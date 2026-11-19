Rioseco, jefe comunal de Cutral Co, peleará por un cuarto mandato en la ciudad. Su partido es el Frente y la Participación Neuquina. En 2023 fue el candidato del peronismo que enfrentó al mandatario y quedó relegado a un tercer puesto. Figueroa intentó en ese momento arrebatarle el municipio, pero su alfil, Rubén “Ojito” García, cayó estrepitosamente frente al intendente, que arrasó con un 59,95% de los votos.
Luego de casi cuatro años de convivencia en la gestión, este jueves sellaron una alianza cruzada: el partido de Rioseco irá como colectora de Comunidad en la provincia, mientras que el espacio del gobernador hará lo propio en Cutral Co, el quinto distrito electoral de Neuquén.
De la desconfianza a las coincidencias
Ambos dirigentes destacaron que este es un “acuerdo programático” que incluye la defensa de la educación y la salud pública y tiene como horizonte el desarrollo del proyecto GNL, cuyo objetivo es posicionar a la provincia como la principal exportadora de gas licuado del país.
Rioseco manifestó que al principio hubo “desconfianza, por supuesto”, pero que fueron “construyendo un trabajo cotidiano” que pone en valor “estos recursos extraordinarios que tenemos”.
TENEMOS EL DESAFÍO GENERACIONAL DE DEFENDER A NEUQUÉN
Con el FPN que encabeza @RamonRiosecoOk presentamos un acuerdo programático para trabajar juntos en las próximas elecciones. En estos años de trabajo nos dimos cuenta de que ambos defendemos lo mismo: pensar en Neuquén por… pic.twitter.com/xlsAUOgYh9
“Nos fuimos conociendo, fuimos entendiendo qué defiende uno y qué defiende el otro. Nos dimos cuenta que defendemos exactamente lo mismo: pensar en Neuquén por sobre todas las cosas. A partir de ahí, comenzamos a vincularnos, con obras muy importantes que estamos desarrollando en conjunto”, agregó Figueroa.
Dijo que el intendente es un “dirigente de fuste”, que empezó a hacer política a los 19 años, y que se propuso gobernar su ciudad y "verdaderamente ha sido consecuente con esto, porque Cutral Co se ha desarrollado y ha crecido”. El gobernador señaló que pueden haber “puntos de diferencia”, pero que trabajan en las coincidencias.
Aunque ninguno de los dos dirigentes está lanzado oficialmente, se da por hecho que el pacto apunta a garantizar la reelección de cada uno en su pago.
El intendente de Cutral Co compitió en 2023 contra el gobernador de Neuquén. En aquel momento representaba al peronismo.
Desde la primera fila siguieron la presentación el jefe de Gabinete provincial, Juan Luis "Pepe" Ousset; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; y la vicepresidenta de Comunidad e hija del gobernador, Camila Figueroa Vinassa. También el intendente Mariano Gaido y el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, ya que Rioseco firmará un acuerdo similar con Primero Neuquén para replicar este apoyo mutuo entre Cultral Co y Neuquén capital.