1984213812770209855&partner=&hide_thread=false

Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la cruzó y afirmó que "no tiene ningún sentido erosionar el principal activo que tiene el campo nacional y popular. El futuro es con Axel".

El funcionario bonaerense cuestionó directamente el argumento de la expresidenta: "Dar por hecho que en elecciones simultáneas y paralelas el peronismo arrasaba en todo el país es propio de una ficción. Podría también haber sucedido que en un escenario de elecciones concurrentes se hubiera arrastrado a una derrota también en el ámbito provincial y municipal". Menéndez agregó que "a Milei lo salvó Trump, no del riesgo Kuka, sino del abismo que significan reservas cero".

Temas
Notas Relacionadas
Máximo Kirchner y Axel Kicillof: máxima tensión en el escenario de la derrota.
ARDE LA INTERNA

Kicillof se declara prescindente en la pelea por el PJ, pero les abre la puerta a los intendentes

No irá por el sello partidario personalmente ni impulsara una embestida contra Máximo Kirchner. Los que sí lo quieren y lo que pretenden La Cámpora.
Cámara de Diputados Buenos Aires. Axel Kicillof, Massa y Kirchner disputarán la presidencia 
JUEGO DE TRONOS BONAERENSE

Kicillof - Kirchner - Massa, tres tribus y tres nombres para la pelea por la presidencia de Diputados

El FR apostaría por la continuidad de Alexis Guerrera. Mariano Cascallares es el nombre que pelearía por el axelismo. Y Mayra Mendoza no se baja.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Gobernadores con Milei: un round de estudio con los reclamos de siempre y una agenda de reformas sin detalles

Por  Pablo Fornero
Toto Caputo con y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, debaten sobre la urgencia de acumular reservas.
Luisito y el Lobo

Caputo promete que acumulará reservas, aunque el agro adelantó ventas y no habrá lluvia de dólares

Por  Lorena Hak
Javier Milei, junto a gobernadores. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Milei y dos jugadas en un movimiento: equilibrio en la interna Karina - Caputo y pedido a gobernadores

Por  Pablo Lapuente
Karina Milei.
ECOS DE LA OLA VIOLETA

Karina Milei quiere el control de Justicia para negociar pliegos de la Corte en el Senado

Por  Mauricio Cantando