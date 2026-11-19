El intendente de Cutral Co compitió en 2023 contra el gobernador de Neuquén. En aquel momento representaba al peronismo.

En el salón de fiestas del Club Alemán de Neuquén , donde usualmente se celebran casamientos, Rolando Figueroa y Ramón Rioseco firmaron este jueves un matrimonio de mutua conveniencia para las elecciones del 14 de febrero . Este acuerdo político-electoral le permite al gobernador sumar a un antiguo adversario en su carrera por la reelección.

Rioseco, jefe comunal de Cutral Co, peleará por un cuarto mandato en la ciudad. Su partido es el Frente y la Participación Neuquina . En 2023 fue el candidato del peronismo que enfrentó al mandatario y quedó relegado a un tercer puesto. Figueroa intentó en ese momento arrebatarle el municipio, pero su alfil, Rubén “Ojito” García , cayó estrepitosamente frente al intendente, que arrasó con un 59,95% de los votos.

Luego de casi cuatro años de convivencia en la gestión, este jueves sellaron una alianza cruzada: el partido de Rioseco irá como colectora de Comunidad en la provincia, mientras que el espacio del gobernador hará lo propio en Cutral Co, el quinto distrito electoral de Neuquén.

Ambos dirigentes destacaron que este es un “acuerdo programático” que incluye la defensa de la educación y la salud pública y tiene como horizonte el desarrollo del proyecto GNL, cuyo objetivo es posicionar a la provincia como la principal exportadora de gas licuado del país.

Rioseco manifestó que al principio hubo “desconfianza, por supuesto”, pero que fueron “construyendo un trabajo cotidiano” que pone en valor “estos recursos extraordinarios que tenemos”.

TENEMOS EL DESAFÍO GENERACIONAL DE DEFENDER A NEUQUÉN



Con el FPN que encabeza @RamonRiosecoOk presentamos un acuerdo programático para trabajar juntos en las próximas elecciones. En estos años de trabajo nos dimos cuenta de que ambos defendemos lo mismo: pensar en Neuquén por… pic.twitter.com/xlsAUOgYh9 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 19, 2026

“Nos fuimos conociendo, fuimos entendiendo qué defiende uno y qué defiende el otro. Nos dimos cuenta que defendemos exactamente lo mismo: pensar en Neuquén por sobre todas las cosas. A partir de ahí, comenzamos a vincularnos, con obras muy importantes que estamos desarrollando en conjunto”, agregó Figueroa.

Dijo que el intendente es un “dirigente de fuste”, que empezó a hacer política a los 19 años, y que se propuso gobernar su ciudad y "verdaderamente ha sido consecuente con esto, porque Cutral Co se ha desarrollado y ha crecido”. El gobernador señaló que pueden haber “puntos de diferencia”, pero que trabajan en las coincidencias.

Aunque ninguno de los dos dirigentes está lanzado oficialmente, se da por hecho que el pacto apunta a garantizar la reelección de cada uno en su pago.

Sobisch y el peronismo

Rioseco se sonrío cuando le tocó responder qué pensaba de la candidatura del exgobernador Jorge Sobisch, de la mano del dirigente sindical Carlos Quintriqueo. “Estamos en un país democrático, así que cualquiera puede hacer la alianza que estime conveniente”, afirmó. Figueroa fue más lacónico: "No opino sobre otras alianzas".

El intendente de Cutral Co compitió en 2023 contra el gobernador de Neuquén. En aquel momento representaba al peronismo.

Desde la primera fila siguieron la presentación el jefe de Gabinete provincial, Juan Luis "Pepe" Ousset; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; y la vicepresidenta de Comunidad e hija del gobernador, Camila Figueroa Vinassa. También el intendente Mariano Gaido y el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, ya que Rioseco firmará un acuerdo similar con Primero Neuquén para replicar este apoyo mutuo entre Cultral Co y Neuquén capital.

En la conferencia de prensa que brindaron, le consultaron a Rioseco si este acercamiento a Comunidad estaba vinculado a la situación actual del peronismo, que no puede superar las peleas por la conducción. El intendente lo negó. "Sé que tienen bastantes dificultades y que están rearmando el espacio. Nosotros somos un partido independiente, siempre hemos estado en alianzas y en acuerdos políticos", aseguró.

Ambos intentaron despegarse del escenario nacional. Se sabe que el intendente se ha identificado siempre como cristinista. "Estamos concentrados en una elección provincial", repitió Figueroa.