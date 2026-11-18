Es el primer frente electoral que se oficializa, luego de la convocatoria de Rolando Figueroa para el 14 de febrero del año próximo. Sobisch encabezará la boleta de Más por Neuquén , el sello que fundó Quintriqueo, secretario general de ATE y CTA. En la presentación del armado este miércoles el exmandatario remarcó que él tendrá la última palabra para definir quien será su compañero o compañera de fórmula.

Antes de aceptar la oferta de “Carlitos”, como llamó Sobisch a Quintriqueo en la conferencia de prensa, atendió un llamado del mileísmo. Mantuvo hace pocos días una reunión con referentes de La Libertad Avanza , pero no hubo acuerdo. Según se supo desde el partido nacional sus exigencias fueron altas.

La foto de unidad se realizó en un resto-bar ubicado en el Paseo de la Costa, en donde parte de la militancia del MPN vitoreó al exgobernador, como en las viejas épocas. “Viva Jorge Sobisch, carajo”, le gritaron desde el público y él solo se limitó a corregir el carajo, que es una marca de agua del presidente. En el encuentro reaparecieron figuras de su escudería como Luis “Toti” Manganaro , exministro de Seguridad, y Gloria Sifuentes, expresidenta de la seccional capital del MPN. También algunos nuevos socios como el actual diputado provincial Gerardo Gutiérrez , hermano del exgobernador.

En cuanto a las definiciones políticas, Sobisch cuestionó el acuerdo entre la provincia e YPF , para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado que establece regalías móviles. “Hay muchos defectos en la ley, se ha cedido a las presiones de las petroleras. Vamos a dar el debate, pero no nos vamos a salir de las reglas que marca nuestra Constitución. Y creo que los empresarios también van a entender que no pueden llevarse todo y empeñar la provincia por los próximos 30 años”, agregó.

#Neuquén Sobisch candidato, Quintriqueo a Diputados y la UCR como colectora: la jugada de alto impacto que rompe el tablero electoral para enfrentar a Figueroa Una coctelera sin lógica ideológica, pero con urgencia electoral https://t.co/KgXQkoCbNZ @mafito11 pic.twitter.com/t9L21MlBnL

También criticó el convenio de Figueroa con las petroleras para financiar, mediante anticipo de regalías y un esquema de peajes, las obras viales. “Las rutas que conducen a las áreas petroleras están destruidas. ¿Quién las rompió? Las empresas. Y ahora nosotros les vamos a tener que pedir un préstamo a las empresas para arreglar las rutas que rompieron ellos”, opinó.

El resto de las afirmaciones que brindó no resisten archivo. Quizás la más notable fue cuando dijo: “yo tuve una justicia que pensaba distinto que yo”. Sobisch resultó sobreseído en la causa de la “cámara oculta”, cuando se lo acusó de presuntos sobornos para lograr quórum en la Legislatura y designar integrantes del TSJ, y absuelto en el caso de la “zona liberada” de Plaza Huincul, en donde se lo imputó de abuso de autoridad por haber dado la orden a la policía de no intervenir cuando supuestos obreros de la Uocra atacaron una protesta docente.

El futuro del acuerdo Quintriqueo-Gaido

Quintriqueo competirá por una banca en la Legislatura. Este miércoles dejó en suspenso el acuerdo con Mariano Gaido, de Primero Neuquén, el intendente al que planeaba acompañar en la disputa por la capital. “Para querer las dos partes tenemos que querer, ¿no? Nosotros seguimos sosteniéndolo”, aclaró. Si se frustra, llevarán una candidatura propia.

Gaido es uno de los alfiles con los que cuenta Figueroa para su estrategia 2027 y además viene de haberle ganado a Peláez en la competencia de 2023. El dirigente sindical enfrenta los duros reproches de sus compañeros de la CTA que le piden que renuncie al cargo. Tanto ATEN, el gremio docente, como SEJUN, de judiciales, le solicitaron que se aparte del puesto después del anuncio de su alianza con Sobisch, quien históricamente ha combatido a las organizaciones de trabajadores.

"No existen motivos suficientes para considerar siquiera la posibilidad de que se defiende a lxs trabajadorxs apoyando a quien lxs reprimió, lxs persiguió e ignoró a las organizaciones sindicales utilizando el aparato estatal como fuerza de choque hacia la legítima protesta social", manifestó ATEN, en relación especialmente al crimen de Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007.

Quintriqueo hizo hincapié en que eso se discutirá en el ámbito sindical. “Acá estamos en una cuestión netamente política. Nosotros dejamos de mirarnos el ombligo para mirar el conjunto de las neuquinas y los neuquinos”, mencionó. Desde el público aprovecharon el momento para nombrar “a Rucci y a la Uocra”, sentados en la mesa de La Neuquinidad.

La puerta abierta a Cumplir

Pelaez señaló que el radicalismo se sumó a este espacio, como lista colectora, por que quiere ser parte de una alternativa real de poder y no “testimonial”. “Cada uno con su pasado”, enfatizó. La UCR siempre ha sido oposición al MPN en la provincia. De hecho Horacio “Pechi” Quiroga, un histórico correligionario, intentó ser gobernador, pero cayó frente a Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

“Hoy estamos viendo en la provincia de Neuquén una hegemonía absoluta donde de alguna forma se está cooptando a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes en un mismo ecosistema de partidos”, consideró respecto del armado de Figueroa.

El frente negocia la incorporación de Cumplir, el partido de la diputada Brenda Buchiniz, con el que el radicalismo tiene un acuerdo en la Legislatura. Si prospera se anunciará antes del 4 de diciembre, que es el plazo para la presentación de las alianzas electorales.